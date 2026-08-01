100 Dinge, die wir an der Schweiz lieben
Heute ist der 1. August, unser Nationalfeiertag. Wir feiern unser Land, indem wir ihm Komplimente machen: 100 Dinge, die wir an der Schweiz lieben.
Dass der ÖV so zuverlässig funktioniert
Die sauberen Flüsse und Seen zum Schwimmen – sogar mitten in der Stadt
Jassen
Dass Ferien im Ausland (fast) immer günstig sind
Unsere Schweizer Schoggi – sie ist wirklich die beste
Die Schweizer Supermärkte, weil das Essen leckerer aussieht als im Ausland
Den vielschichtigen und herzigen Schweizer Dialekt
Skifahren und die verschneiten Berge im Winter
Die direkte Demokratie, die wirklich jeder mitgestalten kann
Dass alles so unfassbar sauber und aufgeräumt ist
Dass sich die Leute auf der Strasse noch grüssen
Der freie Zugang zu Bildung und die Vielfalt der Schulen
Dass Hahnenwasser und das Wasser fast aller Brunnen trinkbar ist
Die Schweizer Neutralität
Dass wir in so vielen Sportarten international mithalten können
Wurst-Käse-Salat
Dass die politischen Akteure trotz wachsender Polarisierung einen zivilen Umgang miteinander pflegen
Die gelben Wander-Wegweiser, auf die man sich blind verlassen kann
Aromat (suck it, Baroni!)
Das ikonische Design der Bahnhofsuhr, das sogar von Apple für das iPhone «geklaut» wurde
Dass man innert Kürze aus der Stadt in der Natur ist
Dass Pünktlichkeit quasi unser Volkssport ist
Die Infrastruktur und der öffentliche Dienst: Mobilfunk, Post, Abfall-Entsorgung etc. – alles funktioniert
Die unfassbar grosse Käse-Vielfalt
Die vielen Grillplätze im Wald, die man einfach so nutzen darf
Unsere grossartige Kunst des Understatements und unsere Bescheidenheit
Dass Kompromiss kein Schimpfwort, sondern Staatsprinzip ist
Schwingfeste
Dass es Robidog-Säckli gibt – und die meisten Hündeler den Gaggi auch zusammenlesen
Eine Bratwurst und ein feines Schweizer Bier im Fussballstadion
Unser Geld, der legendäre Schweizer Franken
Dass unsere Pöstlerinnen und Pöstler wirklich jedes Haus kennen
Rivella
Dass man das ganze Jahr geschmolzenen Käse essen kann
Dass wir Granit Xhaka in der Schweizer Nati haben
Die SBB-App, die immer genau weiss, wo dein Anschlusszug fährt
Dass es für jedes Interesse einen Verein gibt
Alphornklänge an einem Sommerabend in den Bergen
Dass der Christbaum noch echte Kerzen haben darf
Die Restaurant-Vielfalt in den grossen Städten
Das knusprige Brot vom Beck
Dass konsequente Recyling von Aluminium, Glas und PET
Pommes-Chips von Zweifel
Der Milizgedanke, der das ganze politische System trägt
Die W. Nuss vo Bümpliz
Der Zivildienst als anerkannte Alternative zur Armee
Den Zusammenhalt, wenn es um die Nati geht – egal, ob Männer oder Frauen
Dass Skirennen zu den grossen TV-Events gehören und ganze Familien vor den Bildschirm holen
Dass man sich auch nachts überall sicher fühlen kann
Dass man das Portemonnaie in der Badi beim Tüechli liegen lassen kann
Eine Übernachtung in der SAC-Hütte
Wie der Cervelat beim Bräteln am Stecken so richtig knusprig wird
Die Schweizer Sackmesser von Victorinox
Sunntigsbrunch mit Zopf, Butter und Confi
Die vielen Musikfestivals und Openairs im Sommer
Dass «Hudigäggeler» am Skilift läuft
Dass Roger Federer sich überall frei bewegen kann
Die Silhouette des Matterhorns
Der Duft von frisch gemähtem Gras im Sommer
Grossartige Erfindungen wie die Knoblauchpresse oder den Sparschäler
Dass es fast auf jeden Berg ein Seilbähnli gibt
Dass Nationalheld Wilhelm Tell Gesslers Hut nicht grüssen wollte
Das Nebelmeer im Herbst von oben
Die hohen Löhne
Die Herbstchilbi mit Zuckerwatte und Riesenrad
Die ausgezeichnete medizinische Versorgung und eine Krankenversicherung für alle
Dass die Strassen keine Löcher haben und bestens gepflegt sind
Dass es vier komplett verschiedene Jahreszeiten gibt
Coupe Dänemark
Dass Kinder alleine zur Schule gehen können
Die Rega und ihre Zuverlässigkeit
Unsere vier Landessprachen und dass wir sie (teilweise) auch lernen müssen
Ovomaltine
Den gelebten Mix aus Lokalpatriotismus und Weltoffenheit
Dass fast jedes Dorf ein Hallen- oder Freibad hat
Dass wir so schnell in Italien sind
Dass wir jammern, wenn etwas nur zu 99 Prozent funktioniert
Dass alle allen immer «En Guete» wünschen
Dass die Post ein Päckli auch ins abgelegenste Tal pünktlich liefert
Dass wir im Lift lieber schweigen als den Smalltalk zu suchen
Dass wir sagen «Momoll tiptop», selbst wenn wir das Essen im Restaurant nur mässig finden
Dass wir bei jedem neuen Getränk anstossen und uns dabei in die Augen schauen
Der Geschmack eines Sommergewitters auf dem heissen Strassenteer
Dass wir zwar nicht wahnsinnig offen, dafür extrem hilfsbereit sind
Birchermüesli
Dass wir am Sonntag möglichst keinen Lärm machen
sollen dürfen
Dass wir uns so aufs Meer freuen können, weil wir ein Binnenland sind
Heissi Marroni im Herbst
Dass alles einfach «verhebt» – sogar jedes WC-Fenster übersteht vier Nuklear-Apokalypsen
Dass man entweder ein Migros- oder ein Coop-Kind ist
Das Kuhglocken-Gebimmel beim Wandern
Guggemusig und dass die Fasnacht bei uns die fünfte Jahreszeit ist
Dass jeder ein Raclette-Öfeli und Fondue-Rechaud im Chuchichästli hat
Unsere Flagge ist ein grosses Plus
Dass wir Teigwaren mit Apfelmus essen
Dass viele Schweizer noch andere Nationalitäten haben
Dass wir die schönsten Fluchwörter der Welt haben, gopferdamminomal!
«E Stange und en Chübel» – dass wir im Restaurant nicht die Biersorte, sondern die Grösse bestellen
Kafi-Luz und Schümli-Pflümli
Dass man die Schweiz auch mal nicht lieben kann und trotzdem gerne hier lebt
Haben wir an alles gedacht? Oder was liebst du an der Schweiz besonders? Schreib es in die Kommentare!