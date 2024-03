Aus dem Gotthard in den Regen: Besonders im Süden der Schweiz kommt es über Ostern zu massiven Niederschlägen. Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Es wird sogar noch schlimmer: So mies wird das Wetter an Ostern

An Ostern zieht es die Menschen hierzulande und bei unseren nördlichen Nachbarn wie Zugvögel in den Süden. Wer auch dieses Wochenende so einen Trip plant, muss sich jedoch auf sehr viel schlechtes Wetter einstellen: «Am freundlichsten und wärmsten wird es von Karfreitag bis Ostersonntag mit teils stürmischem Föhn in den Alpentälern im Osten, am schlechtesten und kühlsten mit teils kräftigem Niederschlag dagegen im Süden», schreibt MeteoNews in einer Mitteilung.

Wegen des tieferen Drucks im Osten und höheren Drucks im Westen kommt es in den Nordalpen zu teils stürmischem Föhn. Am Alpensüdhang wird die Luft hingegen gestaut und es kommt zu «meist trübem und oft nassem» Wetter, wie der Wetterdienst weiter schreibt. Auch im Nordwesten der Schweiz dürfte es über Ostern zu massivem Niederschlag kommen.

Im Süden und im Westen der Schweiz kommt es über Ostern zu ziemlich viel Niederschlag. Bild: meteonews

Ein Winterurlaub im Süden?

«Die Temperaturen erreichen zwischen etwa 10 und 14 Grad, dies bei einer Schneefallgrenze, welche sich zumeist zwischen etwa 1500 und 2000 Metern befindet», schreibt MeteoNews. Bei intensiven Niederschlägen könne es insbesondere in den Tälern auch etwas tiefer zu Schnee kommen. Lässt sich im Tessin über Ostern also einfach ein etwas später Winterurlaub einschieben?

Achtung, Winterreifen: So sah es am Mittwochmittag am Gotthard-Südportal aus. Bild: Webcam TCS

Besser nicht: «Zusammen mit teils stürmischen Winden gibt es auch grosse Schneeverwehungen, sodass die Lawinengefahr zumindest teilweise auf Stufe 4 (gross) sein dürfte. Skitouren sollten deshalb mit äusserster Vorsicht durchgeführt werden, am besten verzichtet man ganz darauf», so MeteoNews.

Wo soll ich also hin?

Im Westen regnet's, im Süden fällt Schnee. Wo soll ich also die Ostertage verbringen, wenn ich doch noch den einen oder anderen Sonnenstrahl auffangen will? Am besten im Osten. Wegen des stürmischen Föhns kann es in der Zentral- und besonders in der Ostschweiz auch zu sonnigen Abschnitten kommen.

Am Samstag dürfte so aber auch ziemlich viel Saharastaub in die Schweiz gelangen. Dieser fördert die Wolkenbildung und die Sonne verabschiedet sich wieder. Bei Temperaturen von 17 bis 20 Grad herrscht dabei sogar fast Badewetter. (leo)