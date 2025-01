Die Neuauflage des 100-Franken-Vrenelis orientiert sich am Original. Bild: swissmint

Swissmint bringt das Goldvreneli zurück – so kriegst du eine der 100-Franken-Münzen

Swissmint bringt das Goldvreneli zurück – pünktlich zum 100-jährigen Jubiläum

Was im Dezember 2024 angekündigt wurde, ist nun offiziell: Zum 100-jährigen Jubiläum erhält das 100-Franken-Goldvreneli eine Neuauflage. Wie Swissmint an der World Money Fair in Berlin bekanntgab, wird die Sondermünze unter dem Namen «100 Jahre 100-Franken Vreneli» erscheinen.

Die Goldmünze wird ab dem 1. Juli 2025 im Swissmint-Online-Shop für 3500 Franken erhältlich sein. Der Verkauf startet um 9.00 Uhr. Aber Achtung: Um im Onlineshop eine Münze kaufen zu können, benötigt man ein eIAM-Login. Die Stückzahl wurde auf 2500 begrenzt. Jeder Käufer kann nur eine der begehrten Sondermünzen kaufen.

1925er-Version kostet über 20'000 Franken

Wie das Original von 1925 besteht auch die Neuauflage aus einer 900er-Goldlegierung. Das 32,258 Gramm schwere Goldvreneli enthält somit 90 Prozent reines Gold. Der reine Edelmetallwert des 100-Franken-Vrenelis liegt damit beim aktuellen Goldpreis bei über 2300 Franken.

Bei seiner Einführung 1925 hatte das originale 100-Franken-Vreneli einen Nominalwert von 100 Franken. Mit dem Anstieg des Goldpreises wurde die Goldmünze dann zum beliebten Sammler- und Anlagestück. Heute wird der Auktionspreis der originalen 100-Franken-Vreneli auf ungefähr 20'000 Franken geschätzt.

Die Schweizer Goldvreneli-Münzen. Bild: AP

Beim Design der Münze greift die Künstlerin Chiara Principe Elemente des Originals auf. Das Porträt der Vreneli «symbolisiert ihren Blick in die Zukunft und verbindet alte und neue Geschichten».

Von der originalen 100-Franken-Münze wurden 5000 Stücke angefertigt, wovon etwa ein Viertel wieder eingeschmolzen wurde.

Der Lorbeerkranz auf dem Haupt der Vreneli symbolisiert Weisheit und Triumph. Bild: swissmint

Über 100'000 Franken für ein Goldvreneli

Obwohl das 100-Franken-Vreneli bereits hohe Sammlerpreise erzielt, ist das teuerste je verkaufte Goldvreneli ein 20-Franken-Vreneli aus dem Jahr 1897.

Damals wurden mehrere Probeprägungen angefertigt, die das Vreneli mit einer Stirnlocke zeigten. Eine dieser Probeprägungen, ein Stirnlocken-Vreneli, wurde 2018 für über 130'000 Franken versteigert.

Bei der endgültigen Münze wurde die Stirnlocke entfernt, da bemängelt wurde, dass es «dem Frauenzimmer ein frivoles Aussehen» gebe. (ear)