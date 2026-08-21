Stark von Trends der Zeit abhängig: Die beliebtesten Babynamen der Schweiz. Bild: watson/keystone

Vornamen im Verlauf der Zeit – finde mit unserem Tool heraus wie beliebt dein Name ist

Die Vornamen-Trends haben sich in den letzten 100 Jahren stark gewandelt. Wo in den 1930er Jahren noch Hans und Ruth die Charts anführten, wurden sie Mitte des Jahrhunderts von Peter und Sandra abgelöst und heute heissen Kinder eher Sofia und Noah. Unser Tool erlaubt einen Blick in die Geschichte der etwa 68'700 Vornamen der Schweiz.

Mehr «Schweiz»

Die Beliebtheit von Vornamen ist relativ. Was heutzutage als beliebter und weitverbreiteter Name gilt, hätte in den 1930er-Jahren eher als Ausnahme gegolten. Denn an die relative Beliebtheit von Hans und Ruth kommen die heutigen Spitzennamen Sofia und Noah nicht einmal annähernd ran.

Während einer Zeit hiessen wohl rund 5 Prozent der Baby-Männer in der Schweiz Hans. Praktisch unvorstellbar im 21. Jahrhundert. Heute heissen immer noch knapp 1 Prozent Hans. Im Vergleich hat Noah, der Vorname der sich seit 7 Jahren tapfer an der Spitze der Buben-Namen halten kann, gerade mal einen Anteil von 0.29 Prozent.

Die Diversität der Vornamen ist in den letzten 100 Jahren stark angestiegen. Während wir zwar gerne denken, dass alle Kinder gleich heissen, sind Vornamen so unterschiedlich wie noch nie.

Das Vornamen-Tool

Doch wie sieht es mit deinem Vornamen aus? Oder den Namen deiner Eltern? Mit der Hilfe unseres Tools kannst du nachforschen, wie beliebt Namen heute sind und in der Vergangenheit waren.

Vergleiche die Beliebtheit der Vornamen in der Schweiz Anzahl Vornamen pro Jahrgang der lebenden Bevölkerung (Stand: 31.12.2025) Maximal 4 Namen erlaubt. Bitte reduziere die Anzahl. Suche einen Namen oben ↑ oder click einen der Vorschläge hier ↓ Berücksichtigt wurden die Vornamen der ständigen Wohnbevölkerung am 31. Dezember 2025. Solche, die schweizweit weniger als dreimal vorkommen, wurden aus Datenschutzgründen nicht berücksichtigt. Grafik: watson • Quelle: Bundesamt für Statistik

Methodik Unser Namenstool zeigt die Vornamen der lebenden Bevölkerung in der Schweiz mit den Jahrgängen 1927 bis 2025. Um einen Vergleich der Beliebtheit zu ermöglichen, wird ein relativer Wert berechnet, da nur lebende Personen in die Statistik einfliessen, was frühere Jahrgänge signifikant kleiner macht. Beispiel: Es leben noch 4927 Frauen mit Jahrgang 1930, davon heissen 157 Ruth, also rund 3,187 Prozent.

Die beliebtesten Vornamen in der Schweiz

Die wirkliche Beliebtheit von Vornamen wie Peter, Monika, Ruth und Daniel zeigt die Allzeit-Babynamen-Hitparade. Während zwar fast keine neuen Peters und Sandras dazukommen, sind die beiden Vornamen immer noch in den Top 15 vertreten. Hans hält sich durch die beinahe absurde Beliebtheit Anfang des 20. Jahrhunderts gar in den Top 5. Um es nochmals zu unterstreichen, seit dem Jahr 2000 kamen nur rund 120 neugeborene Hans zur Welt.

Die beiden Spitzenreiter im Jahr 2025 Sofia und Noah sind dabei noch nicht mal in der Top 100.

Die beliebtesten Vornamen der Schweiz Anzahl Vornamen der lebenden Schweizer Bevölkerung im Jahr 2025 Maximal 4 Namen erlaubt. Bitte reduziere die Anzahl. Alle

Frauen

Männer Rang Name % Anzahl Berücksichtigt wurden die Vornamen der ständigen Wohnbevölkerung am 31. Dezember 2025. Solche, die schweizweit weniger als dreimal vorkommen, wurden aus Datenschutzgründen nicht berücksichtigt. Grafik: watson • Quelle: Bundesamt für Statistik

Aber kein Vorname, nicht mal Hans, kann der absoluten Spitzenreiterin Maria das Wasser reichen. 73'295 Menschen in der Schweiz sind nach der biblischen Mutter Gottes benannt und es kommen auch immer noch neue Marias dazu. Letztes Jahr reichte es mit 155 Neugeborenen immer noch für Rang 61 in der Hitparade. Die einzigen Namen, in den Top 20 die sich ähnlicher Beliebtheit erfreuen können, sind Anna und David. Angenommen, das ungefähr gleich viele Annas wie Marias jedes Jahr sterben ist Anna momentan auf Kurs Maria im Jahr 3691einzuholen.