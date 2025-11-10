17 Tinder-Fails – in trashigen (und ein bisschen witzigen) Screenshots

Online-Dating? Besser nicht so. Bild: reddit/instagram/watson

17 Red Flags 🚩 auf Tinder – in trashigen (und ein bisschen witzigen) Screenshots

Ein Nachteil daran, wenn man auf Dating-Apps wie Tinder versucht, die grosse Liebe zu finden, ist vermutlich, dass oft sehr oberflächlich be- und verurteilt wird. Andererseits erkennt man die Warnsignale manchmal schon von weitem, etwa in der Tinder-Bio.

Hier also ein paar Beispiele von Menschen, die die rote Flagge auf Tinder quasi schon in ihrem Vorgarten hissten.

Dieses Beispiel zeigt eindrücklich, warum es wichtig ist, auf mehr als das Bild zu achten.

Werde wahrscheinlich gemein zu dir sein

Ich bin verrückt und ein schrecklicher Mensch

(Vielleicht sollte es auch ein lustiger Witz sein. Ich würde mal kein Risiko eingehen.)

Eine Unterhaltung mit Vorwürfen zu beginnen, ist IMMER der beste Start.

Du bist der Mann, beginne mit der Konversation

Wenn du deine Organe behalten willst, würde ich schnell nach links swipen.

Ich suche jemanden, der wirklich vertrauenswürdig und gesund ist. Du musst beide Nieren haben, Nichtraucher sein und darfst kein starker Trinker sein oder Drogen nehmen, die die Leber schädigen könnten ... Blutgruppe 0 negativ ist ein Plus!

Auch eine Möglichkeit, ein Gespräch zu beginnen ...

Du siehst aus, als würdest du nach dem Sex weinen

Was ist nochmals eine «Red Flag»? 🚩 Unter einer «Red Flag» versteht man ein Warnsignal für potenzielle Probleme. Beim Dating können sie etwa auf respektloses oder ungesundes zwischenmenschliches Verhalten in einer Beziehung hinweisen.

Zack, unmatched!

Unglaublich, dass du 49 Kilo abgenommen hast. Nur noch ein paar mehr, und du bist perfekt.

Uff.

Wir können einen Kaffee trinken gehen.

Meine Zeit ist mehr wert als ein 5-Dollar-Getränk.

Für jemanden mit dieser Einstellung sind sogar 5 Dollar zu viel.

Okidoki Artischoki.

[... Ich habe meinen Freund betrogen und könnte das nochmals mit dir tun]

Och, der sieht doch ganz sympathisch aus – hat vermutlich nie jemand gesagt.

Das Spontanste, was ich je gemacht habe, ist: meine Titten zu piercen.

Sie hat ihre eigenen Vorstellungen von roten Flaggen:

Meine Red Flags: Fette Leute, oder: dumme, unhöfliche und arme [Menschen]

Kontrollzwang, anyone?

Wir werden uns gut verstehen, wenn: Ich dein Handy durchstöbern darf

Interessantes Tattoo.

Nun. Immerhin ... ehrlich?

Du bist absolut unglaublich, Maddi [...]

Wer zum Teufel ist Maddi, haha

haha, hab die Nachricht kopiert und vergessen, den Namen auszutauschen​

Okay, Talia. Und jetzt ab in die Schule mit dir!

Besorg mir Drogen und Alkohol, dann küsse ich dich vielleicht

Oh, eine «Influencerin»!

Ich bin nicht auf der Suche nach Dates. Nur nach Instagram-Followern. Folge mir!

Auch ein durchaus sympathisches Kerli.

Wenn du Impfstoffe, Woke oder Pronomen unterstützt, werde ich dich als zurückgebliebenes Schaf bezeichnen. Bin Löwe. Ich will eine echte Frau.

Weil ein «Nein» allein nicht gereicht hätte?

Rauchen auf dem Dach und Pool Party?

Wie wäre es, wenn du einfach vom Dach springst?​

Und natürlich: dieses unverzeihliche Verhalten.

Wo reist du als Nächstes hin? Nach Deutschland vielleicht?

Ich bin gerade in Deutschland

In welcher Stadt?

In Zürich

Das ist nicht Deutschland

