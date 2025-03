Luzerner Stadtrat will Online-Plattform X nicht mehr nutzen

In ihrer Antwort erklärte die Stadt, dass sie seit Anfang letzten Jahres regelmässig prüfe, ob X weiterhin geeignet sei, um Informationen des Stadtrates und der Stadtverwaltung zu verbreiten. Es gebe Hinweise darauf, dass die Kontrolle und Sperrung von Falschaccounts „eher mangelhaft“ sei. Auch der Einfluss von X-Besitzer Elon Musk wird von der Stadt kritisch betrachtet.

Die Grünen der Stadt Luzern haben in einem Postulat die Stadtregierung aufgefordert, künftig auf die Plattform X (ehemals Twitter) zu verzichten. Sie argumentieren, dass X immer mehr Desinformationen verbreite und die Stadt durch die Nutzung diese «gefährliche Plattform» unterstütze.

Die Luzerner Stadtregierung wird die Onlineplattform X nicht mehr verwenden. Stattdessen prüft der Stadtrat, künftig auch via Kurznachrichtendienst Bluesky oder Whatsapp zu kommunizieren.

Migros lädt Micasa-Mitarbeitende von Jubiläumsfest aus

Obwohl die Mitarbeiter von Micasa zuerst zum grossen Migros-Jubiläumsfest eingeladen wurden, dürfen sie jetzt nicht mehr teilnehmen. Das sorgt für Unverständnis.

Die Migros trennte sich in vergangener Zeit von immer mehr Tochterfirmen wie Do it + Garden oder Hotelplan. Auch Micasa gehört zu den verkauften Unternehmen. Trotzdem feiert der orange Riese im September sein 100-jähriges Jubiläum mit einem grossen Fest – es soll laut der Migros das grösste Fest für Mitarbeitende werden.