Polizeirapport

3 Minderjährige liefern sich in gestohlenem Auto Verfolgungsjagd mit Polizei

Nach einer Verfolgungsfahrt am Samstag hat die Solothurner Kantonspolizei in Biberist ein flüchtiges Fahrzeug anhalten können. Im Auto befanden sich drei Minderjährige, die von der Polizei festgenommen wurden. Bei dem Einsatz wurde ein Polizeifahrzeug beschädigt.

Als die Polizei am frühen Samstagnachmittag auf das orange Auto aufmerksam wurde, war es auf der A2 Richtung Egerkingen unterwegs. Es war als gestohlen gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben, wie die Solothurner Kantonspolizei am Sonntag schrieb.

Umgehend hätten mehrere Patrouillen die Nachfahrt aufgenommen. In Biberst konnte das flüchtige Fahrzeug schliesslich mithilfe eines Nagelbandes angehalten werden.

Die 15-jährige Schweizerin, ein 16-jähriger Rumäne und ein 17-jähriger Spanier wurden für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen, wie die Polizei weiter mitteilte. (sda)