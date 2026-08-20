wechselnd bewölkt25°
DE | FR
burger
Schweiz
Konsum

Lidl ruft Milbona High Protein Pudding Schoko zurück

Problematische Bakterien nachgewiesen: Lidl ruft diesen Protein-Pudding zurück

20.08.2026, 10:1920.08.2026, 10:19

Lidl Schweiz ruft derzeit das Produkt «Milbona High Protein Pudding Schoko, 200g» mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 14.09.2026 zurück. Gemäss dem Lieferanten Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG wurde darin Bacillus cereus nachgewiesen.

Lidl Milbona Pudding Rückruf
Bild: lidl schweiz

Beim Bacillus cereus handelt es sich um ein Bakterium, das Lebensmittelvergiftungen verursachen kann. Typische Symptome bei einer Aufnahme sind Übelkeit und Erbrechen sowie Durchfall. Bei den meisten Erwachsenen klingen die Symptome nach einigen Stunden wieder ab. Bei bestimmten Personengruppen wie Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren, Senioren und Menschen mit einem geschwächten Abwehrsystem können aber auch ernste Krankheitsverläufe auftreten.

Lidl empfiehlt, den betroffenen Pudding deshalb nicht zu konsumieren und diesen in eine beliebige Lidl-Filiale zurückzubringen. Der Kaufpreis wird zurückerstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons. Andere bei Lidl Schweiz verkaufte Produkte des Lieferanten Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG sowie weitere Produkte der Marke «Milbona» sind von dem Rückruf nicht betroffen. Auch «Milbona High Protein Pudding Schoko, 200g» mit einem anderen Mindesthaltbarkeitsdatum als dem 14. September können ohne Bedenken gegessen werden. (dab)

Mehr zu Lidl:

Norovirus in Beerenmischung von Lidl nachgewiesen: Bund startet Rückruf
Norovirus in Beerenmischung von Lidl nachgewiesen: Bund startet Rückruf
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Auch Bakterien lieben Ihr Smartphone
1 / 5
Auch Bakterien lieben Ihr Smartphone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
700'000 Patienten infizieren sich jährlich im Spital
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Naomi Watts kommt ans Zurich Film Festival
Ende September ist es wieder so weit: Am Zürcher Sechseläutenplatz wird der rote Teppich ausgerollt und die Filmwelt blickt erneut für elf Tage auf die Stadt an der Limmat. Das Zurich Film Festival (ZFF) hat sich mittlerweile als renommiertes Filmfestival etabliert und lockt Jahr für Jahr Stars aus der Branche in die Schweiz.
Zur Story