21 Karikaturen und Posts zur Hitze, die Klimaleugner besser nicht anschauen

Es ist 2026 und Europa ächzt unter einer brutalen Frühsommerhitze. Kein Grund, den bösen Humor zu verlieren.

Patrick Toggweiler Folge mir

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Wetter ist nicht Klima – und nicht für jedes Wetter kann der Klimawandel verantwortlich gemacht werden. Losgelöst sind die beiden Konzepte aber nicht. Klimaveränderungen begünstigen gewisse Wetter – wie auch die aktuelle Hitzewelle. Mit «Zufall» und «früher war es auch schon heiss» hat das, was wir aktuell erleben, deshalb nicht viel zu tun.

Nicht nur für die Milane bietet wärmeres Wetter neuen Lebensraum:

Wie das französische Fernsehen im Jahr 2014 vor möglichen Temperaturen im Hochsommer im Jahr 2050 warnte – und wie schnell das Horrorszenario 2026 im Frühsommer Realität wurde:

Oben eine fiktive Wettervorhersage für den 18. August 2050, ausgestrahlt von französischem Fernsehen im Jahr 2014, um vor den fatalen Folgen der globalen Erwärmung zu warnen. Unten die Wettervorhersage für den 22. Juni 2026.



[image or embed] — Nicole Rostock (@portmaria.bsky.social) 23. Juni 2026 um 07:43

Ja, das Thema Klimaanlagen dürfte in den nächsten Jahren mehr Dringlichkeit erhalten:

Das nächste mal muss ich wohl besser hinhören. Danke an Ron Revog (Mastodon) der für diesen Cartoon die Textvorlage lieferte. #cartoon #hitze #dachgeschoss



[image or embed] — MARK AND DRAW (Markus Androsch) (@markanddraw.bsky.social) 24. Juni 2026 um 06:57

Unterstütz deinen lokalen Klimawandelskeptiker!

Europa aktuell (und in den nächsten Jahrzehnten immer wieder)

Nicht alles mit Stacheln ist ein Igel

Übrigens: So wappnest du deinen Garten und deine Pflanzen gegen die Hitze und die wärmere Zukunft Interview Weniger giessen, mehr verstehen: Was Gärten jetzt brauchen

Ich werde das heute mal ausprobieren:

Bonmot für zwischendurch

Auch Diebe passen ihr Beuteschema an:

Ironie ist das ja nicht mehr … eher Tragik:

We regret that our event on Extreme Heat: Improving governance and strengthening action around the world has been cancelled due to the red extreme heat warning issued by the UK Met Office. Our apologies to everyone who was planning to attend the event.



[image or embed] — Grantham Research Institute at LSE (@granthamlse.bsky.social) 23. Juni 2026 um 16:38

Das ist Ironie … und Sarkasmus:

Und das hier ist einfach nur böse:

Hier wenigstens ein bisschen Cartoonsonne am Tag der Sonne Tot, aber lustig unterstützen: 🔆 Über Steady: steadyhq.com/totaberlustig 🔆 Etwas in die Windelkasse schmeißen: paypal.me/holtschulte . . . #cartoon #totaberlustig #cartoon #sonne #hitze #arbeiten



[image or embed] — Tot, aber lustig (@totaberlustig.bsky.social) 3. Mai 2024 um 18:01

Aber keine Angst. Es geht noch böser (und das erst noch von einem Schweizer):

Auch Deutschland hat einen tragischen Fall zu bieten:

Zurück nach London:

Der Postillon failt selten …

Entwarnung! Klimawandel doch harmlos! Dieser Mann hat sich gerade daran erinnert, dass es auch in seiner Jugend mal heiß im Sommer war www.der-postillon.com/2022/07/eins...



[image or embed] — Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 25. Juni 2026 um 11:02

Alt, aber noch immer passend:

Zum Glück ist die Politik seit Jahren aktiv und hat das Problem des Klimawandels erkannt … Sie hat das Problem doch erkannt? Oder? Die deutsche CDU: Halt mal mein warmes Bier.

"Weil jetzt so ein Tag ist, ändert man nicht die Politik" Armin Laschet, 16.07.2021 "Es ist eben nicht so, dass morgen die Welt untergeht" Friedrich Merz, 25.04.2023 "Die Kosten der Energiewende müssen insgesamt runter" Katherina Reiche, 16.07.2025



[image or embed] — DennisKBerlin (@denniskberlin.bsky.social) 24. Juni 2026 um 06:21

Man muss die Politik aber auch in Schutz nehmen. Wir sind uns des Problems ja noch nicht so lange bewusst:

Kleiner Gamer-Witz zum Schluss. Was passiert, wenn man heute ein paar Schritte nach draussen geht: