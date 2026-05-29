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Basel soll ein Weihnachtsdorf auf dem Theaterplatz bekommen

Basel soll ein Weihnachtsdorf auf dem Theaterplatz bekommen

29.05.2026, 11:0929.05.2026, 11:09
Mit dem Weihnachtsdorf am Theaterplatz entsteht ein neues Weihnachtserlebnis
Das Weihnachtsdorf solle als «winterlicher Aufenthaltsort» die bisherigen Attraktionen zur Weihnachtszeit ergänzen und die Kapazität des Weihnachtsmarkts erweitern.Bild: Kanton Basel-Stadt

Der Basler Weihnachtsmarkt soll eine neue Attraktion bekommen. Geplant ist ein Weihnachtsdorf auf dem Theaterplatz, das ein junges Publikum anlocken soll. Dies teilte das Präsidialdepartement am Freitag mit.

Im Zentrum des neuen Angebots stehen lokales Design, soziale Projekte und Kulinarik, wie es heisst. Das Weihnachtsdorf solle als «winterlicher Aufenthaltsort» die bisherigen Attraktionen zur Weihnachtszeit ergänzen und die Kapazität des Weihnachtsmarkts erweitern. Letzterer zählte gemäss Schätzungen im vergangenen Jahr über eine halbe Million Besuchende.

Die Eröffnung erfolgt am 26. November, gleichzeitig mit dem Weihnachtsmarkt, wie das Departement schreibt. Es bleibe aber bis zum 3. Januar offen. Der Weihnachtsmarkt schliesst hingegen am 23. Dezember.

Hinter dem Projekt stehen Katja Weber und Marc Blickenstorfer, die schon das ehemalige Zürcher Weihnachtsdorf am Bellevue initiiert haben, wie es weiter heisst. Ebenfalls mit an Bord sei die Basler Gastronomin Jeanny Messerli von der KaBar der Kaserne.

Das Bewilligungsverfahren für das Vorhaben wird gemäss Mitteilung am Samstag mit der Publikation im Amtsblatt eingeleitet. (sda)

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