Die Sängerin Lorde hat sich vor ihrem Auftritt auf dem Gurten noch in der Aare abgekühlt. Bild: watson/instagram

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Dieser Star ist beim Entspannen an der Aare unentdeckt geblieben

Kurz vor ihrem Konzert am Gurtenfestival in Bern sprang Sängerin Lorde am Donnerstagabend noch in die Aare und mischte sich danach mit Handtuch und Buch unter die Leute.

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In der Schweiz ist es möglich, sich als international bekannte Sängerin mitten am Nachmittag am Aareufer zu entspannen. Und das nur wenige Stunden vor dem Konzert als Headlinerin am Gurtenfestival, ganz ohne erkannt zu werden.

Ella Marija Lani Yelich-O'Connor, wie sie mit bürgerlichem Namen heisst, teilte auf Instagram einige sommerliche Schnappschüsse. Damit bewies sie, dass man an der Spitze des weltweiten Musik-Hypes stehen und trotzdem ungestört im Bikini in der Schweizer Hauptstadt ein Buch verschlingen kann.

Die 29-jährige Neuseeländerin befindet sich derzeit auf Sommertournee. Trotz ihres vollen Terminkalenders findet sie Zeit, die Sonne zu geniessen. Mit schwarzem Bikini, Stofftasche, weissen Flip-Flops und einem Handtuch mischte sich der Star unter die Menschen am Aareufer – ganz unkompliziert und ohne imposante Bodyguards an ihrer Seite.

Im Hintergrund ist zu sehen, dass die anderen Badegäste offenbar nicht ahnen, dass sie sich die Wiese mit einer jungen Frau teilen, die zwei Grammys gewonnen hat und nur wenige Stunden später auf der Hauptbühne des Gurtenfestivals fast 30'000 Menschen zum Jubeln bringen wird.

Übersetzung Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

Das letzte Foto, das Lorde am Donnerstagabend veröffentlichte, zeugt zudem von der aufmerksamen und dezent patriotischen Schweizer Gastfreundschaft, wie sie besonders an Festivals gepflegt wird: Auf der Schulter der Sängerin liegt eine riesige Toblerone mit ihrem Namen. Die Bildlegende: «Sie wirft einen imposanten Schatten.» Den Beitrag versah unter anderem Olivia Rodrigo mit einem Like.

Gut möglich also, dass Lorde in wenigen Tagen am Genfersee anzutreffen ist. Nach einem kurzen Abstecher nach Tschechien und Berlin steht sie am Dienstag, 21. Juli, um 21 Uhr auf der Hauptbühne des Paléo Festivals.

(fv)