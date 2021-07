Starke Verkehrsbehinderungen, Zugausfälle und weitere Hochwasserwarnungen sind die Folgen der kräftigen Gewitter mit Starkregen, Hagelschlag und Sturmböen in der Nacht auf Dienstag.



Im Urserental im Kanton Uri verkehren wegen Hochwassergefahr keine Züge. Es handle sich um eine Vorsichtsmassnahme, sagte ein Sprecher der Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn) am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Zu Überschwemmungen sei es bislang nicht gekommen.



Weil die Reuss viel Wasser führt, wurde der Bahnverkehr zwischen Andermatt und Realp UR eingestellt. Es verkehren Ersatzbusse. Wegen der Hochwassergefahr verkehren auf der Furkastrecke auch keine Autozüge zwischen Realp und Oberwald VS. Der Kanton Nidwalden veröffentlichte am Dienstagvormittag eine Hochwasserwarnung.



Sämtliche Züge zwischen Payerne und Avenches im Kanton Waadt fielen am Vormittag aus, genau so wie zwischen Flumserberg Tannenboden und Unterterzen im Kanton St. Gallen. Und auch im Kanton Freiburg sorgte ein umgestürzter Baum für eine Unterbrechung des Bahnverkehrs zwischen Grolley und Givisiez.



Sturmschäden beeinträchtigten am Dienstagmorgen weiterhin den öffentlichen Verkehr in der Stadt Zürich. Der Betrieb der Bus- und Tramlinien ist laut den Verkehrsbetrieben Stadt Zürich (VBZ) nur eingeschränkt möglich. Verschiedene Strecken seien aufgrund umgestürzter Bäumen und beschädigter Fahrleitungen nicht befahrbar.



Auch die SBB meldeten am Dienstagmorgen in der Region Zürich mehrere Störungen. Weiterhin betroffen ist die Strecke von Zürich Oerlikon nach Baden sowie neu nach Schlieren. Ursache ist ein umgestürzter Baum. Die Üetlibergbahn verkehrt wegen eines Stromausfalls nur bis Zürich Binz, die Limmatschiffe verkehren nicht auf dem Streckenabschnitt Landesmuseum bis Bürkliplatz.