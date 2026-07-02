Migros nimmt erste normale Filiale mit Nonstop-Verkauf in Betrieb

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Bis 19 Uhr arbeitet noch Personal – dann gibt's nur noch Self-Chekout. Bild: Migros

Die Migros öffnet für das Einkaufen rund um die Uhr ihre Tore: Der Detailhändler hat in Herisau den ersten Migros-Supermarkt der Schweiz mit durchgehenden Öffnungszeiten in Betrieb genommen.

Der Laden ist eine normale Migros-Filiale, in der bis zum normalen «Ladenschluss» um 19 Uhr Personal arbeitet. Danach wechselt sie automatisch in einen Selbstbedienungsmodus. Die Kunden müssen einen QR-Code mit dem Smartphone scannen und erhalten dann einen Code, mit dem sie Zutritt zum Geschäft bekommen.

Noch einfacher geht es mit der Cumulus-Karte oder der Migros-App. Beide kann man an das Lesegerät halten und schon öffnet sich die Türe, wie die Migros-Verantwortlichen an der Eröffnung demonstrierten.

Laden eher klein

Die Filiale ist mit knapp 300 Quadratmetern eher klein. Man brauche für den unbemannten Betrieb eine kompakte Filiale mit einem eingeschränkten Sortiment, sagte Samuel Bauert, Direktionsleiter Supermarkt bei der Genossenschaft Migros Ostschweiz am Rande der Eröffnung im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Eine MMM-Filiale eigne sich nicht für einen Betrieb ohne Personal.

Erhältlich seien etwa 7000 Artikel. Das seien wahrscheinlich mehr als genug für die wichtigsten Bedürfnisse, sagte Bauert. Die Kunden können ihre Einkäufe an den Self-Checkout-Kassen bezahlen.

Zur Sicherheit ist der Markt video- und sensorüberwacht. Das System soll erkennen und alarmieren, wenn jemand im Ladenlokal ein medizinisches Problem erleidet oder verunfallt. Dann kann ein Notfalldienst über Lautsprecher Kontakt mit den Betroffenen aufnehmen.

Nachts sowie an Sonn- und Feiertagen dürfen die Regale gemäss Arbeitsgesetz nicht bewirtschaftet werden. Das Auffüllen erfolgt deshalb unmittelbar vor beziehungsweise nach den bedienten Öffnungszeiten.

Grössere Nachfrage

Mit dem Pilotprojekt reagiert die Migros auf die steigende Nachfrage nach flexiblen Einkaufsmöglichkeiten. Die Filiale beruht technisch auf dem Konzept der unbedienten Migros-Teo-Läden, die 2022 lanciert wurden. Dabei handelt es sich um Automaten mit 50 bis 100 Quadratmetern Verkaufsfläche in Holzbauten und Innenräumen, in denen die Kunden ebenfalls rund um die Uhr Zugang haben.

Die Teo-Lädelchen bieten 900 bis 1000 Artikel an, wie eine Sprecherin sagte. Insgesamt habe die Migros Ostschweiz neun Teo-Läden in Betrieb, sagte Bauert.

Die Teo-Kleinstläden sind laut Migros-Angaben «erfolgreich und beliebt». Mit der ersten richtigen Filiale will der Detailhändler aber nun einen Schritt weitergehen.

Die erste 24-Stunden-Filiale steht an der viel befahrenen Durchgangsachse Alpsteinstrasse. Sie ist also mit dem Auto gut erreichbar. Zudem steht sie am Rande eines Wohnquartiers, was also auch Laufkundschaft anlocken wird.

In Zürich so nicht möglich

Dass die erste 24-Stunden-Migros-Filiale in Herisau eröffnet wurde, habe mit den Behörden zu tun. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden und die Gemeinde Herisau hätten sich sehr offen für das Konzept gezeigt und seien flexibel gewesen, sagte Bauert.

Im Kanton Zürich hätte man für eine solche Filiale keine Bewilligung bekommen. Dort sei für einen unbemannten Betrieb die Ladenfläche auf 200 Quadratmeter beschränkt.

Das Vorhaben in Herisau hätte ursprünglich bereits im Sommer 2025 starten sollen. Eine Einsprache gegen die baulichen Anpassungen und die geänderte Nutzung verzögerte das Projekt jedoch um rund ein Jahr.

Die Migros Ostschweiz will weitere 24-Stunden-Filialen eröffnen. Die nächste könnte in Graubünden in Betrieb gehen, sagte Bauert. Wie viele solche Läden geplant seien, wollte er nicht verraten.

Sonntagsverkauf gefragt

Wie viel Mehrumsatz der Rund-um-die Uhr-Betrieb bringe, sei schwierig zu sagen. «Das wissen wir nicht. Wir haben Vermutungen, dass es rund 25 Prozent mehr werden», sagte Bauert.

Am meisten Leute erwarte er am Sonntag am späten Vormittag. «Das ist aber schwierig zu sagen. In den Teos ist auch die Samstagnacht gut besucht», sagte Bauert.

Auch die Teo-Läden will die Migros Ostschweiz ausbauen. Das Netz soll auf 20 oder mehr Teos erweitert werden, wie Bauert sagte.

Konkurrent Coop plant nichts dergleichen

Im Gegensatz zur Migros will Coop keine keine 24-Stunden-Läden eröffnen. «Das ist für uns kein Thema», sagte ein Sprecher am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.

«Coop ist die Nähe zu den Kund:innen sowie der persönliche Kontakt wichtig.» Mit insgesamt fast 1000 Supermärkten und über 330 Coop Pronto Shops verfüge Coop über das dichteste Verkaufsstellennetz im Schweizer Detailhandel, sagte der Sprecher weiter. Dieses sorge für eine optimale Erreichbarkeit sowohl an hochfrequentierten Standorten als auch in den Quartieren. (awp/sda)