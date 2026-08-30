Schüsse am Aarauer Rave

Nahe des Tatorts befindet sich ein Stellplatz von Fahrenden. Gegenüber Tele M1 berichtete einer von ihnen, dass er Schüsse gehört und kurz darauf von einem Mann, der aus einem Auto gestiegen war, mit einer Waffe bedroht worden war. Die Polizei sammelt nun Zeugenaussagen und Spuren, erklärt Graser. Dazu gehöre auch die Befragung der Fahrenden. Derzeit würden weiter Spuren gesammelt, das dürfte sich bis in die Nacht hinein ziehen.