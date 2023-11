Eins der Highlights dieser Auktion ist sicherlich für viele das Königsschloss aus dem Jahr 1984. Strasser erklärt, dass die AFOL-Szene (Adult Fans of Lego) mit Ritter, Piraten und Astronauten aufgewachsen seien, weshalb die Burg so beliebt sei. Ausserdem sei sie in seinen Augen «eine der Schönsten». Bommeli fügt hinzu, dass das Schloss auch bei ihm auf der Weihnachtswunschliste gestanden hätte, als er acht Jahre alt war.



Der Marktwert für das Königsschloss beträgt laut Bommeli rund 2300 Franken. Versteigert wurde es letztlich für stolze 3660 Franken.