Ausflüge: 10 Orte, die du in der Schweiz an einem Tag besuchen kannst



bild: shutterstock

Und was empfiehlst du für einen Tagesausflug in der Schweiz? (Olten? 🙃)

Für alle, die gerne Ausflüge unternehmen – aber noch viel lieber im eigenen Bett schlafen: Die folgenden Schweizer Orte kannst du easy an einem Tag besuchen. Und was empfiehlst du für einen gelungenen Tagesausflug?

PS: Olten, we ❤️ you. Wir wollten nicht in alten Wunden stochern, jeder weiss, dass Olten mehr ist als ein Ort zum Umsteigen.

Melchsee-Frutt

bild: watson

«Meine Freunde nehmen mich schon etwas hoch deswegen; fast immer, wenn ich einen Ausflug ausserhalb des urbanen Ballungsgebiets unternehme, geh ich in die Melchsee-Frutt im Kanton Obwalden. Egal ob im Sommer, um in der Highlands-Landschaft der Schweiz zu wandern, oder im Winter, um die weltbeste ‹Chässchnette› im ‹Horst› mit Sicht aufs Nebelmeer (wo ich selbst den Tech House, der aus den Boxen dröhnt, easy finde) zu verspeisen. Das Beste: Keine Touris, günstige Preise, schnell mit dem ÖV erreichbar und total abgeschottet vom beschäftigten Treiben. Gönnt euch!»

📍

BounceLab

«Ich empfehle einen Ausflug zu den Trampolinhallen, insbesondere BounceLab! Wieder wie ein Kind rumspringen. Und denken, drei Stunden seien easy. Dann nach 30 Minuten merken, dass drei Stunden lange sind. Und den Salto nicht mehr können. Dann gratis 1 Woche Muskelkater haben!»

Was dich im BounceLab erwartet: Video: YouTube/Marcel Meier

📍

Creux du Van

bild: shutterstock

bild: shutterstock

Bild: KEYSTONE

«Schaut euch einfach die Bilder oben an, dann wisst ihr, warum sich ein Ausflug dahin lohnt!»

📍

Baden

bild: shutterstock

«Also mein Tipp ist ein wunderbarer Tagesausflug nach Baden, das liegt im Herzen des schönen Kantons Aargau: Zuerst kannst du gemütlich in der autofreien Altstadt ‹lädele› oder in einem der herzigen Cafés etwas trinken. Danach gehst du zwischen den alten, aber wunderschönen Wohnungen mit farbigen Gärten auf einer schmalen Treppe hoch bis auf die Ruine Stein. Dort hast du einen wunderbaren Ausblick über die ganze Stadt, auf die Lägern, den Zürichsee und bei guter Fernsicht bis in die Alpen. Danach geht's zur Entspannung runter an die Limmat, wo du an der öffentlichen Quelle deine Füsse im warmen Thermalwasser baden kannst. Und als Highlight gibt's (zumindest ab Frühling wieder) bei der Beiz ‹Kajüte› direkt am Fluss unter Kastanien ein erfrischendes Bier. Cheers!»

Zur Einstimmung: Die Bierkarte der Kajüte

📍

Uetliberg

bild: shutterstock

«Alles andere als ein Geheimtipp, aber dennoch immer einen Ausflug wert ist der Uetliberg. Unzählige Routen führen rauf – und natürlich wieder runter. Man muss kein geübter Wanderer sein, es reicht ein wenig Lust zu spazieren. Mein Tipp: Am Wochenende morgens hochspazieren und sich dann oben im Restaurant auf dem Gipfel beim Brunch ganz gemütlich den Bauch vollschlagen (das hast du dir nach dem Aufstieg schliesslich verdient). Dann noch den Aussichtsturm hoch laufen, bevor man eine andere Route wählt, um zurück ins Tal zu gelangen. Im Winter kann man sich stattdessen einen Schlitten schnappen und den Berg nach unten sausen. Aber aufgepasst, die Strecke hat's in sich ...»

📍

Foxtrail

«Ob Lugano, Bern, Winterthur oder oder oder – ein Foxtrail ist in praktisch jeder Stadt eine super Idee für einen Tagesausflug. Während man die Aufgaben der Schnitzeljagd erfüllt, erkundet man automatisch die ganze Stadt und gelangt so auch in Ecken, die man sonst vielleicht nie besucht hätte. Obwohl das Ganze ein Spiel ist, kommt es absolut nicht drauf an, wie alt die Teilnehmer sind. Denn der Rätselspass ist was für Klein und Gross. Ich hab damals Lugano auf diese Art erkundet. Und weil's so sehr Spass gemacht hat, hab ich inzwischen auch noch einen Foxtrail in Zürich absolviert.»

Mont Tendre

bild: shutterstock

«Der Mont Tendre ist mit 1679 Metern die höchste Erhebung im Schweizer Jura und nur zu Fuss zu erreichen. Deshalb ist er nicht bei allen auf dem Radar. An schönen Tagen hat man einen spektakulären Blick auf die Alpen, insbesondere das Mont-Blanc-Massiv.»

bild: shutterstock

📍

Höllgrotten, Baar

Bild: KEYSTONE

«Besonders im Sommer ist es angenehm kühl, der Eingang befindet sich in einem Waldgebiet und es hat meistens Parkplätze. Eindrücklich auch für Kinder!»

📍

Chäserrugg

bild: watson

«Mit der Zahnradbahn und anschliessend der Seilbahn geht es vom Toggenburg aus auf den Chäserrugg. Das ist ein Berg der Churfirsten. Oben hat es ein wunderschönes Restaurant aus Holz und obwohl der Transport der Esswaren da hoch wohl mega aufwändig ist, ist der Kaffee trotzdem günstiger als in Zürich. Man hat ein richtig schönes, grosses Felsplateau, wo auch Leute spazieren können, die nicht so gut zu Fuss unterwegs sind. Vorne hat man eine Hammer Aussicht auf den Walensee und das Sarganserland, hinten auf das Toggenburg. Ein Highlight ist im Sommer der Blumenweg und ein riesiges Meer aus Eisenhut. (Den aber lieber nicht anfassen, der ist giftig).»

bild: shutterstock

📍

Stein am Rhein und Umgebung

bild: shutterstock

bild: shutterstock

«Die schönste Altstadt überhaupt! Wenn man sie fertig bewundert hat, fährt man mit dem Zug einfach ein bisschen weiter nach Schaffhausen. Da findet man dann die zweitschönste Altstadt überhaupt und den Munot. Und gleich daneben, in Neuhausen, kann man sich den Rheinfall anschauen. Wenn man es ganz gemütlich nehmen will, legt man zwischen Stein am Rhein und Schaffhausen einen Stopp in Diessenhofen ein und geht im Restaurant Unterhof fein essen. Und läuft noch schnell rüber nach Gailingen DE, damit man sagen kann, man wäre in Gailingen gewesen.»

bild: shutterstock

Und auf dem Weg nach Schaffhausen hört ihr euch am besten dieses Lied an: Video: YouTube/Manfred Schiess

📍

Und welche Tipps hast du?

Ganz egal, ob Sommer- oder Winter-Destination, ob für Familien oder frisch verliebte Pärchen: Schreibt uns eure Tipps in die Kommentarspalte!

