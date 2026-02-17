Zürich Openair macht 2026 «kreative Pause» – und kehrt erst 2027 zurück

Das Zürich Openair findet in diesem Jahr nicht statt. Als Grund geben die Organisatoren Terminverschiebungen anderer Festivals an. 2027 soll es weitergehen.

Das Zürich Openair legt in diesem Jahr eine «kreative Pause» ein. So heisst es in einer Medienmitteilung. Die Organisatoren würden sich Zeit für eine Weiterentwicklung nehmen, um 2027 mit «viel frischer Energie, neuen Inszenierungen und einem erweiterten Besuchererlebnis» zurückzukehren.

In der Mitteilung heisst es weiter:

«Aufgrund von Terminverschiebungen internationaler Festivals Ende August und der daraus resultierenden Veränderungen in den Planungsgrundlagen hätte ein Zürich Openair in gewohnt hoher Qualität nicht stattfinden können.



In diesem Zusammenhang hat das Team entschieden, das Zürich Openair 2026 bewusst zu pausieren und die gewonnene Zeit gezielt für die strategische Weiterentwicklung, konzeptionelle Schärfung sowie den Ausbau des Festivalerlebnisses zu nutzen.»

Rückkehr 2027 in Glattbrugg

2027 soll es dann wieder am Standort Glattbrugg durchgeführt werden. Im vergangenen Jahr waren internationale Stars wie Post Malone, Nina Chuba oder Shawn Mendes, aber auch Patent Ochsner dabei. Rund 87'000 Fans besuchten das Zürich Openair. (hkl, mit Material der sda)