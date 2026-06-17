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Bundesverwaltungsgericht erhält Rüge wegen vielen pendenten Asylanträgen

Asylsuchende beim Fruehstueck im Speisesaal neben der als Asylnotunterkunft genutzten Zivilschutzanlage in St. Gallenkappel, am Donnerstag, 12. November 2015. Der Kanton St. Gallen will die im Oktober ...
Asylsuchende beim Frühstück in einer Asylnotunterkunft. (Archivbild)Bild: KEYSTONE

Rüge für Bundesverwaltungsgericht: Zu viele Altfälle im Asylbereich

Das Bundesgericht hat das Bundesverwaltungsgericht wegen jahrelang hängiger Asylverfahren gerügt. Es ortet strukturelle Mängel und fordert einen Plan zum Abbau der Pendenzen, wie es am Mittwoch mitteilte.
17.06.2026, 12:0017.06.2026, 13:40

Anlass für die Rüge waren zwei Aufsichtsanzeigen von Asylsuchenden. Deren Beschwerden sind seit Herbst 2021 beim Bundesverwaltungsgericht hängig.

Laut einer Stellungnahme des Bundesverwaltungsgerichts waren bei ihm per Ende November 2025 insgesamt 144 Asylfälle seit über 50 Monaten pendent. Das Bundesgericht wertete diese hohe Zahl als Hinweis auf strukturelle Mängel, obwohl bereits Massnahmen ergriffen worden seien.

Konkret kritisierte das höchste Gericht eine ungenügende Priorisierung der alten Fälle. Es fehle an einer wirksamen Strategie und einer ausreichenden Steuerung der Ressourcen. Das Bundesgericht hat das Bundesverwaltungsgericht nun angewiesen, eine Strategie mit einem konkreten Zeitplan zum Abbau der Altfälle vorzulegen. (sda)

Asylgesuche sind im Mai um 20 Prozent zurückgegangen
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