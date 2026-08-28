Nicht alle Zahlen fielen in den letzten 20 Jahren gleich häufig aus der Swiss-Lotto-Trommel. Bild: KEYSTONE

Die 5 ist die Nummer 1 – das sind die meistgezogenen Lotto-Zahlen der Schweiz

Eine Auswertung von fast 20 Jahren Ziehungsdaten zeigt: Beim Swiss Lotto wurde eine Zahl öfter gezogen als alle anderen – die 5 gehörte 309 Mal zu den Siegerzahlen, während das Schlusslicht 27 nur 247 Mal aus der Trommel fiel.

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Die Zahl 5 ist die Glückszahl des Swiss Lotto – zumindest statistisch. Eine Auswertung des Glücksspielportals casino.org von rund 20 Jahren Ziehungsdaten (30. Juni 2007 bis 26. August 2026) zeigt: Keine andere Kugel im Spiel «6 aus 42» fiel öfter aus der Trommel. 309 Mal wurde die 5 gezogen, dicht gefolgt von der 36 (306 Mal) und der 31 (305 Mal). Ebenfalls unter den «heissen» Zahlen: die 40, die 6 und die 24.

Am anderen Ende der Liste liegt die 27: Sie wurde im Analysezeitraum nur 247 Mal gezogen und ist damit die seltenste Zahl im Schweizer Zahlenlotto. Auch die 2, die 29, die 1 und die 41 tauchten unterdurchschnittlich oft auf – jeweils rund 50 Mal weniger als die Spitzenreiterin 5.

Trotz der Zahlenspielerei bleibt eines klar: An der Zufälligkeit ändert die Statistik nichts. Jede Kugel hat bei jeder Ziehung exakt dieselbe Wahrscheinlichkeit, gezogen zu werden – unabhängig davon, wie oft sie in der Vergangenheit schon fiel.

Die Häufigkeiten sagen also nichts über künftige Ziehungen aus, sie zeigen lediglich statistische Schwankungen über einen langen Zeitraum. Psychologisch verständlich ist die Faszination trotzdem: Menschen suchen instinktiv nach Mustern, auch dort, wo der Zufall regiert.

Für die Analyse wertete das Glücksspielportal Daten von lotteryextreme.com aus, die alle Swiss-Lotto-Ziehungen seit 2007 dokumentieren. Aber Achtung: Wer selbst tippt, tut gut daran, sich nicht von vermeintlich «heissen» oder «kalten» Zahlen leiten zu lassen – am Ende entscheidet weiterhin nur der Zufall. (pre)