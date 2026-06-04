Daniel Jositsch informiert über seine politische Zukunft

Vor knapp einer Woche haben dieihrem, seit drei Legislaturen Ständerat im Kanton Zürich, wurde von den DelegiertenVor einer Woche liess sich Jositsch noch nicht in die Karten blicken, was das für seinebedeutet. Scheidet er per Ende Legislatur aus dem Ständerat aus? Oder tritt er alszu einer vierten Amtszeit an? Wechselt er gar die Partei? Kommt es zum, die ihre Ambitionen für das Amt bereits angemeldet hat?Für denhat Jositsch zu einer Medienkonferenz eingeladen, wo er über all diese Fragen informieren wird.(her)