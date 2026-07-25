sonnig24°
DE | FR
burger
Schweiz
Klima

Trockenheit und Hitze in der Schweiz: Trotzdem keine Trinkwasserknappheit

Die Landwirtschaft leidet enorm – warum trotzdem keine Trinkwasserknappheit besteht

Immer mehr Gemeinden haben wegen der aktuellen Trockenheit die Wassernutzung eingeschränkt. Trinkwasser und Wasser für die landwirtschaftliche Nutzung sind allerdings verschiedene Dinge. Eine Trinkwasserknappheit dürfte denn auch nicht so bald eintreten – trotz einer weiteren Hitzewelle, die für kommende Woche erwartet wird.
25.07.2026, 10:4425.07.2026, 10:44

Grundsätzlich verfüge die Schweiz weiterhin über grosse Wasserressourcen, hielt das Bundesamt für Umwelt (Bafu) am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA fest. Allerdings könnten Trockenperioden regional und zeitlich begrenzt zu Wasserknappheit und Nutzungskonflikten führen.

Die Hitze und die Trockenheit hinterlaessen ihre Spuren auf einer Wiese am der Bieler Seepromenade, fotografiert am Mittwoch, 15. Juli 2026 in Biel. (KEYSTONE/Christian Beutler)
Die Hitze und die Trockenheit hinterlaessen ihre Spuren auf einer Wiese am der Bieler Seepromenade, fotografiert am Mittwoch, 15. Juli 2026 in Biel.Bild: keystone

Ob und ab wann es zu konkreten Problemen bei der Trinkwasserversorgung kommt, lasse sich nicht schweizweit beantworten, so das Bafu. Der Grund: die Wasserhoheit liege bei den Kantonen; die Wasserversorgung sei kommunal beziehungsweise kantonal organisiert und hänge stark von den lokalen Wasserressourcen, der Infrastruktur sowie der Vernetzung der Versorgungssysteme ab.

Das sieht die Eawag, das Wasserforschungsinstitut des ETH-Bereichs, ähnlich: Die Reserven im Grundwasser und in den Seen seien gross, hiess es. Mögliche Verknappungen liessen sich durch eine stärkere technische und organisatorische Vernetzung unter den Wasserversorgungen abfedern. Der reine Trinkwasserverbrauch sei im Vergleich zu dem, was die Landwirtschaft benötige, klein. Ein akutes Problem für die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung sei die Situation daher noch nicht.

Nächste Hitzewelle: «Temperaturen über 40 Grad können nicht ausgeschlossen werden»

Bereits 2009 hat die Eawag in einem Bericht zur Zukunft der Wasserversorgung ausserdem festgehalten: «Gegenwärtig bestehen noch kaum Nutzungskonflikte zwischen der Landwirtschaft und den Trinkwasserversorgungen. Bei einem stark zunehmenden Bedarf nach Bewässerungswasser könnte sich dies jedoch ändern.» Dies zum Beispiel, weil Entnahmen aus Flüssen und Bächen mit ohnehin geringer Wasserführung die Anreicherung von Grundwasser durch Infiltration entlang dieser Fliessgewässer sowohl mengenmässig als auch qualitativ beeinträchtigen könnten.

Kein Futtergras und kleinere Ernte

Besonders unter der Trockenheit leidet derzeit die Landwirtschaft. So beklagt der Solothurner Bauernverband, dass kein Gras mehr wachse und die Ernte kleiner ausfalle und früher eingefahren werden müsse.

Sehr angespannt sei die Situation beim Futter für die Tiere: Es wachse kaum etwas, viele Betriebe hätten bereits die Reserven angezapft, und die Importe gestalteten sich schwierig, schreibt der «Schweizer Bauer».

Und das Kompetenzzentrum des Bundes für landwirtschaftliche Forschung in der Schweiz, Agroscope, warnt: Falls die Trockenheit bis weit in den August anhalte, werde die Situation noch kritischer als 2003 oder 2018. (sda)

Feuerverbote verschärft: Was in welchen Kantonen noch erlaubt ist
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Sie arbeiten auch bei > 35°C noch draussen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
6 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
6
Trotz Trump und starkem Franken: Roche baut in der Schweiz 100 Stellen auf
Der Pharmakonzern Roche konnte im letzten halben Jahr zulegen, sofern man den Franken-Gegenwind ausklammert.
Verliert die Schweiz den Anschluss im Kampf um die Pharma-Milliarden? Diese Frage stellt sich spätestens, seit Donald Trump die hiesigen Unternehmen Roche und Novartis massiv unter Druck setzt. Und das mit Erfolg. Die Firmen beugen sich, indem sie die Preise senken und Unsummen in neue US-Fabriken investieren.
Zur Story