Mit dem Kassenwechsel lässt sich Geld sparen, aber es lohnt sich, genau hinzuschauen. Bild: Andrea Zahler / CH Media

KK-Prämien: Wieso ist das Telefon plötzlich teurer als der Arzt?

Nach dem Prämienschock suchen die Versicherten wieder nach den günstigsten Prämien – und stellen Erstaunliches fest.

Florence Vuichard Folge mir

Mehr «Schweiz»

Alternative Krankenkassenmodelle wie Hausarzt, HMO und Telmed versprechen ihren Kunden viele Vorteile: eine optimale, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene gesundheitliche Versorgung. Und vor allem: einen ansehnlichen Prämienrabatt. Im Gegenzug müssen sich die Versicherten in einem Krankheitsfall zuerst an ihren Hausarzt, ihre Gruppenpraxis oder an eine Telefonzentrale wenden.

Doch was auf dem Papier einheitlich klingt, ist in der Realität mittlerweile recht unübersichtlich geworden. Denn diese Modelle, die oft einen Zusatz wie Win, Doc, Smart, Basic, Plus, Profit oder Flex tragen, sind von Kasse zu Kasse nicht immer vergleichbar. Und sie führen zu – auf den ersten Blick – nicht wirklich einleuchtenden Preisunterschieden. So ist mittlerweile das Telefon oft teurer als der Hausarzt.

Wie wird der Rabatt festgelegt?

Der Rabatt hängt von den Kosteneinsparungen ab, die mit dem jeweiligen Modell erzielt und nachgewiesen werden können. Vereinfacht gesagt: Je grösser die tatsächlichen Kosteneinsparungen im Vergleich zum Standardangebot mit der freien Arztwahl sind, desto grösser darf der Rabatt werden.

Die tatsächlichen Kosten sowie die Einsparungen gegenüber dem Standardangebot hängen stark vom jeweiligen Kundenstamm ab. Und dieser kann sich über die Jahre wandeln, die Risiken können zum Beispiel steigen, etwa indem die Versicherten eines bestimmten Modells älter werden – und mehr medizinische Leistungen beanspruchen. Dann kann der Rabatt kleiner und der Prämienschub grösser werden.

Wer wacht über die Rabatte?

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) kontrolliert, dass die von den Kassen gewährten Rabatte auch den effektiven Kosteneinsparungen entsprechen. Konkret legt das Amt fest, wie hoch der Rabatt für ein bestimmtes Modell im Schnitt über alle 42 Prämienregionen maximal sein darf, wie Esther Schütz von der Versicherungsaufsicht beim BAG erklärt. Die Kasse hat bei der Ausgestaltung jedoch einen gewissen Handlungsspielraum und ist frei, in einzelnen Regionen höhere Abschläge zu gewähren und in anderen tiefere – vorausgesetzt, der Maximalrabatt für das besagte Modell wird insgesamt nicht überschritten.

Eine Ausnahme gibt es für «neue» Modelle, da hier die Versicherer noch keine Daten haben, wie Schütz ergänzt. Während 5 Jahren dürfen die Kassen in der Regel einen Rabatt von maximal 14 Prozent gewähren. Danach müssen sie dann anhand ihrer Erfahrungswerte den «korrekten» maximalen Rabatt berechnen. Liegen die Kosten höher als erwartet, fällt in der Regel auch der Prämiensprung beim mittlerweile 5-jährigen Modell höher aus.

Und wieso ist das Telefon nun teurer als der Hausarzt?

Massgebend für den Rabatt sind also die Kosten und nicht die gefühlten Einschränkungen für die Versicherten. Das zeigt sich bei der Entwicklung der Telmed-Angebote, die gemeinhin als die einschränkendsten und folglich auch als die «günstigsten» Angebote gelten.

Doch in diesem Prämienherbst offenbart sich ein anderes Bild: «Telmed ist 2027 bei einem erheblichen Teil der untersuchten Angebote teurer als ein Hausarztmodell», sagt Marcel Thom, Versicherungsexperte beim Beratungsunternehmen Deloitte. Er verweist dabei auf eine Auswertung von Angeboten für Erwachsene mit einer Franchise von 2500 Franken, die er mit den BAG-Zahlen für «Schweiz heute» gemacht hat: Demnach sind von den insgesamt erfassten 870 Angeboten aller Kassen in allen Prämienregionen in 330 Fällen die Telmed-Angebote teurer als die Hausarzt-Modelle. Umgekehrt gibt es 427 Fälle, bei denen die Telmed-Modelle günstiger sind als die Hausarzt-Angebote. In den restlichen 113 Fällen sind beide Prämien gleich hoch.

Eine «allgemeine Preisregel» könne man daraus nicht ableiten, sagt Thom. Dieses gegenläufige Bild zeigt sich etwa an den Angeboten der Sanitas, die in dieser Prämienrunde preislich als «attraktivste» Kasse gilt. So ist ihr Hausarztmodell etwa in Aarau, Bern oder St.Gallen günstiger als ihr Telmed-Angebot. In Zürich hingegen ist es umgekehrt, und in Luzern sind die Preise gleich hoch.

Auch die Kassen können keinen Trend feststellen, weder in die eine noch andere Richtung. «Die Prämien werden aufgrund der erwarteten Gesundheitskosten der Versicherten in diesem alternativen Versicherungsmodell festgelegt», sagt etwa Swica-Sprecher Dominik Chiavi. «Entscheidend ist also nicht das Modell an sich, sondern das Versichertenkollektiv, das sich dafür entscheidet.» Es sei durchaus «denkbar, dass ein Hausarztmodell einen gleich hohen oder höheren Rabatt aufweist als ein telemedizinisches Modell», sagt auch Beni Meier von der KPT.

Gibt es noch andere Erklärungen?

Ja, denn letztlich kommt es auch darauf an, was hinter dem Label «Telmed» oder «Hausarzt» steckt. Telmed klinge zwar günstiger, weil der erste Kontakt telefonisch oder digital erfolge, sagt Harry Büsser, Gesundheitsexperte beim Vergleichsportal Comparis. «Entscheidend ist aber nicht der Preis des ersten Kontakts, sondern wie gut das Modell die gesamte Behandlung steuert.» Gut organisierte Hausarzt- und Ärztenetzmodelle könnten unnötige Spezialistenbesuche, Doppeluntersuchungen und Spitalbehandlungen verhindern. «Damit könnten sie heute sogar günstiger sein als Telmed», ergänzt Büsser.

BAG-Spezialistin Schütz betont zudem, dass bei den alternativen Modellen die erste Anlaufstelle, also die Hausarztpraxis oder die Telefonzentrale, nur eines von vielen einschränkenden Kriterien sein könne. So gibt es Hausarztmodelle, bei denen sich die Versicherten etwa zusätzlich verpflichten, ihre Medikamente bei einer bestimmten Apothekengruppe zu kaufen. Andere haben eine Generika-Pflicht. Und wieder andere geben bei chronischen Krankheiten bestimmte Behandlungspfade vor. «Das alles kann zu Kosteneinsparungen führen», sagt Schütz. «Und folglich auch zu Prämienrabatten.»

Hat das Telefon ausgedient?

Nein. Jedenfalls erfreut sich das Modell weiterhin grosser Beliebtheit. Der Anteil der Telmed-Versicherten ist laut Comparis in den vergangenen fünf Jahren von 13,4 Prozent auf 18,9 Prozent gestiegen. Der Anteil jener, die sich für ein klassisches Hausarztmodell entschieden haben, ist hingegen im gleichen Zeitraum gesunken – von 47,4 Prozent auf 42,1 Prozent. Büsser erklärt diese Entwicklung mit der Bequemlichkeit, alles vom Sofa aus erledigen zu können, aber auch mit dem Hausärztemangel.

Auch Deloitte-Versicherungsexperte Thom glaubt nicht, dass das Telefon ausgedient hat. Aber er erkennt im Telefon an und für sich auch nicht mehr zwingend einen Prämienvorteil. Das dürfte auch beim anstehenden Kassenwechsel bis Ende November Spuren hinterlassen – jedenfalls in einzelnen Prämienregionen. (schweizheute.ch)