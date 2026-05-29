sonnig29°
DE | FR
burger

Drei Brände im Basler Gundeli am Donnerstagabend

Drei Brände im Basler Gundeli: Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Im Basler Gundeldingerquartier sind am Donnerstagabend gleich drei Brände ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Freitag mitteilte. Sie schliesst Brandstiftung nicht aus.
29.05.2026, 14:1629.05.2026, 15:39

Kurz vor 21.00 Uhr habe ein mobiles WC-Häuschen bei der Münchensteinerbrücke Feuer gefangen, heisst es. Gegen 21.40 Uhr habe die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Basel-Stadt zudem eine Meldung über ein brennendes E-Bike an der Güterstrasse erhalten. Diesen Brand hätten unbeteiligte Drittpersonen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehrleute gelöscht.

Rund zehn Minuten später sei eine weitere Meldung über zwei brennende E-Bikes in der Meret Oppenheim-Strasse eingegangen. Durch diesen Brand wurden laut Mitteilung insgesamt vier E-Bikes beschädigt.

Die Behörden ermitteln die genaue Brandursache und schliessen Brandstiftung nicht aus. Es werden Zeugen gesucht. (sda)

In Bern gepflegt, in Zürich gekeult, in Basel ein Politikum: Der Umgang mit den Tauben
Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
1961 Volkswagen T1 Feuerwehr Wiesau
Videos zeigen, wie die Feuerwehr den Grossbrand in Marseille aus der Luft eindämmt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.