Baustart für «Max der Uristier» auf Frühling 2027 verschoben
Der geplante Standort für die Holzfigur liegt auf fast 2000 Metern. Weil die Bauarbeiten ausserhalb der Wintermonate stattfinden müssen, sei ein Baustart im Herbst nicht mehr realistisch, teilte der Verein Max der Uristier mit.
Das Bauprojekt wurde Ende Juni 2026 im kantonalen Amtsblatt publiziert. Gegen das Baugesuch gingen Einsprachen ein. Diese würden derzeit von der Baukommission geprüft, hiess es. Parallel dazu wird der Quartiergestaltungsplan (QGP) bereinigt. Für das Vorhaben braucht es sowohl einen «rechtsgültigen Quartiergestaltungsplan» als auch eine Baubewilligung.
Der Verein arbeite laut der Mitteilung weiterhin mit der Baukommission, der Gemeinde Andermatt und den zuständigen kantonalen Behörden zusammen. Der Verein sei weiterhin überzeugt, dass der Holzstier «eine aussergewöhnliche Chance» darstellt.
Die Holzfigur, damals noch unter dem Namen Muni Max, sorgte am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2025 in Mollis für Aufsehen. (sda)