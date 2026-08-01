Die Schweiz, ein grossartiges Land. Oder was denkst du? bild: shutterstock

100 Dinge, die wir an der Schweiz lieben

Heute ist der 1. August, unser Nationalfeiertag. Wir feiern unser Land, indem wir ihm Komplimente machen: 100 Dinge, die wir an der Schweiz lieben.

Team watson Folge mir

Mehr «Schweiz»

Dass der ÖV so zuverlässig funktioniert

Die sauberen Flüsse und Seen zum Schwimmen – sogar mitten in der Stadt

Jassen

Beim Jassen geht es nicht nur ums Spielen, sondern um ewigen Ruhm und Ehre. Bild: keystone

Dass Ferien im Ausland (fast) immer günstig sind

Unsere Schweizer Schoggi – sie ist wirklich die beste

Die Schweizer Supermärkte, weil das Essen leckerer aussieht als im Ausland

Den vielschichtigen und herzigen Schweizer Dialekt

Skifahren und die verschneiten Berge im Winter

Bild: Shutterstock

Die direkte Demokratie, die wirklich jeder mitgestalten kann

Dass alles so unfassbar sauber und aufgeräumt ist

Dass sich die Leute auf der Strasse noch grüssen

Der freie Zugang zu Bildung und die Vielfalt der Schulen

Dass Hahnenwasser und das Wasser fast aller Brunnen trinkbar ist

Bild: KEYSTONE

Die Schweizer Neutralität

Dass wir in so vielen Sportarten international mithalten können

Wurst-Käse-Salat

Dass die politischen Akteure trotz wachsender Polarisierung einen zivilen Umgang miteinander pflegen

Die gelben Wander-Wegweiser, auf die man sich blind verlassen kann

Bild: KEYSTONE

Aromat (suck it, Baroni!)

Das ikonische Design der Bahnhofsuhr, das sogar von Apple für das iPhone «geklaut» wurde

Dass man innert Kürze aus der Stadt in der Natur ist

Dass Pünktlichkeit quasi unser Volkssport ist

Die Infrastruktur und der öffentliche Dienst: Mobilfunk, Post, Abfall-Entsorgung etc. – alles funktioniert

Bild: KEYSTONE

Die unfassbar grosse Käse-Vielfalt

Die vielen Grillplätze im Wald, die man einfach so nutzen darf

Unsere grossartige Kunst des Understatements und unsere Bescheidenheit

Dass Kompromiss kein Schimpfwort, sondern Staatsprinzip ist

Schwingfeste

Bild: keystone

Dass es Robidog-Säckli gibt – und die meisten Hündeler den Gaggi auch zusammenlesen

Eine Bratwurst und ein feines Schweizer Bier im Fussballstadion

Unser Geld, der legendäre Schweizer Franken

Dass unsere Pöstlerinnen und Pöstler wirklich jedes Haus kennen

Rivella

Bild: KEYSTONE

Dass man das ganze Jahr geschmolzenen Käse essen kann

Dass wir Granit Xhaka in der Schweizer Nati haben

Die SBB-App, die immer genau weiss, wo dein Anschlusszug fährt

Dass es für jedes Interesse einen Verein gibt

Alphornklänge an einem Sommerabend in den Bergen

Bild: www.imago-images.de

Dass der Christbaum noch echte Kerzen haben darf

Die Restaurant-Vielfalt in den grossen Städten

Das knusprige Brot vom Beck

Dass konsequente Recyling von Aluminium, Glas und PET

Pommes-Chips von Zweifel

Der Milizgedanke, der das ganze politische System trägt

Die W. Nuss vo Bümpliz

Der Zivildienst als anerkannte Alternative zur Armee

Den Zusammenhalt, wenn es um die Nati geht – egal, ob Männer oder Frauen

Dass Skirennen zu den grossen TV-Events gehören und ganze Familien vor den Bildschirm holen

Bild: keystone

Dass man sich auch nachts überall sicher fühlen kann

Dass man das Portemonnaie in der Badi beim Tüechli liegen lassen kann

Eine Übernachtung in der SAC-Hütte

Wie der Cervelat beim Bräteln am Stecken so richtig knusprig wird

Die Schweizer Sackmesser von Victorinox

Bild: keystone

Sunntigsbrunch mit Zopf, Butter und Confi

Die vielen Musikfestivals und Openairs im Sommer

Dass «Hudigäggeler» am Skilift läuft

Dass Roger Federer sich überall frei bewegen kann

Die Silhouette des Matterhorns

Bild: Shutterstock

Der Duft von frisch gemähtem Gras im Sommer

Grossartige Erfindungen wie die Knoblauchpresse oder den Sparschäler

Dass es fast auf jeden Berg ein Seilbähnli gibt

Dass Nationalheld Wilhelm Tell Gesslers Hut nicht grüssen wollte

Das Nebelmeer im Herbst von oben

Bild: keystone

Die hohen Löhne

Die Herbstchilbi mit Zuckerwatte und Riesenrad

Die ausgezeichnete medizinische Versorgung und eine Krankenversicherung für alle

Dass die Strassen keine Löcher haben und bestens gepflegt sind

Dass es vier komplett verschiedene Jahreszeiten gibt

Bild: keystone

Coupe Dänemark

Dass Kinder alleine zur Schule gehen können

Die Rega und ihre Zuverlässigkeit

Unsere vier Landessprachen und dass wir sie (teilweise) auch lernen müssen

Ovomaltine

Bild: KEYSTONE

Den gelebten Mix aus Lokalpatriotismus und Weltoffenheit

Dass fast jedes Dorf ein Hallen- oder Freibad hat

Dass wir so schnell in Italien sind

Dass wir jammern, wenn etwas nur zu 99 Prozent funktioniert

Dass alle allen immer «En Guete» wünschen

Bild: KEYSTONE

Dass die Post ein Päckli auch ins abgelegenste Tal pünktlich liefert

Dass wir im Lift lieber schweigen als den Smalltalk zu suchen

Dass wir sagen «Momoll tiptop», selbst wenn wir das Essen im Restaurant nur mässig finden

Dass wir bei jedem neuen Getränk anstossen und uns dabei in die Augen schauen

Bild: KEYSTONE

Der Geschmack eines Sommergewitters auf dem heissen Strassenteer

Dass wir zwar nicht wahnsinnig offen, dafür extrem hilfsbereit sind

Birchermüesli

Dass wir am Sonntag möglichst keinen Lärm machen sollen dürfen

Dass wir uns so aufs Meer freuen können, weil wir ein Binnenland sind

Heissi Marroni im Herbst

Bild: marroniplausch.ch

Dass alles einfach «verhebt» – sogar jedes WC-Fenster übersteht vier Nuklear-Apokalypsen

Dass man entweder ein Migros- oder ein Coop-Kind ist

Das Kuhglocken-Gebimmel beim Wandern

Guggemusig und dass die Fasnacht bei uns die fünfte Jahreszeit ist

Dass jeder ein Raclette-Öfeli und Fondue-Rechaud im Chuchichästli hat

Bild: www.imago-images.de

Unsere Flagge ist ein grosses Plus

Dass wir Teigwaren mit Apfelmus essen

Dass viele Schweizer noch andere Nationalitäten haben

Dass wir die schönsten Fluchwörter der Welt haben, gopferdamminomal!

«E Stange und en Chübel» – dass wir im Restaurant nicht die Biersorte, sondern die Grösse bestellen

Bild: KEYSTONE

Kafi-Luz und Schümli-Pflümli

Dass man die Schweiz auch mal nicht lieben kann und trotzdem gerne hier lebt