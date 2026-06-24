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Trockenheit: Schweizer Gemeinden rufen zum Wassersparen auf

Une vue sur le lit de la riviere le &quot;Bied de Motiers&quot; lors d&#039;une journee de chaleur le jeudi 18 juin 2026 a Motiers sur la commune de Val-de-Travers dans le canton de Neuchatel. Une can ...
In verschiedenen Regionen in der Schweiz wird das Wasser langsam knapp. Die Anwohnerinnen und Anwohner werden zum Wassersparen aufgerufen. Bild: keystone

Wegen anhaltender Trockenheit – Gemeinden rufen zum Wassersparen auf

24.06.2026, 17:1924.06.2026, 17:19

Die anhaltende Trockenheit setzt immer mehr Regionen in der Schweiz zu. Mittlerweile vermeldet die Trockenheitsplattform des Bundes eine extreme Trockenheit in 16 von 38 Regionen in der Schweiz. Gemäss der Plattform tritt eine solche Trockenheit durchschnittlich nur alle 20 bis 30 Jahre auf.

Mit Aufrufen zum Wassersparen wenden sich nun vereinzelte Gemeinden in den Kantonen Zürich, Aargau, Fribourg, Bern, Solothurn und Basel-Land an die eigene Bevölkerung. Dabei ähneln sich die zu treffenden Massnahmen in den meisten Fällen.

Appelle und Verbote in diversen Gemeinden der Schweiz

Während Gemeinden wie Dinhard im Kanton Zürich es bei einem Appell zum Wassersparen belassen, versuchen andere Gemeinden wie zum Beispiel Boniswil im Kanton Aargau, dem sich zuspitzenden Problem mit klaren Verboten entgegenzutreten.

So verbietet die Gemeindeverwaltung Boniswil den Einsatz von Rasensprengern sowie das Befüllen von Schwimmbecken und Bewässern von Rasenflächen. Ebenfalls verboten sind seit zwei Tagen das Abspritzen von Plätzen sowie das private Autowaschen.

In der Gemeinde Erlinsbach in Solothurn oder Nusshof im Kanton Basel-Land werden zusätzlich zum Appell, mit den oben aufgeführten Massnahmen Wasser zu sparen, die Dorfbrunnen abgestellt. Sämtliche Gemeinden bitten ihre Bevölkerung darum, zu duschen anstatt zu baden, die Geschirrspüler im Kurzwaschprogramm laufen zu lassen und mit Trinkwasser generell sparsam umzugehen. (jul)

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In nur einer von 38 Regionen der Schweiz ist es nicht trocken – und es wird noch schlimmer
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Wie viel Wasser sollten wir eigentlich trinken?
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Wie viel Wasser sollten wir eigentlich trinken?

nser Körper besteht zu über 50 Prozent aus Wasser, das unter anderem für die Regulation der Körpertemperatur verantwortlich ist. Damit schützt es den Körper vor Überhitzung. Durch das vermehrte Schwitzen verliert der Körper einen grossen Teil der aufgenommenen Flüssigkeit wieder. Deswegen ist es an Hitzetagen besonders wichtig, viel zu trinken – und dies vor allem auch regelmässig.

Geeignet ist Wasser,ungesüsste Kräuter- und Früchtetees sowie Saftschorlen. Vermeiden solltest du zuckerhaltige Getränke und Alkohol.

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