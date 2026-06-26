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Hitzerekorde in der Schweiz: Wo es im Juni 2026 bisher am heissesten war

News Themen der Woche KW29 News Bilder des Tages Sommer, Hitze im Siegerland, Symbolbild, ein Thermometer vor blauem Himmel und der Sonne Sommer im Siegerland am 18.07.2022 in Siegen/Deutschland. *** ...
In der Schweiz purzeln während der aktuellen Hitzewelle die Rekorde.Bild: www.imago-images.de

Wo es im Juni 2026 bisher überall Hitzerekorde gab

26.06.2026, 11:4026.06.2026, 11:40

Die Hitzewelle in der Schweiz steuert auf ihren Höhepunkt zu. Für das Wochenende sind nochmals Maximaltemperaturen von deutlich über 35 Grad angesagt. Nachdem bereits während der Woche an mehreren Messstationen erste Juni- und teilweise auch Allzeit-Rekorde gebrochen wurden, dürften diese nochmals übertrumpft werden. Hier ein Überblick:

Wo gab es im Juni 2026 Rekorde?

Bisher wurden in Sachen Maximaltemperatur zwei Allzeitrekorde geknackt: In Buchs / Aarau kletterte das Thermometer am Donnerstag auf 37,2 Grad. In Visp im Kanton Wallis wurde bereits am Mittwoch ein neuer Allzeitrekord aufgestellt, hier wurde es 36,8 Grad heiss.

Hinzu kommen allerdings weitere Allzeitrekorde für die Tagesmitteltemperatur, wie MeteoSchweiz am Freitag meldet. An diesen sieben Messstationen gab es am Donnerstag Rekorde:

Nicht nur die Tageshöchstwerte waren am gestrigen Tag aussergewöhnlich hoch, das gleiche gilt auch für die Tagesminima. Dies führte bei der #Tagesmitteltemperatur zu einigen #Allzeitrekorden seit Messbeginn. #Hitzewelle #heatwave

[image or embed]

— MeteoSchweiz (@meteoschweiz.ch) 26. Juni 2026 um 11:20

Was sind alle bisherigen Rekorde?

Der absolute Rekord auf der Alpennordseite wurde laut Daten von MeteoSchweiz am 7. Juli 2015 in Genf gemessen. Damals stiegen die Temperaturen auf 39,7 Grad. In Grono GR, auf der Alpensüdseite, wurden am 11. August 2003 41,5 Grad gemessen. Diese Messstation wurde aber mittlerweile verschoben. Nach heutigen Messbedingungen wäre hier ein Tagesmaximum von 40,5 Grad gemessen worden. (leo)

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