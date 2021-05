Beschwerde gegen SRF-Satireshow «Deville» vor Abstimmung abgewiesen

Kommentar

Wie die Streichung des kleinen Wortes «besonders» die Medienfreiheit gefährdet

Ein Gastkommentar zu einer kleinen, aber folgenschweren Änderung der Zivilprozessordnung.

Das Vorhaben kommt unscheinbar daher. Aber es birgt Sprengkraft für unsere Demokratie. Der Plan zur Streichung des kleinen Wortes «besonders» in einem Artikel der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO). Die ZPO regelt das Verfahren vor Gericht. Sie erhält zurzeit eine Verjüngungskur der eidgenössischen Räte in Bern.

Mit einigen Retuschen will der Bundesrat das 2011 eingeführte und funktionierende Gesetz punktuell überarbeiten. So weit, so gut. Das Geschäft landete am 12. April 2021 in der …