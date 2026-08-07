Am Mittwoch ist es so weit: Das grösste Himmelsspektakel des Jahres steht an. Bild: KEYSTONE

Warum du nicht versuchen solltest, die Sonnenfinsternis zu fotografieren

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Am nächsten Mittwoch bahnt sich ein doppeltes Himmelsspektakel an. Denn am 12. August ab 19 Uhr schiebt sich der Mond langsam vor die Sonne. Der Höhepunkt wird für die Zeit zwischen 20.15 und 20.20 Uhr erwartet. Danach, wenn die Sonne um 20.42 Uhr hinter dem Horizont verschwindet, schwirren Sternschnuppen über den Nachthimmel und der Perseidenschauer erreicht seinen diesjährigen Höhepunkt.

Besonders beim Beobachten der Sonnenfinsternis ist allerdings höchste Vorsicht geboten. Der direkte Blick in die Sonne birgt Gefahren für unsere Netzhaut, weshalb das Bundesamt für Statistik nur Schutzbrillen, die spezifische Anforderungen erfüllen, empfiehlt.

Der Bundesrat beobachtet die Sonnenfinsternis über der Schweiz am 11. August 1999. Bild: KEYSTONE REUTERS POOL

Für das Fotografieren des Himmelsspektakels müssen Profis ebenfalls einiges beachten, wenn sie ihr Augenlicht und ihr Equipment nicht aufs Spiel setzen wollen.

Das sagt die Astrofotografin

Profi und Astrofotografin Angela Fux hat für Nikon Schweiz festgehalten, was es beim Fotografieren einer Sonnenfinsternis alles zu beachten gilt. So sagt Fux denn auch: «Ohne den richtigen Schutz kann die Sonne dauerhafte Augenschäden verursachen, und kein Bild ist das wert.» Auch wenn der Drang, das perfekte Foto selbst festzuhalten, gross sein mag, sollte man das den Profis überlassen.

Denn dafür braucht es eine professionelle Ausrüstung, Schutzmassnahmen und eine sorgfältige Planung. Denn die Profi-Fotografin trägt nicht nur selbst während des ganzen Ereignisses eine Schutzbrille, sie bringt auch auf ihren Objektiven geeignete Sonnenfilter an. Weiter sagt Fux:

«Ich untersuche die Kontaktzeiten vor der Sonnenfinsternis genau und weiss, wann ich die Filter entfernen kann und wann ich sie wieder anbringen muss.» Nicole Fux

Tu es nicht wie Donald: Ein Blick in die Sonne kann dich dein Augenlicht kosten, auch wenn du durch eine Kamera schaust. Bild: imgur

Nach Sonnenuntergang darfst du wieder

Hobby-Fotografinnen und -Fotografen zücken ihre Kameras also besser erst wieder, wenn die Sonne untergegangen ist. Denn dann beginnt der Höhepunkt der Perseiden. Auch diese lassen sich leider nicht gut mit dem Smartphone fotografieren, dafür ist schon eine Kamera mit Weitwinkelobjektiv, offener Blende und Langzeitbelichtung nötig. Die Kamera sollte dann auf einem Stativ montiert sein, zur Not kann man sie auch auf den Boden legen.

Oder: Du besorgst dir eine Schutzbrille, geniesst das doppelte Himmelsspektakel und wartest auf die Fotos der Profis, die wir dir am nächsten Tag auf watson präsentieren werden. (leo)