Problematische Bakterien nachgewiesen: Lidl ruft diesen Protein-Pudding zurück

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Lidl Schweiz ruft derzeit das Produkt «Milbona High Protein Pudding Schoko, 200g» mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 14.09.2026 zurück. Gemäss dem Lieferanten Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG wurde darin Bacillus cereus nachgewiesen.

Bild: lidl schweiz

Beim Bacillus cereus handelt es sich um ein Bakterium, das Lebensmittelvergiftungen verursachen kann. Typische Symptome bei einer Aufnahme sind Übelkeit und Erbrechen sowie Durchfall. Bei den meisten Erwachsenen klingen die Symptome nach einigen Stunden wieder ab. Bei bestimmten Personengruppen wie Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren, Senioren und Menschen mit einem geschwächten Abwehrsystem können aber auch ernste Krankheitsverläufe auftreten.

Lidl empfiehlt, den betroffenen Pudding deshalb nicht zu konsumieren und diesen in eine beliebige Lidl-Filiale zurückzubringen. Der Kaufpreis wird zurückerstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons. Andere bei Lidl Schweiz verkaufte Produkte des Lieferanten Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG sowie weitere Produkte der Marke «Milbona» sind von dem Rückruf nicht betroffen. Auch «Milbona High Protein Pudding Schoko, 200g» mit einem anderen Mindesthaltbarkeitsdatum als dem 14. September können ohne Bedenken gegessen werden. (dab)