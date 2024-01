bild: watson

Die Winter-RS startet – mit diesen Tipps boxt du dich durch

Auf TikTok geben Schweizer Creator Tipps für die Rekrutenschule. watson hat die wichtigsten für dich zusammengefasst.

Sabeth Vela Folge mir

Am 15. Januar startet die Winter-Rekrutenschule. Für viele junge Männer ist das nicht unbedingt die grandioseste Zeit in ihrem Leben. Um die Ausbildung etwas angenehmer zu gestalten, geben einige Schweizer TikToker gerade Tipps auf der Plattform – und gehen damit viral.

Der Creator Joel Sigrist musste im letzten Jahr zweimal antreten, weil er sich in der erste RS verletzte. Darum hat er Tipps für Winter- und Sommerstarts. Damit ihr nicht auf TikTok scrollen müsst: hier die wichtigsten Punkte.

Kauf dir ein 2. Soldatenmesser

Das Soldatenmesser 06, das man von der Armee bekommt, wird immer mal wieder kontrolliert, ob es sauber ist. Um sich Ärger zu ersparen, soll man das Neue im Etui lassen und nur das eigens gekaufte verwenden. Bei Inspektionen dann immer das neu verpackte Messer zeigen. Das sieht übrigends so aus. Fancy in kackgrün:

Bild: militaershop.ch

Oder, wenn du der Coolste auf dem Areal sein möchtest:

Bild: webers-world.com

Bewahre deine ID, deinen Marschbefehl und deinen Notfallzettel griffbereit und wassergeschützt auf

Joel empfiehlt für die Aufbewahrung von ID, Marschbefehl und Notfallzettel wasserdichte Mäppli. Die sehen so aus und gibt's in diversen Militärartikel-Shops zu kaufen.

Bild: militaershop.ch

Hier noch einige Sticker-Ideen, um dein Mäppli zu dekorieren (eben, damit du der Coolste bist):

Bild: https://www.jugendhilfe-gegen-drogen.de/

Bild: redbubble.ch

Bild: watson

Kopier deinen Marschbefehl mehrfach

Auch mit den wasserdichten Mäppli kann so ein Marschbefehl schnell mal nass werden. Joel empfiehlt 5-6 Kopien, nur um sicherzugehen. Und, wichtig: Unterschreiben, sonst wirst du schon am ersten Tag gemobbt.

Lauf deine Schuhe ein

Selbsterklärend. Hier einige Wege wie das geht:

Überfahren. Mit einem schweren Auto. Bild: Shutterstock

Anfackeln. Das macht das Leder weicher. Bild: Shutterstock

Solche sexy Söcklein. Die helfen, Blasen vorzubeugen. Bild: apfelkiste.ch

Und wenn nichts mehr hilft, pack wenigstens einige Blasenpflaster ein.

Bild: galaxus.ch

Nimm Ausgangsschuhe mit

Weil, sieht blöd aus, mit den Kampfstiefeln in den Ausgang und ist oft auch nicht erlaubt. Wenn du trotzdem allen zeigen willst, dass du gerade im Dienst bist, hier ein passender Ausgangsschuh:

Bild: fruugo

Nimm Gesichtscreme mit

Im Militär muss man sich, wenn man nicht einen wunderschönen Bart hat, rasieren. Jeden Tag. Bei Kälte kann das zu extrem trockener oder gereizter Haut führen. Darum immer eincremen.

Und alle Männer, die meinen, sie müssen jemanden blöd anmachen, weil er sich das Gesicht eincremt: Grow up.

«Schnäcks»

Fresspäckli von Freunden und Familie kommen wahrscheinlich nicht in der ersten Woche an. Wenn überhaupt. Zudem gibt es nach dem Essen keine Verpflegung mehr. Pack dir also einige Snacks ein für allfällige Heisshungerattacken. Fett- und kohlenhydrathaltig!

Gute Unterkleider

Im Sommer etwas, was gut frisch bleibt bei starkem Schwitzen. Im Winter Unterwäsche, die euch warm hält. Joel empfiehlt dafür Merinowolle, ich empfehle:

Weils in der RS sonst nichts zu lachen gibt. Bild: brack.ch

Lern die Gradabzeichen jetzt schon

Das vermeidet Mobbing in der ersten Woche.

Nimm eine Mehrfachsteckdose mit

Viele Menschen, viele Handys, wenig Steckdosen. Ist glaub selbsterklärend.

Sei offen

Ein herziger Tipp zum Abschluss. Joel rät, ohne Vorurteile ins Militär zu gehen. Die Begeisterung wird sich wahrscheinlich bei den meisten in Grenzen halten, gute Freunde können die RS aber um einiges erträglicher machen. Jöööh!

Bild: Shutterstock

Hier noch alle Tipps von Joel selbst: