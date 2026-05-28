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FC Basel: Valentin Stocker übernimmt Funktion in sportlicher Führung

Basels Praesident David Degen, rechts, und der ehemalige FCB-Spieler Valentin Stocker vor dem Super League Spiel zwischen dem FC Basel 1893 und dem BSC Young Boys, im Stadion St. Jakob-Park in Basel, ...
Valentin Stocker verstärkt die sportliche Führung des FC Basel unter Präsident David Degen (r.).Bild: keystone

Valentin Stocker übernimmt beim FC Basel wichtige Funktion in sportlicher Führung

28.05.2026, 15:3028.05.2026, 15:39

Der FC Basel hat seine sportliche Führung für die Profis neu organisiert: Neben dem neuen Technischen Direktor Andreas Herrmann, der von Manchester United gekommen ist, übernimmt nun Valentin Stocker per sofort die Rolle als Sportlicher Leiter der 1. Mannschaft. Dies teilte der Klub am Donnerstagnachmittag mit.

Der langjährige FCB-Profi werde die Rolle vorerst bis zum Ende des Transferfensters übernehmen. Danach entscheide der Klub gemeinsam mit Stocker, wie sich der FCB in Zukunft aufstellt. «Es ist für mich selbstverständlich, dass ich in dieser wichtigen Phase für den FCB voll da bin und meinen Beitrag dazu leiste, die bestmöglichen Voraussetzungen für die kommende Saison zu schaffen», wird Stocker zitiert. Der 37-Jährige stand zwischen 2008 und 2022 in insgesamt 416 Pflichtspielen für den FCB auf dem Rasen.

Der FCB war auf der Suche nach einem Nachfolger für den zum Saisonende abtretenden Sportchef Daniel Stucki. Dessen Aufgaben und Verantwortlichkeiten wurden nun auf zwei Personen aufgeteilt: Während Herrmann als Technischer Leiter den Lead in Sachen Transfers, Scouting und Verhandlungen haben wird, übernimmt Stocker die tägliche Führung rund um die 1. Mannschaft und ist erster Ansprechpartner für Cheftrainer, Staff und Spieler.

«Ich freue mich sehr auf den täglichen Austausch mit dem Trainerteam und den Spielern», sagt Stocker zu seiner Rolle, «mir ist wichtig, dass wir als Mannschaft nicht nur sportlich funktionieren, sondern auch als Gruppe zusammenwachsen und unsere Werte jeden Tag leben.» (nih)

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