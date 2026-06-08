freundlich17°
DE | FR
burger
Schweiz
Leben

Olé Olé Bar: Zürcher Bar fordert UNESCO-Titel für die Langstrasse

The Ole Ole Bar on the corner of Langstrasse and Lagerstrasse, at at the perimeter of the Europaalee, in Zurich, Switzerland, on July 12, 2018. (KEYSTONE/Christian Beutler)
Die Olé Olé Bar bei der Zürcher Langstrasse. Bild: Keystone

Ab heute werden Unterschriften gesammelt: Zürcher Langstrasse soll Weltkulturerbe werden

Die Zürcher Olé Olé Bar hat eine Petition gestartet, um die Langstrasse zum Unesco-Weltkulturerbe zu machen. Das Projekt erhält bereits prominente Unterstützung.
08.06.2026, 09:5308.06.2026, 09:53

Um in die Liste der Unesco-Weltkulturerbe aufgenommen zu werden, muss eine Stätte einen «aussergewöhnlichen universellen Wert» haben und mindestens eins von zehn möglichen Auswahlkriterien erfüllen.

Die Olé Olé Bar in Zürich findet, dass die Langstrasse diese Voraussetzungen erfüllt – und sammelt ab Montag zu diesem Zweck Unterschriften, die dem Stadtrat dann in einer Petition vorgelegt werden sollen. Das Ziel: Die bekannte Ausgehmeile in Zürich soll in diese exklusive Liste aufgenommen werden.

Elena Nierlich, die Betreiberin der Olé Olé Bar und Initiantin der Petition, sagt in einer Medienmitteilung:

«Die Langstrasse ist der kulturelle Schmelztiegel Zürichs. Wer einmal morgens um vier am Strassenrand mit einem Döner in der Hand mit einem Taxifahrer philosophiert hat, weiss, dass es dieses Erlebnis so nur einmal auf der Welt gibt.»

Die Langstrasse stehe für eine andere Schweiz, abseits vom Klischee der Berge, Banken und Schoggi, so Nierlich weiter. Besonderen Fokus legen die Initianten auf Orte wie den Helvetiaplatz oder die Fassade des früheren Kinos Roland. Die Kampagne sei jedoch keine reine Gentrifizierungskritik, Wandel bringe auch Positives, solange Konstanten blieben.

Olé Olé Bar Unesco-Weltkulturerbe
Elena Nierlich, die Betreiberin der Olé Olé Bar und Initiantin der Petition.Bild: Alberto Venzago

Prominente Unterstützung

Ab sofort liegen darum Unterschriftenbögen in der Olé Olé Bar sowie zwölf weiteren Bars, Clubs und Restaurants entlang der Langstrasse vor.

Bereits jetzt haben Prominente wie der Schriftsteller Martin Suter, die Künstlerin Lara Stoll, der Rapper Skor, die Gastronomin Elif Oskan oder die Kabarettistin Anaïs Decasper die Petition unterzeichnet.

ZUM HEUTIGEN TEXT (FR) DER KULTUR-REDAKTION VON KEYSTONE-SDA STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES NEUES PORTRAIT VON SCHRIFTSTELLER MARTIN SUTER ZUR VERFUEGUNG. WEITERE BILDER FINDEN SIE AUF visual.keystone-sd ...
Auch der Schriftsteller Martin Suter hat die Petition unterschrieben. Bild: keystone

Weil nur staatliche Behörden offizielle Anträge bei der Unesco einreichen dürfen, geht die Petition später ans Zürcher Stadtpräsidium. Danach folgt ein mehrjähriges Prüfungsverfahren. (ome/sda)

Mehr zur Langstrasse in Zürich:

Erste Hälfte des 20. Jahrhunderts
16 Vorher-nachher-Bilder: So brav sah die Langstrasse aus, bevor sie zur nationalen Partymeile wurde
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Unfall an der Langstrasse in Zürich
1 / 7
Unfall an der Langstrasse in Zürich
In der Nacht vom 8. auf den 9. Juni hat sich an der Langstrasse in Zürich ein schlimmer Autounfall ereignet.
quelle: forms://13/22002
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Ich habe keine Angst» – Diese Leute waren an der Langstrasse
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Jetzt wird gejätet! So geht es einfacher und erst noch richtig
In deinem Garten tauchen immer wieder unliebsame Gäste auf. Es gibt Unkräuter, die deine Zierpflanzen oder dein Gemüse bedrängen und deren Wachstum beeinträchtigen. Erfahre hier, wie du diese Störenfriede loswirst.
Kurzlebige Unkräuter, z.B. Vogelmiere (Stellaria media) und Franzosenkräuter (Galinsoga), reisst du am besten vor der Blüte oder spätestens vor der Samenreifung von Hand aus. Du verhinderst damit ihre Ausbreitung einfach und wirksam. Jätest du regelmässig, maximal im 4-Wochen-Rhythmus, minimierst du längerfristig deinen Zeitaufwand.
Zur Story