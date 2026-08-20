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Betrunkener fährt in Willisau LU in Verkehrssignal und flüchtet

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Betrunkener fährt in Willisau LU in Verkehrssignal und flüchtet

20.08.2026, 13:5920.08.2026, 13:59

Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht auf Donnerstag in Willisau mit einem Verkehrssignal kollidiert und danach weitergefahren. Die Polizei konnte den Fahrer später einholen und anhalten, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte.

Willisau: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall und versucht zu flüchten
Das beschädigte Auto nach dem Unfall.Bild: luzerner polizei

Die Polizei beobachtete den Vorfall kurz vor 00.45 Uhr beim Kreisel Wydenmatt, wie es im Communiqué hiess. Der 36 Jahre alte Autofahrer fuhr nach der Kollision weiter, obwohl ihn eine Polizeipatrouille zum Anhalten aufforderte. Nach kurzer Fahrt konnte das Auto angehalten werden.

Der Führerausweis des Lenkers wurde abgenommen. Bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamts darf er kein Motorfahrzeug mehr lenken.

Wegen der Kollision liefen Flüssigkeiten aus dem Fahrzeug. Die Feuerwehr Willisau musste die Fahrbahn reinigen, wie es weiter hiess. (dab/sda)

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