Migros nimmt erste normale Filiale mit Nonstop-Verkauf in Betrieb

Mehr «Schweiz»

Bis 19 Uhr arbeitet noch Personal – dann gibt's nur noch Self-Chekout. Bild: Migros

Die Migros öffnet für das Einkaufen rund um die Uhr ihre Tore: Der Detailhändler hat am Donnerstagabend in Herisau den ersten Migros-Supermarkt der Schweiz mit durchgehenden Öffnungszeiten in Betrieb genommen.

Der Laden ist eine gewöhnliche Migros-Filiale, in der bis zum normalen «Ladenschluss» um 19 Uhr Personal arbeitet. Danach wechselt sie automatisch in einen Selbstbedienungsmodus. Die Kunden müssen einen QR-Code mit dem Smartphone scannen und erhalten dann einen Code, mit dem sie Zutritt zum Geschäft bekommen. Sie können ihre Einkäufe an den Self-Checkout-Kassen bezahlen.

Die Filiale ist mit knapp 300 Quadratmetern eher klein. Erhältlich sind etwa 7000 Artikel. Zur Sicherheit ist der Markt video- und sensorüberwacht. Das System soll erkennen und alarmieren, wenn jemand im Ladenlokal ein medizinisches Problem erleidet oder verunfallt.

Nachts sowie an Sonn- und Feiertagen dürfen die Regale gemäss Arbeitsgesetz nicht bewirtschaftet werden. Das Auffüllen erfolgt deshalb unmittelbar vor beziehungsweise nach den bedienten Öffnungszeiten.

Nächster Schritt nach den Kleinstläden

Mit dem Pilotprojekt reagiert die Migros auf die steigende Nachfrage nach flexiblen Einkaufsmöglichkeiten. Die Filiale beruht technisch auf dem Konzept der unbedienten Migros-Teo-Läden, die 2022 lanciert wurden. Dabei handelt es sich um Automaten mit 50 bis 100 Quadratmetern Verkaufsfläche in Holzbauten und Innenräumen, in denen die Kunden ebenfalls rund um die Uhr Zugang haben.

Die Teo-Kleinstläden sind laut Migros-Angaben «erfolgreich und beliebt». Mit der ersten richtigen Filiale will der Detailhändler aber nun einen Schritt weitergehen.

Das Vorhaben in Herisau hätte ursprünglich bereits im Sommer 2025 starten sollen. Eine Einsprache gegen die baulichen Anpassungen und die geänderte Nutzung verzögerte das Projekt jedoch um rund ein Jahr. Mittlerweile hat die Migros die Betriebsbewilligung erhalten. (sda/awp)