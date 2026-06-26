freundlich23°
DE | FR
burger
Schweiz
International

Hitze: 21 Karikaturen und Posts, die Klimaleugner besser nicht anschauen

21 Karikaturen und Posts zur Hitze, die Klimaleugner besser nicht anschauen

Es ist 2026 und Europa ächzt unter einer brutalen Frühsommerhitze. Kein Grund, den bösen Humor zu verlieren.
26.06.2026, 09:0026.06.2026, 09:15
Patrick Toggweiler
Patrick Toggweiler

Wetter ist nicht Klima – und nicht für jedes Wetter kann der Klimawandel verantwortlich gemacht werden. Losgelöst sind die beiden Konzepte aber nicht. Klimaveränderungen begünstigen gewisse Wetter – wie auch die aktuelle Hitzewelle. Mit «Zufall» und «früher war es auch schon heiss» hat das, was wir aktuell erleben, deshalb nicht viel zu tun.

Nicht nur für die Milane bietet wärmeres Wetter neuen Lebensraum:

Noch ne Zeitenwende #Klima #cartoon #karikatur

[image or embed]

— Paolo Calleri (@p-calleri.mastodon.social.ap.brid.gy) 25. Juni 2026 um 06:49

Wie das französische Fernsehen im Jahr 2014 vor möglichen Temperaturen im Hochsommer im Jahr 2050 warnte – und wie schnell das Horrorszenario 2026 im Frühsommer Realität wurde:

Oben eine fiktive Wettervorhersage für den 18. August 2050, ausgestrahlt von französischem Fernsehen im Jahr 2014, um vor den fatalen Folgen der globalen Erwärmung zu warnen. Unten die Wettervorhersage für den 22. Juni 2026.

[image or embed]

— Nicole Rostock (@portmaria.bsky.social) 23. Juni 2026 um 07:43

Ja, das Thema Klimaanlagen dürfte in den nächsten Jahren mehr Dringlichkeit erhalten:

Das nächste mal muss ich wohl besser hinhören. Danke an Ron Revog (Mastodon) der für diesen Cartoon die Textvorlage lieferte. #cartoon #hitze #dachgeschoss

[image or embed]

— MARK AND DRAW (Markus Androsch) (@markanddraw.bsky.social) 24. Juni 2026 um 06:57

Unterstütz deinen lokalen Klimawandelskeptiker!



[image or embed]

— SaBerlin ♥️🖤🫁🦀 (@saberlin.bsky.social) 24. Juni 2026 um 06:46

Europa aktuell (und in den nächsten Jahrzehnten immer wieder)

@emadelrosso.bsky.social

[image or embed]

— paulpro (@mariopro.bsky.social) 25. Juni 2026 um 06:49

Nicht alles mit Stacheln ist ein Igel

#Hitzewelle rollt über #Deutschland. #Wetter #Hitze #Cartoon #Karikatur

[image or embed]

— Mirco Tomicek (@mtomicek.bsky.social) 18. Juni 2026 um 13:10

Übrigens: So wappnest du deinen Garten und deine Pflanzen gegen die Hitze und die wärmere Zukunft

Interview
Weniger giessen, mehr verstehen: Was Gärten jetzt brauchen

Ich werde das heute mal ausprobieren:

Frage für einen Freund... #Hitze

[image or embed]

— Muschelschloss 🌿 (@muschelschloss.eurosky.social) 23. Juni 2026 um 04:05

Bonmot für zwischendurch

Das Bonmot von Nietzsche zur Sommerhitze:

[image or embed]

— Grabmacherjoggi Basel (@grabmacherjoggi.bsky.social) 24. Juni 2026 um 12:43

Auch Diebe passen ihr Beuteschema an:

A great cartoon by @guyvenables.bsky.social - The #art of an #editorial #cartoon with a little joke on the festering heatwave. #EU #Europe #Heatwave

[image or embed]

— Ton van Heemst (@bloemendaal.bsky.social) 24. Juni 2026 um 16:57

Ironie ist das ja nicht mehr … eher Tragik:

We regret that our event on Extreme Heat: Improving governance and strengthening action around the world has been cancelled due to the red extreme heat warning issued by the UK Met Office. Our apologies to everyone who was planning to attend the event.

[image or embed]

— Grantham Research Institute at LSE (@granthamlse.bsky.social) 23. Juni 2026 um 16:38

Das ist Ironie … und Sarkasmus:

Endlich Sommerwetter #klima ooe.orf.at/stories/3358...

[image or embed]

— Chaomphalos 🇪🇺 (@chaomphalos.bsky.social) 18. Juni 2026 um 08:33

Und das hier ist einfach nur böse:

Hier wenigstens ein bisschen Cartoonsonne am Tag der Sonne Tot, aber lustig unterstützen: 🔆 Über Steady: steadyhq.com/totaberlustig 🔆 Etwas in die Windelkasse schmeißen: paypal.me/holtschulte . . . #cartoon #totaberlustig #cartoon #sonne #hitze #arbeiten

[image or embed]

— Tot, aber lustig (@totaberlustig.bsky.social) 3. Mai 2024 um 18:01

Aber keine Angst. Es geht noch böser (und das erst noch von einem Schweizer):

Ukraine. Die tun was fürs Klima.

[image or embed]

— Thomas Ley (@thomasley.bsky.social) 25. Juni 2026 um 09:24

Auch Deutschland hat einen tragischen Fall zu bieten:

Ich kann das alles nicht mehr.

[image or embed]

— DennisKBerlin (@denniskberlin.bsky.social) 23. Juni 2026 um 11:45

Zurück nach London:

#heatwave #London #cartoon

[image or embed]

— neilfitzdoodle.bsky.social (@neilfitzdoodle.bsky.social) 24. Juni 2026 um 12:03

Der Postillon failt selten …

Entwarnung! Klimawandel doch harmlos! Dieser Mann hat sich gerade daran erinnert, dass es auch in seiner Jugend mal heiß im Sommer war www.der-postillon.com/2022/07/eins...

[image or embed]

— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 25. Juni 2026 um 11:02

Popcorn. 🍿 #hitze #hitzewelle #wetter #europa #humor #heat #heatwave #weather #europe #humour

[image or embed]

— Dietmar Bachmann (@didib-photo.eurosky.social) 21. Juni 2026 um 12:38

Alt, aber noch immer passend:

threads.com/@vaughantomlinson

[image or embed]

— paulpro (@mariopro.bsky.social) 25. Juni 2026 um 04:49

Zum Glück ist die Politik seit Jahren aktiv und hat das Problem des Klimawandels erkannt … Sie hat das Problem doch erkannt? Oder? Die deutsche CDU: Halt mal mein warmes Bier.

"Weil jetzt so ein Tag ist, ändert man nicht die Politik" Armin Laschet, 16.07.2021 "Es ist eben nicht so, dass morgen die Welt untergeht" Friedrich Merz, 25.04.2023 "Die Kosten der Energiewende müssen insgesamt runter" Katherina Reiche, 16.07.2025

[image or embed]

— DennisKBerlin (@denniskberlin.bsky.social) 24. Juni 2026 um 06:21

Man muss die Politik aber auch in Schutz nehmen. Wir sind uns des Problems ja noch nicht so lange bewusst:

“We’ve only had 114 years to do something, let our kids sort it out!”

[image or embed]

— Climate Dad (@climatedad.bsky.social) 25. Juni 2026 um 09:07

Kleiner Gamer-Witz zum Schluss. Was passiert, wenn man heute ein paar Schritte nach draussen geht:

Cette chaleur... -1 PV à chaque pas ☀️😅 #Heat #Sun #Struggle #Memes #Humor

[image or embed]

— Memes Station (@memesstation.bsky.social) 24. Juni 2026 um 13:33

Das könnte dich auch interessieren:

Liveticker
Chardon-nee: Paris verbietet Alkoholkonsum ++ Schweizer Juni-Hitzerekord gebrochen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese 31 Bilder zeigen, wie Europa der Hitzewelle trotzt
1 / 33
Diese 31 Bilder zeigen, wie Europa der Hitzewelle trotzt

Am Sonntag wurde es in Paris 37 Grad.
quelle: keystone / michel euler
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Affenhitze im Zoo - so kühlen sich die Tiere ab
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Rätsel um plötzliche Bücher-Bestellungen bei Antiquariaten – das steckt dahinter
Antiquariate in Deutschland berichten zeitgleich von auffälligen Bestellungen eines kanadischen Unternehmens – dahinter könnten KI-Firmen stehen. Nun zeigt sich: Auch Schweizer Antiquariate sind betroffen.
Tobias Flückiger* ist gerade unterwegs, als die Mail mit der Bestellung eintrifft. An einem Samstagabend Ende Mai kauft ein kanadisches Unternehmen elf Bücher aufs Mal. Das ist ungewöhnlich.
Zur Story