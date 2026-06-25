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38 Grad in Basel: Allzeit Hitzerekord im Juni gebrochen

KEYPIX - Luftaufnahme der gesperrten Birs und der Redingbruecke in Richtung St. Jakob, in Basel, am Mittwoch, 24. Juni 2026. Um den Stress fuer die Fische zu minimieren und einem Fischsterben vorzubeu ...
Die Birs und ganz Basel ächzen unter der Hitze. Bild: keystone

38 Grad in Basel – Heute ist der heisseste je gemessene Junitag in der Schweiz

25.06.2026, 14:5825.06.2026, 18:12

Was Michael Eichmann von MeteoNews bereits gestern gegenüber watson angekündigt hatte, ist nun Tatsache. Der Allzeit-Hitzerekord für den Monat Juni in der Schweiz ist gebrochen und das gleich mehrfach. In Basel steigt das Thermometer mittlerweile auf 38 Grad an, wie es bei MeteoNews heisst.

Der bisherige Hitzerekord, der ebenfalls in Basel gemessen wurde, stammt aus dem Jahr 1947. Am 27. Juni vor rund 80 Jahren wurden in der Stadt am Rhein 36,9 Grad gemessen. Bereits vor zwei Stunden wurde dieser Höchstwert in Basel mit 37 Grad geknackt.

Gut möglich, dass auch der neue Höchstwert von 38 Grad demnächst noch überschritten wird. Für den kommenden Freitag und Samstag sind noch wärmere Temperaturen vorhergesagt.

In Basel wurde ein neuer Allzeit-Höchstwert für den Monat Juni erreicht.
In Basel wurde ein neuer Allzeit-Höchstwert für den Monat Juni erreicht. Bild: Screenshot meteonews

Den alten Allzeit-Rekord für den Monat Juni hätten mittlerweile bereits sechs Gemeinden in der Schweiz überschritten, so Michael Eichmann. Und der heutige Tag ist nicht nur für den Monat Juni aussergewöhnlich heiss. Wie Eichmann gegenüber watson sagt, ist heute der neuntheisseste jemals gemessene Tag in der Schweiz, über sämtliche Sommermonate hinweg betrachtet.

Der absolute Rekord liegt aktuell noch bei 41,5 Grad, gemessen in Grono GR im Jahr 2003. Während die Rekorde purzeln, steigt die Trockenheit und Waldbrandgefahr im gesamten Land weiter an. (jul)

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mrmikech
25.06.2026 15:13registriert Juni 2016
Das ist nichts zum Feiern. Zwei Wochen mit Temperaturen über 30 °C in der Schweiz, örtlich bis zu 40 °C, und rekordtiefe Wasserstände, in Juni, sind ein ernstes Warnsignal.
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Hadock50
25.06.2026 15:07registriert Juli 2020
Keine Angst.
Es wid nicht lange gehen, dann wird der Wert übertroffen.

Klimawandel gibt es ja nicht, gell.
🤡
Und man kann ja sowieso nichts machen.
🤷‍♂️
Aber die Wirtschaft..
🙈

Top.
Weiter Kerosin supventionieren und verbrenner bauen.

Danke für gar nichts.
🤬😡
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WTF2023
25.06.2026 15:07registriert Dezember 2022
Wenn wir in Basel schon beim Fussball nichts mehr sind, dann haben wir nun wenigstens den Hitzerekord! :-)
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