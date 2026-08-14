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Erstes Hospiz für Erwachsene öffnet in Bern

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Der Aufenthaltsraum im Hospiz Bern.Bild: www.hospizbern.ch

Erstes Hospiz für Erwachsene öffnet in Bern

14.08.2026, 12:2114.08.2026, 12:21

In Bern nimmt am Wochenende das erste Hospiz des Kantons seinen Betrieb auf. Neun Zimmer stehen zur Verfügung. Das Angebot richtet sich an schwerkranke Erwachsene in ihrer letzten Lebensphase.

Im Vordergrund stehen im Hospiz Lebensqualität und Geborgenheit. Die Betroffenen bestimmen ihren Alltag selbst, Angehörige können im Hospiz übernachten. Die Anmeldung erfolgt über den Hausarzt oder die Hausärztin, das Spital oder die Spitex, wie aus einer Mitteilung der Trägerschaft vom Freitag hervorgeht.

Auch Betroffene und Angehörige können sich an das Hospiz wenden. Wenn die Pflege zu Hause an Grenzen stösst, seien auch kurzfristige Entlastungsaufenthalte möglich.

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Eines der neun Zimmer im Hospiz Bern.Bild: www.hospizbern.ch

«Hinter diesem Hospiz stehen Jahre der Vorbereitung und ein breites Netzwerk von Partnerinnen und Partnern. Endlich können wir Menschen in ihrer letzten Lebensphase so begleiten, wie sie es verdienen», wird Regula Mader in der Mitteilung zitiert. Sie ist Präsidentin der Stiftung Hospiz Mon Soleil Bern, die Trägerin der Einrichtung ist.

Im Kanton Bern fehlte bisher ein stationäres Hospizangebot. Das Hospiz Bern schliesst diese Lücke. Es ist ein Pilotprojekt und vorerst bis Ende 2030 durch den Kanton mitfinanziert. Das Hospiz befindet sich in der Oranienburg der Stiftung Diaconis an der Schänzlistrasse 15 in Bern. (sda)

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