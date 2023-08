Schon wieder Ärger um Ticketrückerstattungen am Zürich Openair

Das Wetter machte dem Zürich Openair einen Strich durch die Rechnung. Ein Sturm legte das Festival lahm. Wie geht es jetzt weiter?

Kurz nach 20 Uhr ist es still geworden am Zürich Openair. Das Festival musste kurzfristig abgebrochen werden. Eine watson-Userin berichtete vor Ort:

«Es ist ein absolutes Chaos hier.»

Warum ist das Festival abgebrochen worden?

Das Zürich Openair ist am Donnerstag wegen starken Windböen sowie Gewitterzellen abgebrochen worden. Das Gelände musste aus Sicherheitsgründen evakuiert werden.

Die Besucher:innen mussten das Gelände kurzfristig verlassen. Video: watson

«Wir verstehen die Enttäuschung unter den Zürich Openair Besucher:innen über den vorzeitigen Abbruch des dritten Festivaltages», schreiben die Veranstalter in einer Medienmitteilung. Doch die Sicherheit habe oberste Priorität gehabt. Deswegen sei man gezwungen gewesen, das Festival frühzeitig zu beenden.

Die starken Windböen verursachten Sturmschäden, wobei 4 Personen verletzt wurden, wie die Veranstalter:innen berichten.

Was passiert nun mit den Tickets?

Die Tickets vom 24. August können nun am Freitag oder Samstag eingelöst werden. Beim Eingang müsste man dazu einfach das Ticket vom Donnerstag vorweisen.

In den sozialen Medien zeigen sich viele enttäuscht über die Entscheidung. So schreibt eine Instagram-Userin: «Ich will bitte mein Geld zurück. Das ist keine Lösung. Die meisten Leute arbeiten und können nicht einfach an einem anderen Tag nochmal freinehmen.»



Über allfällige Rückvergütungen haben die Veranstalter:innen auf Anfrage von watson noch keine Auskunft gegeben.

Wie sieht die Wettervorhersage aus?

Im Raum Zürich erwarten uns Meteonews zufolge auch heute und morgen Regenschauer oder teils kräftige Gewitter.

(cst)