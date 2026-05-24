«Das Zelt» auf dem Kasernenareal in Zürich. Bild: KEYSTONE

17 Vorstellungen abgesagt: «Das Zelt» muss wegen finanzieller Probleme pausieren

«Das Zelt» stoppt die Tournee ab 30. Mai wegen finanzieller Probleme. Es gibt jedoch Hoffnung, sagt Direktor Adrian Steiner.

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«Das Zelt» muss seine Tournee wegen finanzieller Probleme per 30. Mai pausieren. Das berichtet der SonntagsBlick. 17 Vorstellungen sind abgesagt, betroffen sind die Shows an den Standorten St.Gallen und Luzern, schreibt die Zeitung weiter.

Für 73 Künstlerinnen und Künstler bedeute das die Einstellung ihrer Gagen, da es keine Ausfallversicherung gebe. Dazu gehören ESC-Star Remo Forrer, Sänger Piero Esteriore und die schwangere Sängerin Börni Höhn. Zudem seien 70 Mitarbeitende ab Juni in Kurzarbeit.

Aufgrund der Liquiditätsengpässe würden Tickets zurzeit nicht zurückerstattet. «Das Zelt»-Direktor Adrian Steiner sprach gemäss «Blick» von einer «Verkettung schwieriger Umstände». Einerseits würden die Pandemiejahre nachhallen, andererseits habe sich das Megaprojekt «The Dome» mit einem dreiteiligen Zeltmodul für bis zu 5000 Gäste als zu grosser Kostenfaktor erwiesen.

Steiner bleibe jedoch zuversichtlich und peile für kommenden Herbst einen Neustart an. «Ich bin überzeugt, dass wir mit einer verschlankten Materialstruktur und neuen Partnern ab September wieder auf Tournee gehen können. Wir machen nur eine Pause, um danach umso stärker und gesünder zurückzukehren», sagt er gegenüber dem «Blick».

Aktuell steuert die Führung laut der Zeitung mit Unterstützung einer Treuhandfirma gegen. «Es braucht diese sofortige Massnahme», sagt der Direktor zum «Blick». Das Riesenzelt «The Dome» soll ausserdem verkauft oder an einem festen Standort etabliert werden. (hkl/sda)