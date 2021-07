Schweiz

Wetter

Das Wetter in der Schweiz? Diese Regenkarte sagt alles



Finde die Schweiz auf dieser Regenkarte! (Ja, genau da, wo es am schlimmsten ist)

Am Montag erreicht ein Höhentief die Schweiz von Westen her. Bedeutet: Es ist wieder viel bis sehr viel Regen angesagt. «Örtlich liegen bis knapp über 100 Liter Regen pro Quadratmeter drin», schreibt MeteoNews in einer Mitteilung. Dabei soll es besonders im Westen der Schweiz zu starken Niederschlägen kommen. Ganz im Osten ist nur vereinzelt mit Regenschauern zu rechnen.

Die Regenschauer werden zudem von Gewittern begleitet. Am Abend gewittert es besonders im Westen und dann am Dienstag im Tessin. «Der viele Regen kann insbesondere die Wasserstände der Flüsse und Seen wieder deutlich erhöhen, lokal besteht Überflutungsgefahr», so MeteoNews weiter.

Bild: MeteoNews

Am Mittwoch erwartet uns zum Glück eine kurze Pause, was die Niederschlagsmenge betrifft. So können sich die Pegelstände in den Bächen und Flüssen etwas erholen. Am Donnerstag müssen wir leider bereits wieder mit grösseren Niederschlagsmengen rechnen. Wo genau, können die Wettermodelle noch nicht mit Sicherheit vorhersagen.

Die Regenwand dürfte sich jedoch bis zum Wochenende immer weiter in den Osten verschieben. Dann könnte es im Westen der Schweiz wieder etwas schöner werden, dafür fällt im Osten wieder vermehrt Regen.

Laut aktueller Regensummenkarte bis Samstag dürfte es in den Regionen Zürich, Innerschweiz und Jura bis Neuchâtel am schlimmsten werden. Auch diese Woche empfiehlt es sich deshalb, immer einen Schirm griffbereit zu haben. (leo)

