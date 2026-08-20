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SRG-Präsident Jean-Michel Cina tritt zurück

SRG-Präsident Jean-Michel Cina tritt zurück

Jean-Michel Cina hat seinen Rücktritt als Präsident der SRG angekündigt. Er stand dem Unternehmen fast zehn Jahre vor, wie die SRG am Donnerstag mitteilte.
20.08.2026, 07:3020.08.2026, 08:01

Der Zeitpunkt für den Wechsel sei bewusst gewählt worden, heisst es von Seiten der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) weiter. Das strategische Projekt «Enavant» sei aufgegleist und die neue Geschäftsleitung habe ihre Arbeit im April aufgenommen.

SRG-Verwaltungsratspraesident Jean-Michel Cina spricht waehrend der Vorstellung der neuen Geschaeftsleitungsmitglieder der SRG, am Mittwoch, 11. Maerz 2026 in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Jean-Michel Cina gibt sein Amt ab.Bild: keystone

In Cinas Amtszeit fielen zwei eidgenössische Abstimmungen, die die SRG betrafen. Sowohl die «No-Billag-Initiative» 2018 als auch die «Halbierungsinitiative» 2026 lehnte das Stimmvolk ab.

Ein Personalausschuss des Verwaltungsrats bereite die Nachfolge vor. Die Wahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers soll an der Delegiertenversammlung im Frühling 2027 erfolgen. Cina bleibe bis dahin im Amt. (dab/sda)

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