21 Karikaturen und Posts zur Hitze, die Klimaleugner besser nicht anschauen
Wetter ist nicht Klima – und nicht für jedes Wetter kann der Klimawandel verantwortlich gemacht werden. Losgelöst sind die beiden Konzepte aber nicht. Klimaveränderungen begünstigen gewisse Wetter – wie auch die aktuelle Hitzewelle. Mit «Zufall» und «früher war es auch schon heiss» hat das, was wir aktuell erleben, deshalb nicht viel zu tun.
Nicht nur für die Milane bietet wärmeres Wetter neuen Lebensraum:
Noch ne Zeitenwende #Klima #cartoon #karikatur— Paolo Calleri (@p-calleri.mastodon.social.ap.brid.gy) 25. Juni 2026 um 06:49
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Wie das französische Fernsehen im Jahr 2014 vor möglichen Temperaturen im Hochsommer im Jahr 2050 warnte – und wie schnell das Horrorszenario 2026 im Frühsommer Realität wurde:
Oben eine fiktive Wettervorhersage für den 18. August 2050, ausgestrahlt von französischem Fernsehen im Jahr 2014, um vor den fatalen Folgen der globalen Erwärmung zu warnen. Unten die Wettervorhersage für den 22. Juni 2026.— Nicole Rostock (@portmaria.bsky.social) 23. Juni 2026 um 07:43
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Ja, das Thema Klimaanlagen dürfte in den nächsten Jahren mehr Dringlichkeit erhalten:
Das nächste mal muss ich wohl besser hinhören. Danke an Ron Revog (Mastodon) der für diesen Cartoon die Textvorlage lieferte. #cartoon #hitze #dachgeschoss— MARK AND DRAW (Markus Androsch) (@markanddraw.bsky.social) 24. Juni 2026 um 06:57
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Unterstütz deinen lokalen Klimawandelskeptiker!
Europa aktuell (und in den nächsten Jahrzehnten immer wieder)
Nicht alles mit Stacheln ist ein Igel
#Hitzewelle rollt über #Deutschland. #Wetter #Hitze #Cartoon #Karikatur— Mirco Tomicek (@mtomicek.bsky.social) 18. Juni 2026 um 13:10
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Ich werde das heute mal ausprobieren:
Frage für einen Freund... #Hitze— Muschelschloss 🌿 (@muschelschloss.eurosky.social) 23. Juni 2026 um 04:05
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Bonmot für zwischendurch
Das Bonmot von Nietzsche zur Sommerhitze:— Grabmacherjoggi Basel (@grabmacherjoggi.bsky.social) 24. Juni 2026 um 12:43
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Auch Diebe passen ihr Beuteschema an:
A great cartoon by @guyvenables.bsky.social - The #art of an #editorial #cartoon with a little joke on the festering heatwave. #EU #Europe #Heatwave— Ton van Heemst (@bloemendaal.bsky.social) 24. Juni 2026 um 16:57
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Ironie ist das ja nicht mehr … eher Tragik:
We regret that our event on Extreme Heat: Improving governance and strengthening action around the world has been cancelled due to the red extreme heat warning issued by the UK Met Office. Our apologies to everyone who was planning to attend the event.— Grantham Research Institute at LSE (@granthamlse.bsky.social) 23. Juni 2026 um 16:38
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Das ist Ironie … und Sarkasmus:
Endlich Sommerwetter #klima ooe.orf.at/stories/3358...— Chaomphalos 🇪🇺 (@chaomphalos.bsky.social) 18. Juni 2026 um 08:33
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Und das hier ist einfach nur böse:
Hier wenigstens ein bisschen Cartoonsonne am Tag der Sonne Tot, aber lustig unterstützen: 🔆 Über Steady: steadyhq.com/totaberlustig 🔆 Etwas in die Windelkasse schmeißen: paypal.me/holtschulte . . . #cartoon #totaberlustig #cartoon #sonne #hitze #arbeiten— Tot, aber lustig (@totaberlustig.bsky.social) 3. Mai 2024 um 18:01
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Aber keine Angst. Es geht noch böser (und das erst noch von einem Schweizer):
Ukraine. Die tun was fürs Klima.— Thomas Ley (@thomasley.bsky.social) 25. Juni 2026 um 09:24
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Auch Deutschland hat einen tragischen Fall zu bieten:
Ich kann das alles nicht mehr.— DennisKBerlin (@denniskberlin.bsky.social) 23. Juni 2026 um 11:45
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Zurück nach London:
#heatwave #London #cartoon— neilfitzdoodle.bsky.social (@neilfitzdoodle.bsky.social) 24. Juni 2026 um 12:03
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Der Postillon failt selten …
Entwarnung! Klimawandel doch harmlos! Dieser Mann hat sich gerade daran erinnert, dass es auch in seiner Jugend mal heiß im Sommer war www.der-postillon.com/2022/07/eins...— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 25. Juni 2026 um 11:02
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Popcorn. 🍿 #hitze #hitzewelle #wetter #europa #humor #heat #heatwave #weather #europe #humour— Dietmar Bachmann (@didib-photo.eurosky.social) 21. Juni 2026 um 12:38
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Alt, aber noch immer passend:
threads.com/@vaughantomlinson— paulpro (@mariopro.bsky.social) 25. Juni 2026 um 04:49
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Zum Glück ist die Politik seit Jahren aktiv und hat das Problem des Klimawandels erkannt … Sie hat das Problem doch erkannt? Oder? Die deutsche CDU: Halt mal mein warmes Bier.
"Weil jetzt so ein Tag ist, ändert man nicht die Politik" Armin Laschet, 16.07.2021 "Es ist eben nicht so, dass morgen die Welt untergeht" Friedrich Merz, 25.04.2023 "Die Kosten der Energiewende müssen insgesamt runter" Katherina Reiche, 16.07.2025— DennisKBerlin (@denniskberlin.bsky.social) 24. Juni 2026 um 06:21
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Man muss die Politik aber auch in Schutz nehmen. Wir sind uns des Problems ja noch nicht so lange bewusst:
“We’ve only had 114 years to do something, let our kids sort it out!”— Climate Dad (@climatedad.bsky.social) 25. Juni 2026 um 09:07
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Kleiner Gamer-Witz zum Schluss. Was passiert, wenn man heute ein paar Schritte nach draussen geht:
Cette chaleur... -1 PV à chaque pas ☀️😅 #Heat #Sun #Struggle #Memes #Humor— Memes Station (@memesstation.bsky.social) 24. Juni 2026 um 13:33
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