Unwetter: Zürich- und Thunersee schwappen fast über



Bild: zvg/daniel gerstgrasser

Zürich- und Thunersee schwappen fast über: Hochwasserlage bleibt heikel

Die Hochwasserlage bleibt heikel. Der Thunersee ist am Sonntag randvoll, und auch die Aare führt sehr viel Wasser. Auch der Zürichsee schwappt teilweise über. Laut einem Meteorologen von Meteoschweiz führte der Zürichsee letztmals 2013 so viel Wasser wie jetzt. Es gilt Gefahrenstufe 3.

Nach den #Gewittern von gestern Abend und der #Kaltfront der Nacht ist nun auch der #Zürichsee randvoll - Stufe 3.

Messwerte: https://t.co/VHtmjNrIdC pic.twitter.com/McjRb3STyp — Daniel Gerstgrasser (@danivumalvier) July 11, 2021

Die Kantonspolizei riet davon ab, sich in der Nähe von Gewässern aufzuhalten.

Die Lage in Bern sei angespannt, sagte Carina Grossenbacher von Schutz und Rettung Bern auf Anfrage. Es drohe aber keine Gefahr.

Der Abfluss war am Sonntag wieder leicht steigend. Die Einsatzkräfte gingen davon aus, dass er sich bei rund 400 Kubikmetern pro Sekunde einpendeln dürfte. Die Wetterlage kam den Helfern entgegen. Neue Niederschläge wurden am Sonntag nicht erwartet.

Schwemmholz als Problem

Auch im Berner Oberland war die Lage am Sonntag weiter angespannt. Dem Thunersee fehlten nur noch zwei Zentimeter bis zur Hochwassergrenze.

Die Seeabsenkung war in den letzten Tagen erschwert, weil es technische Probleme beim Entlastungsstollen in Thun gab. Die Abflussmenge aus dem Thunersee in die Aare liess sich daher nur eingeschränkt regulieren.

Bereits am Freitag hatte die Feuerwehr in Thun Schutzmaterial in Teilen der Stadt ausgelegt. Wie in Bern waren Rettungskräfte auch in Thun im Einsatz, um Schwemmholz aus dem Wasser zu entfernen.

Die Schifffahrt auf dem Thunersee musste am Sonntag erneut eingestellt werden, wie eine Sprecherin der BLS auf Anfrage sagte. Ausflügler konnten auf den Brienzersee ausweichen: Dort wurde der Betrieb einstweilen wieder gemäss Fahrplan aufgenommen.

(amü/sda)

