Zürich ist die teuerste Stadt im Ranking, aber auch bei der Lebensqualität top. Bild: Shutterstock

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Teuer, aber lebenswert – wo die Schweizer Städte im internationalen Vergleich stehen

Ein Numbeo-Vergleich von 305 Städten weltweit stellt Lebenshaltungskosten und Lebensqualität gegenüber. Zürich und Genf gehören zu den teuersten Städten der Welt – schneiden aber auch bei der Lebensqualität hoch ab.

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Wer in Zürich lebt, zahlt einen der höchsten Preise weltweit für Miete, Restaurantbesuche und sonstige Alltagsgüter – für sein Geld bekommt man aber auch einiges zurück. Genau das zeigt eine Grafik, die derzeit auf Reddit kursiert und auf Daten der serbischen Croud-Source-Plattform Numbeo basiert: Sie stellt Lebenshaltungskosten und Lebensqualität von 305 Städten weltweit gegenüber und ordnet sie in vier Kategorien ein, von «Best Value über «Premium Life» und «Budget Living» bis «Bad Value».

Zürich und Genf liegen bei den Kosten nahe am oberen Ende der Skala, unter den teuersten Städten weltweit. Gleichzeitig erreichen beide Städte auch bei der Lebensqualität hohe Werte. Numbeo berechnet diesen Wert aus einer eigenen Formel, aus der preisabhängige Teilkomponenten wie Sicherheit, Gesundheitsversorgung, Verkehr, Umweltverschmutzung und Klima gebildet werden. In der Kategorisierung der Grafik fallen Zürich und Genf damit in den Bereich «Premium Life» – hohe Kosten, aber auch ein entsprechend hoher Nutzen.

New York, Los Angeles, Paris und Mailand fallen ab

In den Nachbarländern der Schweiz zeigt sich ein ähnliches Muster bei einzelnen Städten: Wien und München liegen ebenfalls im oberen Bereich sowohl bei den Kosten als auch bei der Lebensqualität. Niederländische Städte wie Amsterdam oder Rotterdam erreichen zwar tiefere Kostenwerte als die Schweizer Städte, schneiden bei der Lebensqualität aber ähnlich hoch ab. Andere europäische Grossstädte weichen aber teils deutlich davon ab: London und Berlin verzeichnen hohe Kosten, liegen bei der Lebensqualität im Vergleich aber deutlich tiefer und fallen damit in den Bereich «Bad Value».

Ein vergleichbares Bild zeigt sich in den USA. New York und Los Angeles gehören zu den teuersten Städten im Datensatz, erreichen bei der Lebensqualität aber nur tiefe bis mittlere Perzentilwerte. Beide Städte liegen damit im selben Quadranten wie Paris und Mailand – hohe Kosten, ohne dass sich dies in einem entsprechend hohen Wert bei der Lebensqualität niederschlägt. Im Quadranten «Best Value» – also hohe Lebensqualität und tiefe Kosten – tummeln sich Städte wie Tokio, Porto, Quebec, Valencia oder Prag.

New York hat gemäss Numbeo eine überraschend tiefe Lebensqualität. Bild: keystone

Der Vergleich bezieht sich ausschliesslich auf die von Numbeo erfassten Indikatoren «Cost of Living» (Lebenshaltungskosten) und «Quality of Life» (Lebensqualität) und deren Berechnungsmethode – andere Studien zur Lebensqualität können durch abweichende Gewichtungen zu anderen Einordnungen kommen. (pre)