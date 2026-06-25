Die Birs und ganz Basel ächzen unter der Hitze. Bild: keystone

38 Grad in Basel – Heute ist der heisseste je gemessene Junitag in der Schweiz

Mehr «Schweiz»

Was Michael Eichmann von MeteoNews bereits gestern gegenüber watson angekündigt hatte, ist nun Tatsache. Der Allzeit-Hitzerekord für den Monat Juni in der Schweiz ist gebrochen und das gleich mehrfach. In Basel steigt das Thermometer mittlerweile auf 38 Grad an, wie es bei MeteoNews heisst.

Der bisherige Hitzerekord, der ebenfalls in Basel gemessen wurde, stammt aus dem Jahr 1947. Am 27. Juni vor rund 80 Jahren wurden in der Stadt am Rhein 36,9 Grad gemessen. Bereits vor zwei Stunden wurde dieser Höchstwert in Basel mit 37 Grad geknackt.

Gut möglich, dass auch der neue Höchstwert von 38 Grad demnächst noch überschritten wird. Für den kommenden Freitag und Samstag sind noch wärmere Temperaturen vorhergesagt.

In Basel wurde ein neuer Allzeit-Höchstwert für den Monat Juni erreicht. Bild: Screenshot meteonews

Den alten Allzeit-Rekord für den Monat Juni hätten mittlerweile bereits sechs Gemeinden in der Schweiz überschritten, so Michael Eichmann. Und der heutige Tag ist nicht nur für den Monat Juni aussergewöhnlich heiss. Wie Eichmann gegenüber watson sagt, ist heute der neuntheisseste jemals gemessene Tag in der Schweiz, über sämtliche Sommermonate hinweg betrachtet.

Der absolute Rekord liegt aktuell noch bei 41,5 Grad, gemessen in Grono GR im Jahr 2003. Während die Rekorde purzeln, steigt die Trockenheit und Waldbrandgefahr im gesamten Land weiter an. (jul)