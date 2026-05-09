Die grosse Openair-Karte der Schweiz: Hier steigen die Partys 2026
Beim Gedanken an legendäre Festivals und Openairs in der Schweiz träumen wir doch alle schon ein bisschen von der nächsten Ausgabe. Auch in diesem Jahr wird wieder überall in passender Atmosphäre Musik gelauscht, getanzt, gefeiert und (im Zelt) übernachtet.
In den nächsten Wochen und Monaten können Musikliebhaber in der ganzen Schweiz an jedem Wochenende an einem Openair oder Festival feiern. Wo genau, zeigt dir unsere Karte.
Falls dein Lieblingsevent fehlt, schreib ihn in die Kommentare oder maile an reto.fehr@watson.ch:
In der Karte sind rund 200 Openairs und Festivals vermerkt. Einige wenige davon finden 2026 jedoch nicht statt, da sie nur alle zwei (oder drei) Jahre durchgeführt werden. Andere teilten ihr definitives Ende 2025 mit. Sie wurden trotzdem berücksichtigt.
Wenige Events haben ihr Datum 2026 noch nicht publiziert oder machen eine Pause. Auch diese haben wir vorläufig in der Liste gelassen, genauso wie Anlässe, die schon stattfanden. Ist bereits ein Datum für 2027 bekannt, haben wir dieses genommen.
Bis Mai
- Ice Rock
Datum: 7. bis 9. Januar 2027
Ort: Wasen
Genre: Heavy Metal, Hard Rock, ...
- Festival Antigel
Datum: 5. bis 28. Februar 2026
Ort: Genf
- One of a Million
Datum: 6. bis 14. Februar 2026
Ort: Baden
Genre: Post Punk, Electronic, ...
- Nordklang Festival
Datum: 21. Februar 2026
Ort: St.Gallen
Genre: Elektro Pop, Dark Folk, ...
- Les Hivernales
Datum: 26. Februar bis 1. März 2026
Ort: Nyon
- Mystica
Datum: 14. März 2026
Ort: Zürich
Genre: Goa im Xtra, nicht draussen
- Elements of Rock
Datum: 13. bis 15. März 2026
Ort: Uster
Genre: Metal
- Shapes Festival
Datum: 15. bis 21. März 2027
Ort: Leysin
- Blues Festival Basel
Datum: 18. bis 21. März 2026
Ort: Basel
Genre: Blues
- Honky Tonk Luzern
Datum: 19. März 2027
Ort: Luzern
Genre: Blues, Rock, Americana, Indoor
- m4music
Datum: 19. und 20. März 2027
Ort: Zürich
Genre: Hip Hop, Rock, Electronic, ...
- Impericon Festival
Datum: In Leipzig, nicht mehr Zürich
Ort: Zürich
Genre: Indoor
- Cully Jazz Festival
Datum: 2. bis 10. April 2027
Ort: Cully
Genre: Jazz
- Zermatt Unplugged
Datum: 6. bis 10. April 2027
Ort: Zermatt
Genre: akustisches Festival
- Tonart Festival
Datum: 11. April 2026
Ort: Altdorf
- Honky Tonk St.Gallen
Datum: 25. April 2026
Ort: St.Gallen
Genre: Indoor
- RK*Kult - Tanz, Trank & Trompeten
Datum: 1. und 2. Mai 2026
Ort: Berikon
- Schaffhauser Jazzfestival
Datum: 3. bis 9. Mai 2026
Ort: Schaffhausen
Genre: Jazz
- Afro-Pfingsten Festival
Datum: 20. bis 25. Mai 2026
Ort: Winterthur
Genre: World Music, Reggae, Latin, ...
- Riviera Latina Festival
Datum: 22. bis 24. Mai 2026
Ort: Einsiedeln
Genre: Latin, Salsa, ...
- Rock the Hell
Datum: 22. und 23. Mai 2026
Ort: Neu St.Johann
Genre: Metal
- Halt auf Verlangen 2026
Datum: 23. und 24. Mai 2026
Ort: Engelberg
- Openair Bischofszell
Datum: 29. bis 31. Mai 2026
Ort: Bischofszell
Genre: Folk, Benga, Hard Rock, ...
- Mission Festival
Datum: 30. Mai 2026
Ort: Riedholz
Genre: Trance, Hardstyle, Hardcore, Progressive, Techhouse-Techno
- Bad Bonn Kilbi
Datum: 31. Mai bis 1. Juni 2026
Ort: Düdingen
Genre: Experimental, Indie Pop, ...
Start im Juni
- Unique Moments
Datum: 1. bis 5. Juni 2026
Ort: Zürich
- ANTE-Festival
Datum: 2. bis 6. Juni 2026
Ort: Winterthur
- Music Days Steffisburg
Datum: 4. bis 6. Juni 2026
Ort: Steffisburg
- Schmittner Openair
Datum: 4. bis 6. Juni 2026
Ort: Schmitten
- Blues Rules Festival
Datum: 5. und 6. Juni 2026
Ort: Crissier
Genre: Blues
- Openair Hallau
Datum: 5. und 6. Juni 2026
Ort: Hallau
Genre: Folk Punk, ...
- Openair Oberrieden
Datum: 5. und 6. Juni 2026
Ort: Oberrieden
Genre: Hip Hop, Bassmusic, ...
- Imagine Festival
Datum: 5. und 6. Juni 2026
Ort: Basel
Genre: Rock, Electronic, ... (Festival gegen Diskriminierung und für Vielfalt, Standorte auch: Klosterhof und Theaterplatz)
- Greenfield Festival
Datum: 11. bis 13. Juni 2026
Ort: Interlaken
Genre: Punk Rock, Hardcore, ...
- Festi'neuch
Datum: 11. bis 14. Juni 2026
Ort: Neuenburg
Genre: Hip Hop, Electronic, ...
- Outdoor Selection
Datum: 12. bis 14. Juni 2026
Ort: Zeihen
Genre: Psychedelic & Progressive Trance
- Rock am Weier
Datum: 12. und 13. Juni 2026
Ort: Wil
Genre: Pop, Bluegrass, ...
- Krach am Bach
Datum: 12. und 13. Juni 2026
Ort: Tägerwilen
Genre: Electronic, Hip Hop, ...
- Stolze Openair Zürich
Datum: 12. und 13. Juni 2026
Ort: Zürich
- Leimentaler OpenAir
Datum: 12. und 13. Juni 2026
Ort: Oberwil
- Openair Weisstannen
Datum: 12. und 13. Juni 2026
Ort: Weisstannen
Genre: Durchführung alle 3 Jahre, nächstes 2026
- Hive Air
Datum: 14. Juni 2026
Ort: Wohlen
- Caribana Festival Crans
Datum: 17. bis 20. Juni 2026
Ort: Crans
Genre: Pop, House, Deep House, ...
- ZOA City
Datum: 17. Juni bis 9. Juli 2026
Ort: Zürich
- B-Sides Festival
Datum: 18. bis 20. Juni 2026
Ort: Kriens
Genre: Diverse Musikrichtungen
- Bärner Stadtfescht
Datum: 19. bis 21. Juni 2026
Ort: Bern
- Lake and Sound
Datum: 19. bis 21. Juni 2026
Ort: Rapperswil-Jona
- Quellrock Openair
Datum: 19. bis 21. Juni 2026
Ort: Bad Ragaz
Genre: Pop, Indie Rock, ...
- Festival des Arcs
Datum: 19. und 20. Juni 2026
Ort: Ehrendingen
Genre: Diverse Musikrichtungen
- Earthquake Openair
Datum: 19. und 20. Juni 2026
Ort: Herzogenbuchsee
Genre: Punk Rock, Hip Hop, ...
- Contra Festival Rock'n'BBQ
Datum: 19. und 20. Juni 2026
Ort: Gurmels
Genre: Rock
- Openair Cavaglia
Datum: 19. bis 21. Juni 2026
Ort: Poschiavo
- Burning Mountain
Datum: 25. bis 28. Juni 2026
Ort: Zernez
Genre: Psytrance, ...
- Solsberg Festival
Datum: 25. Juni bis 5. Juli 2026
Ort: Schupfart
Genre: Klassik
- Openair St.Gallen
Datum: 25. bis 28. Juni 2026
Ort: St.Gallen
Genre: Diverse Musikrichtungen
- Summerblues
Datum: 26. Juni 2026
Ort: Basel
Genre: Blues Diverse Bühnen in Kleinbasel
- Trucker & Country-Festival
Datum: 26. bis 28. Juni 2026
Ort: Interlaken
Genre: Country, ...
- Holzacher Openair
Datum: 26. und 27. Juni 2026
Ort: Rüschegg
- Abyss Festival
Datum: 26. und 27. Juni 2026
Ort: Hauteville
- Barbarie Festival
Datum: 26. bis 28. Juni 2026
Ort: Orpund
- Hill Chill
Datum: 26. und 27. Juni 2026
Ort: Riehen
- Kulturfestival St.Gallen
Datum: 30. Juni bis 18. Juli 2026
Ort: St.Gallen
Genre: Hip Hop, Reggae, ...
Start im Juli
- Wettinger Openair
Datum: 3. bis 5. Juli 2026
Ort: Wettingen
- Openair Einsiedeln
Datum: 3. und 4. Juli 2026
Ort: Einsiedeln
- Rock & Blues Nights
Datum: 3. und 4. Juli 2026
Ort: Gossau
Genre: Blues, Zydeco, ...
- Montreux Jazz Festival
Datum: 3. bis 18. Juli 2026
Ort: Montreux
Genre: Diverse Musikrichtungen
- Caliente Festival
Datum: 3. bis 5. Juli 2026
Ort: Zürich
Genre: Latin
- Glücklich Festival Luzern
Datum: 4. Juli 2026
Ort: Luzern
- Stedtli Blues
Datum: 4. Juli 2026
Ort: Laufen
Genre: Blues
- Arx-en-ciel Openair
Datum: 4. Juli 2026
Ort: Wädenswil
- Pod'Ring
Datum: 7. bis 11. Juli 2026
Ort: Biel
Genre: Diverse Musikrichtungen
- Openair Frauenfeld
Datum: 9. bis 11. Juli 2026
Ort: Frauenfeld
Genre: Hip Hop, Rap, ...
- Estival Jazz
Datum: 9. bis 11. Juli 2026
Ort: Lugano
Genre: Jazz
- Moon & Stars
Datum: 9. bis 19. Juli 2026
Ort: Locarno
- Parkonia Festival
Datum: 9. bis 25. Juli 2026
Ort: Bern
- Longlake
Datum: 9. bis 26. Juli 2026
Ort: Lugano
- Bodmer Open Air
Datum: 10. bis 12. Juli 2026
Ort: Vipserterminen
- Openair Wollishofen
Datum: 10. und 11. Juli 2026
Ort: Wollishofen
- Lakesplash Reggae Openair
Datum: 10. und 11. Juli 2026
Ort: Twann
Genre: Reggae
- Valle Maggia Magic Blues
Datum: 10. Juli bis 6. August 2026
Ort: Cevio
Genre: Konzerte in diversen Orten im Tal (Brontallo, Moghegno, Maggia, Cevio, Avegno)
- Subset Festival
Datum: 10. und 11. Juli 2026
Ort: Wettingen
Genre: Drum & Bass
- Jazz uf em Platz
Datum: 11. Juli 2026
Ort: Muttenz
- OpenEier 6
Datum: 11. und 12. Juli 2026
Ort: Steinebrunn
- SaasFeestival
Datum: 12. Juli bis 14. August 2026
Ort: Saas-Fee
- Les Georges
Datum: 13. bis 18. Juli 2026
Ort: Fribourg
- Gurtenfestival
Datum: 15. bis 18. Juli 2026
Ort: Bern
Genre: Hip Hop, Pop, ...
- Festival Sion Sous Les Etoiles
Datum: 16. bis 18. Juli 2026
Ort: Sion
- Luzern Live
Datum: 16. bis 25. Juli 2026
Ort: Luzern
- Openair Safiental
Datum: 17. bis 19. Juli 2026
Ort: Safiental
Genre: Diverse Musikrichtungen
- Reeds Festival
Datum: 17. bis 19. Juli 2026
Ort: Pfäffikon
Genre: Reggae
- Paléo Festival
Datum: 21. bis 26. Juli 2026
Ort: Nyon
- Am Schluss
Datum: 22. Juli bis 2. August 2026
Ort: Thun
- Openair Lumnezia
Datum: 23. bis 25. Juli 2026
Ort: Lumnezia
- Rotten Rock Fest
Datum: 24. und 25. Juli 2026
Ort: Ulrichen
Genre: Rock, Punk, Metal
- OpenAir Niederbüren
Datum: 24. und 25. Juli 2026
Ort: Niederbüren
Genre: Schlager
- Than Rock
Datum: 24. und 25. Juli 2026
Ort: Rütenen
- Waldrock Open-Air
Datum: 24. und 25. Juli 2026
Ort: Röthenbach bei Herzogenbuchsee
- Paleggo Festival
Datum: 24. bis 26. Juli 2026
Ort: Waldkirch
- Openair Bütschwil
Datum: 24. und 25. Juli 2026
Ort: Bütschwil
- Out in the Green Garden
Datum: 24. bis 26. Juli 2026
Ort: Frauenfeld
- Chapella Openair
Datum: 24. bis 26. Juli 2026
Ort: S-chanf
- Summer Stage Basel
Datum: 25. bis 27. Juli 2026
Ort: Münchenstein
Genre: Pop, Rock, ...
- Summerside Festival
Datum: 25. bis 27. Juli 2026
Ort: Grenchen
- Engadin Festival
Datum: 25. Juli bis 7. August 2026
Ort: Pontresina
Genre: (Eröffnungskonzert in Pontresina, danach div. Konzerte in verschiedenen Engadiner Orten)
- Stars in Town
Datum: 29. Juli bis 8. August 2026
Ort: Schaffhausen
- Estivale Openair
Datum: 29. Juli bis 1. August 2026
Ort: Estavayer-le-Lac
- Openair Rheinwald
Datum: 30. Juli bis 8. August 2026
Ort: Nufenen
Genre: Reggae, R&B, ...
- lakelive Festival
Datum: 30. Juli bis 8. August 2026
Ort: Nidau
- Flumserberg Openair
Datum: 30. Juli bis 1. August 2026
Ort: Flumserberg
- Waldstock Open Air Spektakel
Datum: 30. Juli bis 1. August 2026
Ort: Steinhausen
Genre: Diverse Musikrichtungen
- Bambole Openair
Datum: 30. Juli bis 1. August 2026
Ort: Winterthur
Genre: Rock, Punk und mehr, Eintritt frei
- Höllefäscht
Datum: 31. Juli und 1. August 2026
Ort: Besenbüren
- Openair Friendsheep
Datum: 31. Juli bis 1. August 2026
Ort: Mosnang
- Open Air Gränichen
Datum: 31. Juli bis 1. August 2026
Ort: Gränichen
Genre: Hardcore Alternative Rock, ...
- Tension Festival
Datum: 31. Juli bis 2. August 2026
Ort: Basel
- Muri Live
Datum: 31. Juli 2026
Ort: Muri
Start im August
- Floss Festival
Datum: 4. bis 22. August 2026
Ort: Basel
- Musikfestwochen
Datum: 5. bis 16. August 2026
Ort: Winterthur
- Brienzersee Rockfestival
Datum: 6. bis 8. August 2026
Ort: Brienz
- Jazztage Lichtensteig
Datum: 6. bis 8. August 2026
Ort: Lichtensteig
- Buskers Bern Strassenmusik Festival
Datum: 6. bis 8. August 2026
Ort: Bern
Genre: Diverse Musikrichtungen
- Lethargy
Datum: 7. bis 9. August 2026
Ort: Zürich
- Sichtfeld Openair
Datum: 7. bis 9. August 2026
Ort: Gipf-Oberfrick
- Festival i dä Marktgass
Datum: 7. und 8. August 2026
Ort: Bremgarten
- Sur le Lac
Datum: 7. und 8. August 2026
Ort: Eggersriet
- kulting am See
Datum: 7. und 8. August 2026
Ort: Kreuzlingen
Genre: (Indie-)Pop, Rock, Electro
- Heitere Openair
Datum: 7. bis 9. August 2026
Ort: Zofingen
- Looren Openair
Datum: 7. bis 9. August 2026
Ort: Hinwil
Genre: Diverse Musikrichtungen
- Openair am Bielersee
Datum: 7. bis 9. August 2026
Ort: Vinelz
- fids - Fescht in da Steina
Datum: 7. bis 9. August 2026
Ort: Churwalden
Genre: Pop, Rock, Afro Beats, R&B, Hip Hop, Indie-Pop, Synthpop
- Venoge Festival
Datum: 11. bis 15 August 2026
Ort: Penthaz
- Openair Deisswil
Datum: 13. bis 15. August 2026
Ort: Deisswil
- Funk am See
Datum: 14. und 15. August 2026
Ort: Luzern
- Houzschnitzu-Party
Datum: 14. und 15. August 2026
Ort: Herzogenbuchsee
- Rock the Lakes
Datum: 14. bis 16. August 2026
Ort: Vallamand
- Em Bebbi sy Jazz
Datum: 14. August 2026
Ort: Basel
Genre: Jazz
- H2U Openair
Datum: 14. bis 16. August 2026
Ort: Uster
Genre: Pop, Folk, Rock, ...
- Lac Noir Schwarzsee Festival
Datum: 19. bis 21. August 2026
Ort: Schwarzsee
Genre: Rock- und Popmousik
- Openair Gampel
Datum: 19. bis 23. August 2026
Ort: Gampel
Genre: Indie Rock, Hip Hop, Alternative Rock, ...
- JVAL Openair
Datum: 20. bis 22. August 2026
Ort: Begnins
- Jazz Night
Datum: 20. und 21. August 2026
Ort: Zug
- Hohgant Openair
Datum: 21. und 22. August 2026
Ort: Schangnau
- Garage Sounds Festival
Datum: 21. und 22. August 2026
Ort: Gurmels
- Riverside Aarburg
Datum: 21. bis 23. August 2026
Ort: Aarburg
- Jazz Festival Willisau
Datum: 26. bis 30. August 2026
Ort: Willisau
- Nox Orae
Datum: 27. bis 29. August 2026
Ort: La Tour-de-Peliz
- Sound of Glarus
Datum: 27. bis 29. August 2026
Ort: Glarus
- Seaside Festival
Datum: 28. und 29. August 2026
Ort: Spiez
- SummerDays Festival
Datum: 28. und 29. August 2026
Ort: Arbon
- Clanx Festival
Datum: 28. bis 30. August 2026
Ort: Appenzell
- Musig i de Altstadt
Datum: 28. und 29. August 2026
Ort: Aarau
Start ab September
- Openair am Greifensee
Datum: 3. bis 5. September 2026
Ort: Greifensee
- Le Chant du Gros
Datum: 3. bis 5. September 2026
Ort: Le Noirmont
- Radio Argovia Fäscht
Datum: 4. und 5. September 2026
Ort: Wohlen
Genre: Diverse Musikrichtungen
- Meh Suff! Metal-Festival
Datum: 4. und 5. September 2026
Ort: Oetwil an der Limmat
- Irish Openair
Datum: 4. und 5. September 2026
Ort: Nesslau
- Country Night Gstaad
Datum: 11. und 12. September 2026
Ort: Gstaad
- Arcas Rock
Datum: 11. September 2026
Ort: Chur
Genre: Indie Folk, Folk, Pop
- Chräen Openair
Datum: 12. September 2026
Ort: Neftenbach
Genre: Reggae, Grunge, ...
- Röck‘n‘Röll Musikfestival Oerlikon
Datum: 19. September 2026
Ort: Zürich
- Schupfart Festival
Datum: 25. bis 27. September 2026
Ort: Schupfart
Genre: Rock, Schlager, Pop
- Up in Smoke Festival
Datum: 2. bis 4. Oktober 2026
Ort: Pratteln
Genre: Rock
- Electron Festival
Datum: 2. bis 24. Oktober 2026
Ort: Genf
- Baloise Session
Datum: 15. Oktober bis 5. November 2026
Ort: Basel
Noch kein Termin / Pause / keine Durchführung mehr
- Jazznojazz
Datum: Pause 2026
Ort: Zürich
- Sonic
Datum: Noch kein Termin 2026
Ort: Fulenbach
Genre: Elektro
- UrRock
Datum: Termin 2026 offen
Ort: Stans
- Open-Air Stans
Datum: Datum 2026 nicht bekannt
Ort: Stans
- Nidwaldner Chinder Open-Air
Datum: Datum 2026 nicht bekannt
Ort: Stans
- Indoor Sounds
Datum: Letzte Durchführung 2025
Ort: Disentis
Genre: Pop/Rock - Indoor
- Stars of Sounds (Murten)
Datum: offen 2026
Ort: Murten
- blues'n'jazz Rapperswil-Jona
Datum: Findet seit 2025 nicht mehr statt
Ort: Rapperswil-Jona
- Royal Arena Festival
Datum: Letzte Durchführung 2025
Ort: Nidau
Genre: Hip Hop, Trap, ...
- Openair Etziken
Datum: Seit 2025 nicht mehr
Ort: Etziken
- Wildhaus Openair
Datum: Seit 2025 nicht mehr
Ort: Wildhaus
- Stäcketöri Freiluft
Datum: Findet 2026 nicht statt
Ort: Zäziwil
- Sounds of Garden
Datum: Findet 2026 nicht statt
Ort: Dottikon
Genre: Schweizer Bands
- Open Air Wipkingen
Datum: 2026 offen
Ort: Zürich
Genre: Diverse Musikrichtungen
- Zurich Pride Festival
Datum: Findet 2026 nicht statt
Ort: Zürich
Genre: Diverse Musikrichtungen
- Viva Domat
Datum: Keine Infos 2026
Ort: Domat/Ems
- OpenAir Altendorf
Datum: Keine Durchführung 2026
Ort: Altendorf
- Festival St.Peter at Sunset
Datum: Keine Durchführung 2026 - nächstes Mal: 7. bis 11. Juli 2027
Ort: Kestenholz
- Muisiglanzgmeind
Datum: Nächste Durchführung 2027
Ort: Wolfenschiessen
Genre: Erstmals wieder nach 13 Jahren
- Off-Kilter Festival
Datum: Nächste Durchführung 2027
Ort: Sissach
- Werdinsel Openair
Datum: Nächste Durchführung 2027
Ort: Zürich
- Openair Eschenbach
Datum: Pause 2026, nächste Durchführung 26. bis 28. August 2026
Ort: Eschenbach LU
- Stars of Sounds (Aarberg)
Datum: Pause 2026
Ort: Aarberg
- Openair Bivio
Datum: Pause 2026
Ort: Bivio
- Openair Malans
Datum: Pause 2026
Ort: Malans
- Live At The Falls Open Air
Datum: Pause 2026
Ort: Lenk
- Zürich Openair
Datum: Pause 2026
Ort: Opfikon
- Gravel Pit Festival
Datum: Pause 2026
Ort: Schüpfen
Genre: Rock
Die Datumsangaben sind jeweils für 2026. In einigen wenigen Fällen haben wir schon das Datum für 2027 aufgenommen.
Die Standorte sind so genau wie möglich. Bei Festivals mit mehreren Standorten haben wir uns für einen entschieden. Falls der Standort nicht exakt bekannt ist, haben wir jeweils die Ortsmitte gewählt.