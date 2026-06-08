Ab heute werden Unterschriften gesammelt: Zürcher Langstrasse soll Weltkulturerbe werden
Um in die Liste der Unesco-Weltkulturerbe aufgenommen zu werden, muss eine Stätte einen «aussergewöhnlichen universellen Wert» haben und mindestens eins von zehn möglichen Auswahlkriterien erfüllen.
Die Olé Olé Bar in Zürich findet, dass die Langstrasse diese Voraussetzungen erfüllt – und sammelt ab Montag zu diesem Zweck Unterschriften, die dem Stadtrat dann in einer Petition vorgelegt werden sollen. Das Ziel: Die bekannte Ausgehmeile in Zürich soll in diese exklusive Liste aufgenommen werden.
Elena Nierlich, die Betreiberin der Olé Olé Bar und Initiantin der Petition, sagt in einer Medienmitteilung:
Die Langstrasse stehe für eine andere Schweiz, abseits vom Klischee der Berge, Banken und Schoggi, so Nierlich weiter. Besonderen Fokus legen die Initianten auf Orte wie den Helvetiaplatz oder die Fassade des früheren Kinos Roland. Die Kampagne sei jedoch keine reine Gentrifizierungskritik, Wandel bringe auch Positives, solange Konstanten blieben.
Prominente Unterstützung
Ab sofort liegen darum Unterschriftenbögen in der Olé Olé Bar sowie zwölf weiteren Bars, Clubs und Restaurants entlang der Langstrasse vor.
Bereits jetzt haben Prominente wie der Schriftsteller Martin Suter, die Künstlerin Lara Stoll, der Rapper Skor, die Gastronomin Elif Oskan oder die Kabarettistin Anaïs Decasper die Petition unterzeichnet.
Weil nur staatliche Behörden offizielle Anträge bei der Unesco einreichen dürfen, geht die Petition später ans Zürcher Stadtpräsidium. Danach folgt ein mehrjähriges Prüfungsverfahren. (ome/sda)