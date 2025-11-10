Nebel
17 Tinder-Fails – in trashigen (und ein bisschen witzigen) Screenshots

Online-Dating? Besser nicht so.Bild: reddit/instagram/watson

17 Red Flags 🚩 auf Tinder – in trashigen (und ein bisschen witzigen) Screenshots

10.11.2025, 04:2810.11.2025, 04:28

Ein Nachteil daran, wenn man auf Dating-Apps wie Tinder versucht, die grosse Liebe zu finden, ist vermutlich, dass oft sehr oberflächlich be- und verurteilt wird. Andererseits erkennt man die Warnsignale manchmal schon von weitem, etwa in der Tinder-Bio.

Hier also ein paar Beispiele von Menschen, die die rote Flagge auf Tinder quasi schon in ihrem Vorgarten hissten.

Dieses Beispiel zeigt eindrücklich, warum es wichtig ist, auf mehr als das Bild zu achten.

Tinder fails
Bild: reddit

Werde wahrscheinlich gemein zu dir sein
Ich bin verrückt und ein schrecklicher Mensch

(Vielleicht sollte es auch ein lustiger Witz sein. Ich würde mal kein Risiko eingehen.)

Eine Unterhaltung mit Vorwürfen zu beginnen, ist IMMER der beste Start.

TInder Fails
Bild: reddit

Du bist der Mann, beginne mit der Konversation

Wenn du deine Organe behalten willst, würde ich schnell nach links swipen.

Tinder fail
Bild: reddit

Ich suche jemanden, der wirklich vertrauenswürdig und gesund ist. Du musst beide Nieren haben, Nichtraucher sein und darfst kein starker Trinker sein oder Drogen nehmen, die die Leber schädigen könnten ... Blutgruppe 0 negativ ist ein Plus!

Auch eine Möglichkeit, ein Gespräch zu beginnen ...

Tinder fails
Bild: reddit

Du siehst aus, als würdest du nach dem Sex weinen

Was ist nochmals eine «Red Flag»? 🚩
Unter einer «Red Flag» versteht man ein Warnsignal für potenzielle Probleme. Beim Dating können sie etwa auf respektloses oder ungesundes zwischenmenschliches Verhalten in einer Beziehung hinweisen.

Zack, unmatched!

Tinder Fail
Bild: reddit

Unglaublich, dass du 49 Kilo abgenommen hast. Nur noch ein paar mehr, und du bist perfekt.

Uff.

Tinder Fail
Bild: reddit

Wir können einen Kaffee trinken gehen.
Meine Zeit ist mehr wert als ein 5-Dollar-Getränk.
Für jemanden mit dieser Einstellung sind sogar 5 Dollar zu viel.

Okidoki Artischoki.

Tinder Fail
Bild: reddit

[... Ich habe meinen Freund betrogen und könnte das nochmals mit dir tun]

Och, der sieht doch ganz sympathisch aus – hat vermutlich nie jemand gesagt.

Tinder Fails
Bild: reddit

Das Spontanste, was ich je gemacht habe, ist: meine Titten zu piercen.

Sie hat ihre eigenen Vorstellungen von roten Flaggen:

Tinder Fails
Bild: reddit

Meine Red Flags: Fette Leute, oder: dumme, unhöfliche und arme [Menschen]

Kontrollzwang, anyone?

Tinder Fail
Bild: reddit

Wir werden uns gut verstehen, wenn: Ich dein Handy durchstöbern darf

Interessantes Tattoo.

Tinder Fail
Bild: reddit
Und nun: 17 hässige (und absurde) Autosticker von Wutbürgern

Nun. Immerhin ... ehrlich?

Tinder Fail
Bild: instagram

Du bist absolut unglaublich, Maddi [...]
Wer zum Teufel ist Maddi, haha
haha, hab die Nachricht kopiert und vergessen, den Namen auszutauschen​

Okay, Talia. Und jetzt ab in die Schule mit dir!

Tinder Red Flags Fails
Bild: instagram

Besorg mir Drogen und Alkohol, dann küsse ich dich vielleicht

Oh, eine «Influencerin»!

Fiese Tinder Fails
Bild: instagram

Ich bin nicht auf der Suche nach Dates. Nur nach Instagram-Followern. Folge mir!

Auch ein durchaus sympathisches Kerli.

Red Flags auf Tinder
Bild: reddit

Wenn du Impfstoffe, Woke oder Pronomen unterstützt, werde ich dich als zurückgebliebenes Schaf bezeichnen. Bin Löwe. Ich will eine echte Frau.

Weil ein «Nein» allein nicht gereicht hätte?

Tinder Fails: Red Flags
Bild: instagram

Rauchen auf dem Dach und Pool Party?
Wie wäre es, wenn du einfach vom Dach springst?​

Und natürlich: dieses unverzeihliche Verhalten.

Tinder Fails
Bild: reddit

Wo reist du als Nächstes hin? Nach Deutschland vielleicht?
Ich bin gerade in Deutschland
In welcher Stadt?
In Zürich
Das ist nicht Deutschland

(sim)

Was ist denn DAS?! Oh, nur deine schmutzige Fantasie ...
1 / 24
Was ist denn DAS?! Oh, nur deine schmutzige Fantasie ...

Was ist hier los? Ach, es ist nur deine schmutzige Fantasie ...
quelle: reddit/mildlypenis
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die «besten» Anmachsprüche auf Tinder im Check
Video: watson
