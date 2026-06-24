Auch in der Schweiz stellen sich immer mehr Menschen die Frage: Ist diese Hitze noch ohne Hilfsmittel zu ertragen? Bild: Shutterstock

Fast 50 Prozent mehr Klimaanlagen verkauft: Die Hitzewelle erreicht die Onlinehändler

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Die Schweiz schwitzt bei Maximaltemperaturen von deutlich über 30 Grad. Teilweise sind sogar erste Juni-Rekorde gefallen. Ein Blick auf die Wetterprognosen der kommenden Tage zeigt allerdings: Der Höhepunkt der Hitzewelle steht uns noch bevor und ein Ende ist vorerst nicht wirklich in Sicht.

Schuld ist eine Omega-Lage, die heisse Luftmassen über West- und Mitteleuropa einschliesst. Das Wetter bleibt stabil und die Temperaturen steigen immer höher und auch in den Nächten fällt das Thermometer vielerorts nicht mehr unter die 20-Grad-Marke. Zudem sind Klimaforschende und Meteorologen überzeugt: Solche Bedingungen werden in Zukunft in unseren Breitengraden immer wahrscheinlicher.

Unter diesen Voraussetzungen wird auch das Thema Klimaanlagen für viele Schweizerinnen und Schweizer wieder interessant. «Die Nachfrage nach Klimageräten ist bei Galaxus auch dieses Jahr gestiegen», sagt Manuel Wenk, Sprecher von Digitec Galaxus, zu watson. Ähnlich klingt es beim Coop-Elektronikhändler Interdiscount, wie der Blick schreibt.

Bereits im Mai Rekorde

Seit Jahresbeginn bis Ende Juni wurden über Digitec Galaxus 49 Prozent mehr Klimaanlagen und -geräte verkauft als im gleichen Zeitraum im Vorjahr. «Und das, nachdem wir bereits 2025 in Sachen Klimaanlagen einen Rekordsommer hatten», sagt Wenk weiter.

Die Rekordzahlen gehen aber nicht nur auf den Juni, sondern besonders auch auf den Mai zurück, wie der Onlinehändler mitteilt: «Bis Ende Mai haben wir dreimal so viele Klimaanlagen verkauft wie im Vorjahreszeitraum 2025.»

Diese Klimageräte sind besonders beliebt

Doch welche Klimaanlagen werden besonders häufig gekauft? Auch darauf hat Wenk eine Antwort: «Am beliebtesten sind nach wie vor die mobilen Monoblock-Geräte. Auffällig ist aber, dass mobile Split-Klimaanlagen zunehmend an Bedeutung gewinnen.»

Bei den Klimaanlagen gibt es unterschiedliche Typen. Bild: Shutterstock

Bei den Monoblock-Klimaanlagen handelt es sich um etwas günstigere Modelle, die einfacher zu installieren sind, sich jedoch nur für einen Raum eignen und nicht für ganze Wohnungen. Bei den Splitanlagen muss sowohl ein Innen- als auch ein Aussengerät installiert werden, die es dann zu verbinden gilt. Sie sind effizienter, aber teurer und aufwändiger in der Installation.

So sieht ein Aussengerät einer Splitanlage aus. Bild: Shutterstock

Bei Digitec Galaxus waren im Jahr 2026 etwa 58 Prozent aller verkauften Klimageräte Monoblock-Geräte. Ebenfalls beliebt (24 Prozent) sind Luftkühler. Diese Geräte kühlen etwas weniger stark, erhöhen dafür zusätzlich die Luftfeuchtigkeit im Raum.

Auch Ventilatoren sind beliebt

Wer sich bei den verschiedenen Online-Händlern umschaut, stellt fest, dass einzelne Modelle bereits vergriffen sind. Sind Klimageräte aktuell überhaupt noch verfügbar? Wenk kann beruhigen:

«Schwitzen muss niemand: Bei Galaxus haben wir von allen Typen diverse Modelle gut verfügbar.»

Sollte sich das in den nächsten Hitzetagen ändern, bleibt zudem noch der Griff zum Ventilator. Auch diese sind sehr beliebt: «Unsere Kundschaft kaufte dieses Jahr zudem 74 Prozent mehr Ventilatoren als im Vorjahreszeitraum», sagt Wenk. (leo)