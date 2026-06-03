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Initiative für tramfreie Basler Innenstadt eingereicht

Das Komitee «Go Basel Go!» fordert eine Neugestaltung der Innenstadtachse zwischen Barfüsserplatz, Marktplatz und Schifflände.
Das Komitee «Go Basel Go!» fordert eine Neugestaltung der Innenstadtachse zwischen Barfüsserplatz, Marktplatz und Schifflände.bild: imago

Initiative für tramfreie Basler Innenstadt eingereicht

03.06.2026, 14:1003.06.2026, 14:10

Zwischen dem Basler Barfüsserplatz und der Schifflände sollen künftig keine Trams mehr fahren. Das Komitee «Go Basel Go!» hat am Mittwoch eine entsprechende Volksinitiative für eine Neugestaltung der Innenstadt mit über 4000 Unterschriften bei der Staatskanzlei eingereicht.

Die formulierte Verfassungsinitiative fordert unter anderem Aufenthaltszonen mit Grünflächen und Brunnen, Raum für Boulevardgastronomie sowie zeitgemässe Verkehrsführungen.

Dabei solle der Staat die zentrale Innenstadtachse zwischen Barfüsserplatz, Marktplatz und Schifflände als Raum des öffentlichen Aufenthalts und der Begegnung gestalten, heisst es in der Initiative. Vorgesehen ist, dass «kein öffentlicher Verkehr auf der zentralen Innenstadtachse verkehrt und diese frei von Tramgleisen ist».

Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Architektur unterstützen die Initiative. Dazu gehören die Basler Nationalrätin Sibel Arslan (Grüne) sowie die Architekten Jacques Herzog und Pierre de Meuron sowie der Crossair-Gründer Moritz Suter. Suter war am Mittwoch auch bei der Übergabe der Initiative vor Ort. (sda)

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