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Mehr Tickets fürs Gurtenfestival 2026: Wer davon profitieren soll

Dieses Jahr dürfen mehr Personen ans Gurtenfestival – wer davon profitieren soll

22.05.2026, 07:2522.05.2026, 07:25

Statt 25'000 Personen pro Tag sind am diesjährigen Gurtenfestival täglich 27'000 Besucherinnen und Besucher auf dem Berner Hausberg zugelassen. Die Behörden bewilligten ein entsprechendes Gesuch der Veranstalter, wie die Festivalverantwortlichen am Freitag mitteilten.

Festivalgoers enjoy a concert on the Main Stage, at the 42th Gurtenfestival edition, in Bern, Schweiz, Wednesday, July 16, 2025. The open air music festival runs from 16 to 19 July. (KEYSTONE/Anthony ...
Am Gurtenfestival sind neu täglich 27'000 Besucherinnen und Besucher zugelassen.Bild: KEYSTONE

Dadurch können die Festivalveranstalter pro Tag rund 1000 zusätzliche Tickets verkaufen. Zudem komme die Erhöhung Kindern und Jugendlichen zugute, für die es Gratistickets und vergünstigte Tickets gebe, schrieben die Veranstalter in der Mitteilung.

Die Kapazitätserhöhung sei eine Reaktion auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. «Seit der Pandemie sind wir mit massiven Kostensteigerungen konfrontiert», wurde Festivalleiter Bobby Bähler in der Mitteilung zitiert. Die aktuelle weltwirtschaftliche Lage habe für einen weiteren Kostenschub gesorgt. Mit mehr Besucherinnen und Besuchern wolle das Festival «langfristig gesund und unabhängig» bleiben. Die Sicherheit sei dadurch nicht beeinträchtigt, schrieben die Festivalverantwortlichen mit Verweis auf einen Expertenbericht.

Das diesjährige Gurtenfestival findet vom 15. bis 18. Juli statt. Nebst der neuseeländischen Pop-Ikone Lorde werden auch Stars wie Lilly Allen, Sean Paul oder Teddy Swims zu sehen und hören sein. Mit von der Partie ist auch Nina Chuba, die ihr Konzert im vergangenen Jahr krankheitshalber absagen musste. (dab/sda)

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