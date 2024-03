bild: watson

Die grossen Fragen des Lebens. Heute: Der allerbeste Schoggi-Osterhase

Ostern! Frohlockt! Denn bekanntlich geht es bei diesem Feiertag vor allem um eins: um die Auferstehung Jesu Christi darum nämlich, möglichst viel zu essen. Hartgekochte Eier mit Aromat beim Eiertütschis. Das Lammgigot am Ostersonntag. Und – oh ja – wahre UNMENGEN an Schokolade.

Prominent vertreten sind dabei Schoggi-Osterhasen in allen erdenklichen Variationen: Milchschokolade, dunkle Schokolade, weisse Schokolade, Bio, Fairtrade, vegan, vom Grossverteiler, vom schicken Chocolatier, von der Tankstelle, vom Grosi.

Okay, das muss nun ein für alle Mal geklärt werden: Welcher Schoggi-Osterhase ist der allerbeste? Die Antwort bekommen wir natürlich am besten mit einem unserer allseits beliebten watson-Duelle:

Rangliste

Jaja, da ist auch das eine oder andere Nougat- oder Marzipan-Teil dabei. Und sonst auch alles vom Lidl-Bootleg-Goldhasen bis hin zum handbemalten Gourmet-Schokohasen für geschlagene 139 Hämmer. Fehlt trotzdem was? Dann steht die Kommentarspalte offen!