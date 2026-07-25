Neben der Street Parade gibt es im August noch andere kostenlose Veranstaltungen in der Schweiz. Bild: KEYSTONE

Jung, wild, broke: Bei diesen Events im August brauchst du kein Geld

Sommerzeit ist Festivalzeit. Leider belasten solche Events oft das Portemonnaie. In der Schweiz gibt es jedoch auch Veranstaltungen, die kostenlos besucht werden können.

Kendra Kotas Folge mir

Mehr «Schweiz»

Du möchtest den Sommer geniessen, dabei aber möglichst wenig oder gar kein Geld ausgeben? Kein Problem: Selbst in der teuren Schweiz gibt es zahlreiche Veranstaltungen, die kostenlos besucht werden können. Viele Veranstalterinnen und Veranstalter sowie Künstlerinnen und Künstler freuen sich jedoch über eine freiwillige Spende oder einen Beitrag in die Kollekte.

Aargau

Musig i de Altstadt

Datum: 18. - 29. August

Das Line-up ist bunt gemischt. Bild: mida-aarau.ch

Musig i de Altstadt (MidA) ist ein kostenloses Musikfestival in der Aarauer Altstadt. Durchgeführt wird es seit dem Jahr 2005. Kernpunkt des Festivals ist die Markthalle mit Food-Ständen und Chill-Zone.

Das Line-up der rund 40 Künstlerinnen und Künstler reicht von Indie, Pop und Rock über Hip-Hop bis hin zu Folk, elektronischer Musik und weiteren Stilrichtungen.

Appenzell

Stenegge Chölbi

Datum: 8. - 9. August

Bei der Bergchilbi auf dem Stierenberg in Grenchen gibt es neben Raclette und Bratwürsten einen ökumenischen Berggottesdienst und eine Jodlermesse mit einem Alphornduo und einer Treichlergruppe. Für die Kleinen steht eine Hüpfburg bereit.

Urnäscher Chilbi

Datum: 9. - 10. August

Bei der Urnäscher Chilbi können sich Besucherinnen und Besucher über diverse Marktstände, Musik und vielseitige Attraktionen freuen.

Basel

YARD 2026

Datum: 5.–29. August

Jeden Mittwochabend von 17 bis 20 Uhr kann die Sammlung im Kunstmuseum Basel kostenlos besucht werden. Von 18 bis 22 Uhr gibt's zudem im Innenhof ein abwechslungsreiches musikalisches Programm. Von Soul, Pop und Funk über Hip-Hop bis hin zu elektronischer Musik ist alles dabei. Am Samstag, 29. August, findet zudem der Super Saturday statt, eine gemeinsame Veranstaltung des Kunstmuseums Basel, der Kunsttage Basel, des Museums Tinguely und des Theaterfestivals Basel.

Floss Festival

Datum: 4.- 22. August

Das Festival am Rheinufer gibt es seit über 25 Jahren. Die Konzerte beginnen jeweils um 21 Uhr und dauern 90 bis 60 Minuten. Sonntags ist spielfrei. Auftritte gibt es unter anderem von Bastian Baker, Lunik oder Nazareth.

Das Floss ist eine schwimmende Konzertbühne. Bild: floss / @samuel Bramley

Auf dem Gelände gibt es verschiedene Verpflegungsmöglichkeiten.

Em Bebbi sy Jazz

Datum: 14. August

Das Jazzfest gibt es seit 1984 und findet jeden ersten Freitag nach den Basler Schulsommerferien statt. In der Basler Innenstadt können Besucherinnen und Besucher an 33 Spielorten 70 Orchester oder Interpreten, rund 15 Streetbands und drei Chöre bestaunen.

Bern

Openair-Kino Laupen

Datum: 14. August

Der Familienverein Laupen zeigt ab 21 Uhr im Schlosshof den Film «Extrawurst». Mitzunehmen ist eine Sitzgelegenheit. Angeboten werden zudem Popcorn und diverse Getränke.

Freiburg

Impulse Sports Festival 2026

Datum: 29. August

Von 10 bis 17 Uhr werden rund vierzig Clubs und Vereine den Fair-Play-Platz (Sportanlage Saint-Léonard) beleben und allen Interessierten mit verschiedenen kostenlosen Schnupperangeboten ihre Sportart vorstellen. Neben mittelalterlichen Kämpfen und Lichtschwertduellen gibt es auch Musik, Verpflegungsstände und Wettbewerbe.

Genf

On the Water Geneva Festival

Datum: 8. August (15. August als Verschiebedatum)

On the Water ist das grösste Elektronikfestival auf dem Wasser. Bild: on-the-water.ch

Das einzige Festival, das zu 100 Prozent auf dem Wasser stattfindet, wird am 8. August oder bei schlechtem Wetter alternativ am 15. August durchgeführt. Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber können von Booten aus den Live-DJ-Sets auf einer schwimmenden Bühne im Herzen der Genfer Bucht lauschen. Das Ganze findet von 13 bis 20 Uhr statt.

Glarus

Chilbimarkt Glarus

Datum: 15. August

Der Markt an der Glarner Chilbi (Kirchweih) findet jährlich am Sonntag nach Mariä Himmelfahrt statt. Rund 60 Marktfahrer bieten ein grosses Sortiment. Rund zehn Chilbibahnen bieten Spass für Klein und Gross.

Graubünden

Churer Fest

Datum: 14. - 16. August

Das Churer Fest in der Altstadt ist grundsätzlich gratis, für die über 100 Darbietungen, Food-Stände und 50 lokale Vereine sollte aber ein Festivalbändel für zehn Franken gekauft werden, um diese zu unterstützen.

Jura

Rock'R Sauvage

Datum: 6.–8. August

Das Festival Rock'R Sauvage in Courtedoux ist zwar kostenlos, die Plätze sind aber begrenzt. Wer einen von den 450 Plätzen pro Abend ergattern möchte, sollte sich einen Platz reservieren. Ob Hip-Hop, Elektro oder Punk: Genretechnisch ist für jeden was dabei.

Luzern

Funk am See

Datum: 14. - 15. August

Die Lidowiese liegt direkt neben dem Vierwaldstättersee. Bild: KEYSTONE

Das grösste Gratis-Openair der Zentralschweiz gibt es seit 30 Jahren. Das Festival findet auf der Lidowiese statt. Auftritte gibt es unter anderem von Cachita, Skip oder Pilar Vega.

Neuenburg

Buskers Festival

Datum: 11.–15. August (Neuenburg), 16. August (La Ramée)

Vom 11. bis 15. August verwandelt sich die Fussgängerzone Neuenburg ab 17 Uhr in eine grosse Festivalbühne. Am Freitag und Samstag geht das Programm im Konzerthaus weiter. Am 17. August zieht das Buskers-Festival nach La Ramée, wo die Shows ab 11 Uhr starten.

Das Festival bietet eine grosse kulturelle Vielfalt mit Musik, Tanz, Theater, Zirkus und Comedy aus aller Welt. Die Veranstaltung richtet sich an alle Generationen. Vor Ort gibt es auch zahlreiche Essens- und Getränkestände.

Nidwalden

Platz Da! – Stans chund zämä

Datum: 19. August – 12. September

Auf dem Dorfplatz Stans stehen bei der Veranstaltungsreihe PLATZ DA! – Stans chund zämä über 60 Anlässe von Vereinen, Institutionen, Firmen und Privatpersonen auf dem Programm. Dazu gehören beispielsweise eine öffentliche Feuerwehrprobe, Crossfit, Tanz oder Krimidinner. Der Dorfplatz steht während der Veranstaltungsreihe täglich von 10 bis 22 Uhr zur Verfügung.

Obwalden

Miär machid Platz!

Datum: 6. – 23. August

Die Poststrasse in Sarnen wird mit über 40 Veranstaltungen zum lebendigen Begegnungsort. Das Programm reicht von Konzerten und Dorfführungen über Tanz, Spiel und Kulinarik bis hin zu Workshops und Angeboten für Kinder und Familien. Neben Programmpunkten wie einem Daydance oder Flohmarkt gibt es temporäre Sitzgelegenheiten zum Verweilen.

Schaffhausen

Dorfplatzkino Osterfingen

Datum: 14.–15. August

Jedes Jahr verwandelt sich der Dorfplatz in Osterfingen in ein Open-Air-Kino. Am Freitag stehen die Filme «Die Legende des Wüstenkindes» sowie «Un ours dans le Jura / How to Make a Killing» auf dem Programm, am Samstag wird «Der Pinguin meines Lebens» gezeigt. Die Vorführungen beginnen jeweils bei Einbruch der Dunkelheit. Neben dem Filmgenuss erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Spaghetti-Plausch.

Schwyz

Dorf Fyrabig Konzert

Datum: 7., 14., 21., 28. August

Jeden Freitagabend vom 15. Mai bis zum 28. August finden in Brunnen (Lido), Schwyz (Hauptplatz) oder Steinen (Postplatz) Live-Konzerte statt, jedoch nur bei gutem Wetter.

Chilbi Einsiedeln

Datum: 30.–31. August

Die Einsiedler Chilbi gehört zu den grössten in der Umgebung. Bild: keystone

Am letzten Sonntag im August ist in Einsiedeln die traditionelle Chilbi. Der Vergnügungspark und die vielen Beizen sorgen für richtige Jahrmarktstimmung. Die Einsiedler Chilbi gehört zu den grössten in der Umgebung. Am Sonntag findet in Anlehnung an die frühere Sennenbruderschaft auch das traditionelle Chilbi-Schwingfest statt.

Solothurn

Streetfood Festival

Datum: 28.–30. August

Besucherinnen und Besucher können sich beim Streetfood Festival über Food-Stände mit Leckereien aus aller Welt sowie Strassenmusiker aus verschiedensten Kontinenten freuen. Das Festivalgelände bei der Leporellobrücke liegt direkt an der Aare. Bereit stehen zudem Gesellschaftsspiele und eine Hüpfburg.

St.Gallen

St.Galler Fest

Datum: 14. - 15. August

Die St.Galler Innenstadt verwandelt sich an einem Wochenende in eine lebendige Festmeile. Das Volksfest bietet Musik, Kulinarik und Unterhaltung für die ganze Familie – mit einer Rollschuh-Disco, einem Jass-Cup und zahlreichen Live-Konzerten.

Tessin

Lagoon Punk Rock Fest

Datum: 14. – 15. August

Im Ciani-Park Lugano treten am legendären Lagoon Punk Rock Festival etwa The Peacocks, Prisoners of Society oder Old Kids Noise auf. Freitags beginnen die Konzerte um 20 Uhr, samstags bereits um 16 Uhr. Neben Musik gibt's auch einige Food-Stände.

Thurgau

Kulting am See

Datum: 7. - 8. August

Kulting am See ist ein Musikfestival in Kreuzlingen. Freitag ist der Eintritt kostenlos, am Samstag kostet der Eintritt 20 Franken. Wenn du nach dem Feuerwerk kommst, zahlst du noch fünf Franken.

Auftritte gibt es etwa von Tinka oder Frytz. Bild: kulting.ch

Zwischen 22.15 und 22.45 findet am Samstag das grosse Bodensee-Feuerwerk von Kreuzlingen und Konstanz im Rahmen des Seenachtsfests statt. Ansonsten finden auf der Bühne im Seeburgpark Konzerte von sieben Bands und zwei DJs statt. Neben vielen Verpflegungsstationen gibt es auch eine Chillout-Arena zum Verweilen.

Uri

Kultur im Garten

Datum: 5. und 13. August

Bei der Konzertreihe finden die Feierabendkonzerte im Garten beim Haus der Musik an der Bahnhofstrasse 27 in Altdorf statt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Bei schlechtem Wetter finden die Konzerte in der reformierten Kirche statt.

Waadt

Lausanner Gartenpartys

Datum: 1. August (Park von Valency) und 7.–8. August (Park des Wolfes)

Die Gartenpartys von Lausanne stehen ganz im Zeichen von Musik, Tanz, Theater, Strassenkunst und Open-Air-Kino. Auch für Kinder wird ein reichhaltiges Programm angeboten. Freitags beginnt die Party um 17 Uhr, samstags um 15 Uhr. In jedem Park gibt es zudem Bars und Food-Stände.

Wallis

Summer Acts in Leukerbad

Datum: 1. und 8. August

Im Sommer verwandelt sich der Dorfplatz Leukerbad in eine stimmungsvolle Open-Air-Bühne. Neben Live-Musik gibt's auch viele kulinarische Angebote.

Zug

Oldtimer Sunday Morning Treffen

Datum: 9. August

Bestaunt werden können Fahrzeuge bis 1996 sowie Motorräder. Bild: osmt.ch

Am Oldtimer-Sunday-Morning-Treffen (OSMT) beim Stierenmarkt in Zug können Besucherinnen und Besucher Fahrzeuge bestaunen und fotografieren, die mindestens 30 Jahre alt sind. Zugelassen sind Oldtimer bis Jahrgang 1996 sowie angemeldete Markenclubs. Der Eintritt ist für Gäste kostenlos – lediglich Besitzerinnen und Besitzer eines ausgestellten Oldtimers bezahlen 10 Franken. Das Ganze dauert von 9 bis 14 Uhr.

Zürich

Rundfunk.fm Festival

Datum: 16. Juli - 5. September

Beim Festival im Innenhof des Landesmuseums spielen während 45 Tage verschiedene DJs das Musikradio live für das Publikum vor Ort und gleichzeitig über Radio und Webstream in die ganze Welt. Das Ganze beginnt jeweils ab 17 Uhr. Neben Musik können sich Besucherinnen und Besucher auch über einige Bars und Food-Stände freuen.

Sanapa

Datum: 1. August (Kongresshaus) / 15. August (Samigo)

Bei der Kongresshaus-Terrasse kann auf zwei Floors ab 14 Uhr zu Elektromusik und Open Format gefeiert werden. Früh kommen lohnt sich, denn wenn es voll ist, kommst du nicht mehr rein bei der Samstagnachmittagsparty.

Zwei Wochen später kannst du ab 15 Uhr auch beim Samigo die Sau rauslassen.

Street Parade

Datum: 8. August

Nach der Street Parade gibt es zudem unzählige Aftershow-Partys. Bild: KEYSTONE

Das weltweit grösste Techno-Event läuft von 13 Uhr bis Mitternacht und bietet mit über 200 Artists und rund 30 Love Mobiles ein einzigartiges Spektakel. Tausende Tanzbegeisterte feiern dabei rund um das Zürcher Seebecken zu elektronischer Musik.

Winterthurer Musikfestwochen

Datum: 5.–16. August

Die Musikwochen finden innert zwölf Tagen statt. Auf sieben Bühnen treten rund 100 Acts im Herzen der Winterthurer Altstadt (Steinberggasse, Kirchplatz, auf der Roulotte auf dem Viehmarkt) auf. Die ersten neun Festivaltage sind kostenlos.

Zürcher Theaterspektakel

Datum: 13.–30. August

Auf der Landiwiese bei Wollishofen zeigen am Theaterspektakel verschiedene Ensembles für Performance und Theater ihre Werke.

Seebad Enge

Datum: 16. August (Aino Salto), 30. August (Keza)

Im Seebad Enge gibt es im Sommer verschiedene Konzerte. Im August treten Aino Salto und Keza auf. Ab 20 Uhr ist der Eintritt frei.

Wetziker Chilbi

Datum: 15. – 17. August

Die grösste Landchilbi im Kanton Zürich bietet über 40 Fahrgeschäfte und Spielbuden, über 100 Marktstände und 10 Festwirtschaften.

Wädenswiler Chilbi

Datum: 22.–24. August

Bei der Chilbi in Wädenswil können sich Besucherinnen und Besucher auf ca. 40 Chilbigeschäfte und über 100 auswärtige und einheimische Markt- und Verpflegungsstände freuen.

Dörflifest Niederdorf

Datum: 28.–30. August

Am letzten Augustwochenende findet im Niederdorf das Dörflifest statt. Neben Streetfoodständen, Bars und Tagesprogramm für Familien sorgen Live-Konzerte am Abend für eine Festivalatmosphäre.