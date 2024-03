Wer die Wahl hat, hat die Qual – die Osterhasen-Auswahl in der Schweiz ist riesig. Bild: imago-images.de

Von 1 bis 16 Franken pro 100 Gramm – so krass variieren die Osterhasen-Preise

Fast drei Osterhasen verputzen Herr und Frau Schweizer im Durchschnitt pro Jahr. Wie viel sie dafür berappen, variiert gewaltig. Denn der Luxus-Osterhase vom Chocolatier ist fast 16 Mal teurer als die Billigstvariante aus dem Discounter.

Mehr «Schweiz»

Auch in diesem Jahr werden an Ostern wieder haufenweise Osterhasen aus Schokolade verdrückt. Nach Schätzungen von Chocosuisse, dem Verband der Schweizer Schokoladefabrikanten, werden in der Schweiz pro Jahr allein für den Inlandmarkt rund 20 Millionen Osterhasen produziert – das sind fast drei Osterhasen pro Kopf. Rund 7 Prozent des jährlichen Schokoladenabsatzes in der Schweiz gehen auf das Konto der Osterfeiertage.

Doch die Konsumkurve zeigt im Jahresvergleich, dass auch im «Schoggi»-Land Schweiz der Konsum der braunen Versuchung tendenziell leicht abnimmt. Als Gründe gelten die gestiegenen Preise sowie das erhöhte Gesundheitsbewusstsein der jüngeren Generationen. Mit einem Pro-Kopf-Konsum von 10,9 Kilogramm Schokolade sind wir vor Deutschland aber noch immer «Schoggi»-Europameister.

Doch welcher Hase soll es zu Ostern nun sein? Da sind die Geschmäcker natürlich verschieden, wie wir im grossen Osterhasen-Duell von unserem Food-Experten Oliver Baroni letzte Woche feststellen mussten. Objektiver ist da schon ein Blick auf die Preise. Denn diese könnten unterschiedlicher kaum sein, wie unser Vergleich der bekanntesten, in der Schweiz verkauften Osterhasen zeigt. Von 1.– Franken bis 15.75 Franken pro 100 Gramm ist in den Regalen der Schweizer Detailhändler und Chocolatiers alles zu finden.

Natürlich unterscheiden sich die aufgeführten Osterhasen in Qualität, Nachhaltigkeit und Produktionsaufwand enorm untereinander. Fakt ist aber, dass fast alle «Schoggi»-Osterhasen deutlich teurer sind als Tafeln mit der gleichen Schokolade, wie der K-Tipp diese Woche aufgedeckt hat.

So kostet bei Coop der Halba-Hase beispielsweise 2.18 Franken pro 100 Gramm, die Schokolade mit der gleichen Rezeptur in Tafelform dagegen nur 1.70 Franken. Auch in der Migros zahlen Kunden für Schoggi­hasen der Eigenmarke Frey ebenfalls einen Aufpreis: 100 Gramm des Frey-Osterhasen aus Milchschokolade kosten 3.25 Franken. Das sind fast zwei Franken mehr als die 1.30 Franken teuer Tafel.

Osterhasen pro 100 Gramm teurer als die gleiche Schoggi in Tafelform. bild: k-tipp

Gegenüber dem K-Tipp begründen Coop und Migros die höheren Preise ihrer Schoggihasen damit, dass deren Herstellung aufwendiger sei als jene gewöhnlicher Schokolade. Vereinzelt gibt es allerdings auch Hasen, die günstiger sind als die gleiche Schokolade in Tafelform. Allerdings enthielten diese auch weniger hochwertige Zutaten, wie der K-Tipp schreibt.