Openair und Festivals in der Schweiz 2026: Die grosse Sommer-Übersicht

Ausnahmezustand auf dem Gurten jedes Jahr während der Openair-Tage.
Die grosse Openair-Karte der Schweiz: Hier steigen die Partys 2026

Der Sommer 2026 nähert sich mit grossen Schritten. Und das bedeutet auch: Die Zeit der Festivals und Openairs beschenkt uns wieder mit unvergesslichen Abenden, Tagen, Wochenenden. Die ersten Events sind auch schon wieder vorbei, aber jetzt geht's so richtig los. Wir haben für euch die wichtigsten Events des Jahres gesammelt.
09.05.2026, 09:5209.05.2026, 09:52
Reto Fehr
Beim Gedanken an legendäre Festivals und Openairs in der Schweiz träumen wir doch alle schon ein bisschen von der nächsten Ausgabe. Auch in diesem Jahr wird wieder überall in passender Atmosphäre Musik gelauscht, getanzt, gefeiert und (im Zelt) übernachtet.

In den nächsten Wochen und Monaten können Musikliebhaber in der ganzen Schweiz an jedem Wochenende an einem Openair oder Festival feiern. Wo genau, zeigt dir unsere Karte.

Falls dein Lieblingsevent fehlt, schreib ihn in die Kommentare oder maile an reto.fehr@watson.ch:

Zoome und klicke auf die Karte und Events für mehr Informationen.

In der Karte sind rund 200 Openairs und Festivals vermerkt. Einige wenige davon finden 2026 jedoch nicht statt, da sie nur alle zwei (oder drei) Jahre durchgeführt werden. Andere teilten ihr definitives Ende 2025 mit. Sie wurden trotzdem berücksichtigt.

Wenige Events haben ihr Datum 2026 noch nicht publiziert oder machen eine Pause. Auch diese haben wir vorläufig in der Liste gelassen, genauso wie Anlässe, die schon stattfanden. Ist bereits ein Datum für 2027 bekannt, haben wir dieses genommen.

Inhaltsverzeichnis
Bis MaiStart im JuniStart im JuliStart im AugustStart ab SeptemberNoch kein Termin / Pause / keine Durchführung mehr

Bis Mai

  • Ice Rock
    Datum: 7. bis 9. Januar 2027
    Ort: Wasen
    Genre: Heavy Metal, Hard Rock, ...
  • Festival Antigel
    Datum: 5. bis 28. Februar 2026
    Ort: Genf
  • One of a Million
    Datum: 6. bis 14. Februar 2026
    Ort: Baden
    Genre: Post Punk, Electronic, ...
  • Nordklang Festival
    Datum: 21. Februar 2026
    Ort: St.Gallen
    Genre: Elektro Pop, Dark Folk, ...
  • Les Hivernales
    Datum: 26. Februar bis 1. März 2026
    Ort: Nyon
  • Mystica
    Datum: 14. März 2026
    Ort: Zürich
    Genre: Goa im Xtra, nicht draussen
  • Elements of Rock
    Datum: 13. bis 15. März 2026
    Ort: Uster
    Genre: Metal
  • Shapes Festival
    Datum: 15. bis 21. März 2027
    Ort: Leysin
  • Blues Festival Basel
    Datum: 18. bis 21. März 2026
    Ort: Basel
    Genre: Blues
  • Honky Tonk Luzern
    Datum: 19. März 2027
    Ort: Luzern
    Genre: Blues, Rock, Americana, Indoor
  • m4music
    Datum: 19. und 20. März 2027
    Ort: Zürich
    Genre: Hip Hop, Rock, Electronic, ...
  • Impericon Festival
    Datum: In Leipzig, nicht mehr Zürich
    Ort: Zürich
    Genre: Indoor
  • Cully Jazz Festival
    Datum: 2. bis 10. April 2027
    Ort: Cully
    Genre: Jazz
  • Zermatt Unplugged
    Datum: 6. bis 10. April 2027
    Ort: Zermatt
    Genre: akustisches Festival
  • Tonart Festival
    Datum: 11. April 2026
    Ort: Altdorf
  • Honky Tonk St.Gallen
    Datum: 25. April 2026
    Ort: St.Gallen
    Genre: Indoor
  • RK*Kult - Tanz, Trank & Trompeten
    Datum: 1. und 2. Mai 2026
    Ort: Berikon
  • Schaffhauser Jazzfestival
    Datum: 3. bis 9. Mai 2026
    Ort: Schaffhausen
    Genre: Jazz
  • Afro-Pfingsten Festival
    Datum: 20. bis 25. Mai 2026
    Ort: Winterthur
    Genre: World Music, Reggae, Latin, ...
  • Riviera Latina Festival
    Datum: 22. bis 24. Mai 2026
    Ort: Einsiedeln
    Genre: Latin, Salsa, ...
  • Rock the Hell
    Datum: 22. und 23. Mai 2026
    Ort: Neu St.Johann
    Genre: Metal
  • Halt auf Verlangen 2026
    Datum: 23. und 24. Mai 2026
    Ort: Engelberg
  • Openair Bischofszell
    Datum: 29. bis 31. Mai 2026
    Ort: Bischofszell
    Genre: Folk, Benga, Hard Rock, ...
  • Mission Festival
    Datum: 30. Mai 2026
    Ort: Riedholz
    Genre: Trance, Hardstyle, Hardcore, Progressive, Techhouse-Techno
  • Bad Bonn Kilbi
    Datum: 31. Mai bis 1. Juni 2026
    Ort: Düdingen
    Genre: Experimental, Indie Pop, ...

Start im Juni

  • Unique Moments
    Datum: 1. bis 5. Juni 2026
    Ort: Zürich
  • ANTE-Festival
    Datum: 2. bis 6. Juni 2026
    Ort: Winterthur
  • Music Days Steffisburg
    Datum: 4. bis 6. Juni 2026
    Ort: Steffisburg
  • Schmittner Openair
    Datum: 4. bis 6. Juni 2026
    Ort: Schmitten
  • Blues Rules Festival
    Datum: 5. und 6. Juni 2026
    Ort: Crissier
    Genre: Blues
  • Openair Hallau
    Datum: 5. und 6. Juni 2026
    Ort: Hallau
    Genre: Folk Punk, ...
  • Openair Oberrieden
    Datum: 5. und 6. Juni 2026
    Ort: Oberrieden
    Genre: Hip Hop, Bassmusic, ...
  • Imagine Festival
    Datum: 5. und 6. Juni 2026
    Ort: Basel
    Genre: Rock, Electronic, ... (Festival gegen Diskriminierung und für Vielfalt, Standorte auch: Klosterhof und Theaterplatz)
  • Greenfield Festival
    Datum: 11. bis 13. Juni 2026
    Ort: Interlaken
    Genre: Punk Rock, Hardcore, ...
  • Festi'neuch
    Datum: 11. bis 14. Juni 2026
    Ort: Neuenburg
    Genre: Hip Hop, Electronic, ...
  • Outdoor Selection
    Datum: 12. bis 14. Juni 2026
    Ort: Zeihen
    Genre: Psychedelic & Progressive Trance
  • Rock am Weier
    Datum: 12. und 13. Juni 2026
    Ort: Wil
    Genre: Pop, Bluegrass, ...
  • Krach am Bach
    Datum: 12. und 13. Juni 2026
    Ort: Tägerwilen
    Genre: Electronic, Hip Hop, ...
  • Stolze Openair Zürich
    Datum: 12. und 13. Juni 2026
    Ort: Zürich
  • Leimentaler OpenAir
    Datum: 12. und 13. Juni 2026
    Ort: Oberwil
  • Openair Weisstannen
    Datum: 12. und 13. Juni 2026
    Ort: Weisstannen
    Genre: Durchführung alle 3 Jahre, nächstes 2026
  • Hive Air
    Datum: 14. Juni 2026
    Ort: Wohlen
  • Caribana Festival Crans
    Datum: 17. bis 20. Juni 2026
    Ort: Crans
    Genre: Pop, House, Deep House, ...
  • ZOA City
    Datum: 17. Juni bis 9. Juli 2026
    Ort: Zürich
  • B-Sides Festival
    Datum: 18. bis 20. Juni 2026
    Ort: Kriens
    Genre: Diverse Musikrichtungen
  • Bärner Stadtfescht
    Datum: 19. bis 21. Juni 2026
    Ort: Bern
  • Lake and Sound
    Datum: 19. bis 21. Juni 2026
    Ort: Rapperswil-Jona
  • Quellrock Openair
    Datum: 19. bis 21. Juni 2026
    Ort: Bad Ragaz
    Genre: Pop, Indie Rock, ...
  • Festival des Arcs
    Datum: 19. und 20. Juni 2026
    Ort: Ehrendingen
    Genre: Diverse Musikrichtungen
  • Earthquake Openair
    Datum: 19. und 20. Juni 2026
    Ort: Herzogenbuchsee
    Genre: Punk Rock, Hip Hop, ...
  • Contra Festival Rock'n'BBQ
    Datum: 19. und 20. Juni 2026
    Ort: Gurmels
    Genre: Rock
  • Openair Cavaglia
    Datum: 19. bis 21. Juni 2026
    Ort: Poschiavo
  • Burning Mountain
    Datum: 25. bis 28. Juni 2026
    Ort: Zernez
    Genre: Psytrance, ...
  • Solsberg Festival
    Datum: 25. Juni bis 5. Juli 2026
    Ort: Schupfart
    Genre: Klassik
  • Openair St.Gallen
    Datum: 25. bis 28. Juni 2026
    Ort: St.Gallen
    Genre: Diverse Musikrichtungen
  • Summerblues
    Datum: 26. Juni 2026
    Ort: Basel
    Genre: Blues Diverse Bühnen in Kleinbasel
  • Trucker & Country-Festival
    Datum: 26. bis 28. Juni 2026
    Ort: Interlaken
    Genre: Country, ...
  • Holzacher Openair
    Datum: 26. und 27. Juni 2026
    Ort: Rüschegg
  • Abyss Festival
    Datum: 26. und 27. Juni 2026
    Ort: Hauteville
  • Barbarie Festival
    Datum: 26. bis 28. Juni 2026
    Ort: Orpund
  • Hill Chill
    Datum: 26. und 27. Juni 2026
    Ort: Riehen
  • Kulturfestival St.Gallen
    Datum: 30. Juni bis 18. Juli 2026
    Ort: St.Gallen
    Genre: Hip Hop, Reggae, ...

Start im Juli

  • Wettinger Openair
    Datum: 3. bis 5. Juli 2026
    Ort: Wettingen
  • Openair Einsiedeln
    Datum: 3. und 4. Juli 2026
    Ort: Einsiedeln
  • Rock & Blues Nights
    Datum: 3. und 4. Juli 2026
    Ort: Gossau
    Genre: Blues, Zydeco, ...
  • Montreux Jazz Festival
    Datum: 3. bis 18. Juli 2026
    Ort: Montreux
    Genre: Diverse Musikrichtungen
  • Caliente Festival
    Datum: 3. bis 5. Juli 2026
    Ort: Zürich
    Genre: Latin
  • Glücklich Festival Luzern
    Datum: 4. Juli 2026
    Ort: Luzern
  • Stedtli Blues
    Datum: 4. Juli 2026
    Ort: Laufen
    Genre: Blues
  • Arx-en-ciel Openair
    Datum: 4. Juli 2026
    Ort: Wädenswil
  • Pod'Ring
    Datum: 7. bis 11. Juli 2026
    Ort: Biel
    Genre: Diverse Musikrichtungen
  • Openair Frauenfeld
    Datum: 9. bis 11. Juli 2026
    Ort: Frauenfeld
    Genre: Hip Hop, Rap, ...
  • Estival Jazz
    Datum: 9. bis 11. Juli 2026
    Ort: Lugano
    Genre: Jazz
  • Moon & Stars
    Datum: 9. bis 19. Juli 2026
    Ort: Locarno
  • Parkonia Festival
    Datum: 9. bis 25. Juli 2026
    Ort: Bern
  • Longlake
    Datum: 9. bis 26. Juli 2026
    Ort: Lugano
  • Bodmer Open Air
    Datum: 10. bis 12. Juli 2026
    Ort: Vipserterminen
  • Openair Wollishofen
    Datum: 10. und 11. Juli 2026
    Ort: Wollishofen
  • Lakesplash Reggae Openair
    Datum: 10. und 11. Juli 2026
    Ort: Twann
    Genre: Reggae
  • Valle Maggia Magic Blues
    Datum: 10. Juli bis 6. August 2026
    Ort: Cevio
    Genre: Konzerte in diversen Orten im Tal (Brontallo, Moghegno, Maggia, Cevio, Avegno)
  • Subset Festival
    Datum: 10. und 11. Juli 2026
    Ort: Wettingen
    Genre: Drum & Bass
  • Jazz uf em Platz
    Datum: 11. Juli 2026
    Ort: Muttenz
  • OpenEier 6
    Datum: 11. und 12. Juli 2026
    Ort: Steinebrunn
  • SaasFeestival
    Datum: 12. Juli bis 14. August 2026
    Ort: Saas-Fee
  • Les Georges
    Datum: 13. bis 18. Juli 2026
    Ort: Fribourg
  • Gurtenfestival
    Datum: 15. bis 18. Juli 2026
    Ort: Bern
    Genre: Hip Hop, Pop, ...
  • Festival Sion Sous Les Etoiles
    Datum: 16. bis 18. Juli 2026
    Ort: Sion
  • Luzern Live
    Datum: 16. bis 25. Juli 2026
    Ort: Luzern
  • Openair Safiental
    Datum: 17. bis 19. Juli 2026
    Ort: Safiental
    Genre: Diverse Musikrichtungen
  • Reeds Festival
    Datum: 17. bis 19. Juli 2026
    Ort: Pfäffikon
    Genre: Reggae
  • Paléo Festival
    Datum: 21. bis 26. Juli 2026
    Ort: Nyon
  • Am Schluss
    Datum: 22. Juli bis 2. August 2026
    Ort: Thun
  • Openair Lumnezia
    Datum: 23. bis 25. Juli 2026
    Ort: Lumnezia
  • Rotten Rock Fest
    Datum: 24. und 25. Juli 2026
    Ort: Ulrichen
    Genre: Rock, Punk, Metal
  • OpenAir Niederbüren
    Datum: 24. und 25. Juli 2026
    Ort: Niederbüren
    Genre: Schlager
  • Than Rock
    Datum: 24. und 25. Juli 2026
    Ort: Rütenen
  • Waldrock Open-Air
    Datum: 24. und 25. Juli 2026
    Ort: Röthenbach bei Herzogenbuchsee
  • Paleggo Festival
    Datum: 24. bis 26. Juli 2026
    Ort: Waldkirch
  • Openair Bütschwil
    Datum: 24. und 25. Juli 2026
    Ort: Bütschwil
  • Out in the Green Garden
    Datum: 24. bis 26. Juli 2026
    Ort: Frauenfeld
  • Chapella Openair
    Datum: 24. bis 26. Juli 2026
    Ort: S-chanf
  • Summer Stage Basel
    Datum: 25. bis 27. Juli 2026
    Ort: Münchenstein
    Genre: Pop, Rock, ...
  • Summerside Festival
    Datum: 25. bis 27. Juli 2026
    Ort: Grenchen
  • Engadin Festival
    Datum: 25. Juli bis 7. August 2026
    Ort: Pontresina
    Genre: (Eröffnungskonzert in Pontresina, danach div. Konzerte in verschiedenen Engadiner Orten)
  • Stars in Town
    Datum: 29. Juli bis 8. August 2026
    Ort: Schaffhausen
  • Estivale Openair
    Datum: 29. Juli bis 1. August 2026
    Ort: Estavayer-le-Lac
  • Openair Rheinwald
    Datum: 30. Juli bis 8. August 2026
    Ort: Nufenen
    Genre: Reggae, R&B, ...
  • lakelive Festival
    Datum: 30. Juli bis 8. August 2026
    Ort: Nidau
  • Flumserberg Openair
    Datum: 30. Juli bis 1. August 2026
    Ort: Flumserberg
  • Waldstock Open Air Spektakel
    Datum: 30. Juli bis 1. August 2026
    Ort: Steinhausen
    Genre: Diverse Musikrichtungen
  • Bambole Openair
    Datum: 30. Juli bis 1. August 2026
    Ort: Winterthur
    Genre: Rock, Punk und mehr, Eintritt frei
  • Höllefäscht
    Datum: 31. Juli und 1. August 2026
    Ort: Besenbüren
  • Openair Friendsheep
    Datum: 31. Juli bis 1. August 2026
    Ort: Mosnang
  • Open Air Gränichen
    Datum: 31. Juli bis 1. August 2026
    Ort: Gränichen
    Genre: Hardcore Alternative Rock, ...
  • Tension Festival
    Datum: 31. Juli bis 2. August 2026
    Ort: Basel
  • Muri Live
    Datum: 31. Juli 2026
    Ort: Muri

Start im August

  • Floss Festival
    Datum: 4. bis 22. August 2026
    Ort: Basel
  • Musikfestwochen
    Datum: 5. bis 16. August 2026
    Ort: Winterthur
  • Brienzersee Rockfestival
    Datum: 6. bis 8. August 2026
    Ort: Brienz
  • Jazztage Lichtensteig
    Datum: 6. bis 8. August 2026
    Ort: Lichtensteig
  • Buskers Bern Strassenmusik Festival
    Datum: 6. bis 8. August 2026
    Ort: Bern
    Genre: Diverse Musikrichtungen
  • Lethargy
    Datum: 7. bis 9. August 2026
    Ort: Zürich
  • Sichtfeld Openair
    Datum: 7. bis 9. August 2026
    Ort: Gipf-Oberfrick
  • Festival i dä Marktgass
    Datum: 7. und 8. August 2026
    Ort: Bremgarten
  • Sur le Lac
    Datum: 7. und 8. August 2026
    Ort: Eggersriet
  • kulting am See
    Datum: 7. und 8. August 2026
    Ort: Kreuzlingen
    Genre: (Indie-)Pop, Rock, Electro
  • Heitere Openair
    Datum: 7. bis 9. August 2026
    Ort: Zofingen
  • Looren Openair
    Datum: 7. bis 9. August 2026
    Ort: Hinwil
    Genre: Diverse Musikrichtungen
  • Openair am Bielersee
    Datum: 7. bis 9. August 2026
    Ort: Vinelz
  • fids - Fescht in da Steina
    Datum: 7. bis 9. August 2026
    Ort: Churwalden
    Genre: Pop, Rock, Afro Beats, R&B, Hip Hop, Indie-Pop, Synthpop
  • Venoge Festival
    Datum: 11. bis 15 August 2026
    Ort: Penthaz
  • Openair Deisswil
    Datum: 13. bis 15. August 2026
    Ort: Deisswil
  • Funk am See
    Datum: 14. und 15. August 2026
    Ort: Luzern
  • Houzschnitzu-Party
    Datum: 14. und 15. August 2026
    Ort: Herzogenbuchsee
  • Rock the Lakes
    Datum: 14. bis 16. August 2026
    Ort: Vallamand
  • Em Bebbi sy Jazz
    Datum: 14. August 2026
    Ort: Basel
    Genre: Jazz
  • H2U Openair
    Datum: 14. bis 16. August 2026
    Ort: Uster
    Genre: Pop, Folk, Rock, ...
  • Lac Noir Schwarzsee Festival
    Datum: 19. bis 21. August 2026
    Ort: Schwarzsee
    Genre: Rock- und Popmousik
  • Openair Gampel
    Datum: 19. bis 23. August 2026
    Ort: Gampel
    Genre: Indie Rock, Hip Hop, Alternative Rock, ...
  • JVAL Openair
    Datum: 20. bis 22. August 2026
    Ort: Begnins
  • Jazz Night
    Datum: 20. und 21. August 2026
    Ort: Zug
  • Hohgant Openair
    Datum: 21. und 22. August 2026
    Ort: Schangnau
  • Garage Sounds Festival
    Datum: 21. und 22. August 2026
    Ort: Gurmels
  • Riverside Aarburg
    Datum: 21. bis 23. August 2026
    Ort: Aarburg
  • Jazz Festival Willisau
    Datum: 26. bis 30. August 2026
    Ort: Willisau
  • Nox Orae
    Datum: 27. bis 29. August 2026
    Ort: La Tour-de-Peliz
  • Sound of Glarus
    Datum: 27. bis 29. August 2026
    Ort: Glarus
  • Seaside Festival
    Datum: 28. und 29. August 2026
    Ort: Spiez
  • SummerDays Festival
    Datum: 28. und 29. August 2026
    Ort: Arbon
  • Clanx Festival
    Datum: 28. bis 30. August 2026
    Ort: Appenzell
  • Musig i de Altstadt
    Datum: 28. und 29. August 2026
    Ort: Aarau

Start ab September

  • Openair am Greifensee
    Datum: 3. bis 5. September 2026
    Ort: Greifensee
  • Le Chant du Gros
    Datum: 3. bis 5. September 2026
    Ort: Le Noirmont
  • Radio Argovia Fäscht
    Datum: 4. und 5. September 2026
    Ort: Wohlen
    Genre: Diverse Musikrichtungen
  • Meh Suff! Metal-Festival
    Datum: 4. und 5. September 2026
    Ort: Oetwil an der Limmat
  • Irish Openair
    Datum: 4. und 5. September 2026
    Ort: Nesslau
  • Country Night Gstaad
    Datum: 11. und 12. September 2026
    Ort: Gstaad
  • Arcas Rock
    Datum: 11. September 2026
    Ort: Chur
    Genre: Indie Folk, Folk, Pop
  • Chräen Openair
    Datum: 12. September 2026
    Ort: Neftenbach
    Genre: Reggae, Grunge, ...
  • Röck‘n‘Röll Musikfestival Oerlikon
    Datum: 19. September 2026
    Ort: Zürich
  • Schupfart Festival
    Datum: 25. bis 27. September 2026
    Ort: Schupfart
    Genre: Rock, Schlager, Pop
  • Up in Smoke Festival
    Datum: 2. bis 4. Oktober 2026
    Ort: Pratteln
    Genre: Rock
  • Electron Festival
    Datum: 2. bis 24. Oktober 2026
    Ort: Genf
  • Baloise Session
    Datum: 15. Oktober bis 5. November 2026
    Ort: Basel

Noch kein Termin / Pause / keine Durchführung mehr

  • Jazznojazz
    Datum: Pause 2026
    Ort: Zürich
  • Sonic
    Datum: Noch kein Termin 2026
    Ort: Fulenbach
    Genre: Elektro
  • UrRock
    Datum: Termin 2026 offen
    Ort: Stans
  • Open-Air Stans
    Datum: Datum 2026 nicht bekannt
    Ort: Stans
  • Nidwaldner Chinder Open-Air
    Datum: Datum 2026 nicht bekannt
    Ort: Stans
  • Indoor Sounds
    Datum: Letzte Durchführung 2025
    Ort: Disentis
    Genre: Pop/Rock - Indoor
  • Stars of Sounds (Murten)
    Datum: offen 2026
    Ort: Murten
  • Impericon Festival
    Datum: In Leipzig, nicht mehr Zürich
    Ort: Zürich
    Genre: Indoor
  • blues'n'jazz Rapperswil-Jona
    Datum: Findet seit 2025 nicht mehr statt
    Ort: Rapperswil-Jona
  • Royal Arena Festival
    Datum: Letzte Durchführung 2025
    Ort: Nidau
    Genre: Hip Hop, Trap, ...
  • Openair Etziken
    Datum: Seit 2025 nicht mehr
    Ort: Etziken
  • Wildhaus Openair
    Datum: Seit 2025 nicht mehr
    Ort: Wildhaus
  • Stäcketöri Freiluft
    Datum: Findet 2026 nicht statt
    Ort: Zäziwil
  • Sounds of Garden
    Datum: Findet 2026 nicht statt
    Ort: Dottikon
    Genre: Schweizer Bands
  • Open Air Wipkingen
    Datum: 2026 offen
    Ort: Zürich
    Genre: Diverse Musikrichtungen
  • Zurich Pride Festival
    Datum: Findet 2026 nicht statt
    Ort: Zürich
    Genre: Diverse Musikrichtungen
  • Viva Domat
    Datum: Keine Infos 2026
    Ort: Domat/Ems
  • OpenAir Altendorf
    Datum: Keine Durchführung 2026
    Ort: Altendorf
  • Festival St.Peter at Sunset
    Datum: Keine Durchführung 2026 - nächstes Mal: 7. bis 11. Juli 2027
    Ort: Kestenholz
  • Muisiglanzgmeind
    Datum: Nächste Durchführung 2027
    Ort: Wolfenschiessen
    Genre: Erstmals wieder nach 13 Jahren
  • Off-Kilter Festival
    Datum: Nächste Durchführung 2027
    Ort: Sissach
  • Werdinsel Openair
    Datum: Nächste Durchführung 2027
    Ort: Zürich
  • Openair Eschenbach
    Datum: Pause 2026, nächste Durchführung 26. bis 28. August 2026
    Ort: Eschenbach LU
  • Stars of Sounds (Aarberg)
    Datum: Pause 2026
    Ort: Aarberg
  • Openair Bivio
    Datum: Pause 2026
    Ort: Bivio
  • Openair Malans
    Datum: Pause 2026
    Ort: Malans
  • Live At The Falls Open Air
    Datum: Pause 2026
    Ort: Lenk
  • Zürich Openair
    Datum: Pause 2026
    Ort: Opfikon
  • Gravel Pit Festival
    Datum: Pause 2026
    Ort: Schüpfen
    Genre: Rock
Datum und Standort
Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Falls dein Lieblingsevent fehlt, schreib ihn in die Kommentare oder maile mir an reto.fehr@watson.ch.

Die Datumsangaben sind jeweils für 2026. In einigen wenigen Fällen haben wir schon das Datum für 2027 aufgenommen.

Die Standorte sind so genau wie möglich. Bei Festivals mit mehreren Standorten haben wir uns für einen entschieden. Falls der Standort nicht exakt bekannt ist, haben wir jeweils die Ortsmitte gewählt.
Dein Lieblings-Open-Air oder -Festival fehlt? Dann ab in die Kommentare damit und wir können die Karte ergänzen!
