Die neue barrierefreie Asylunterkunft ist für Personen mit körperlichen Beeinträchtigungen vorgesehen. Bild: teufenthal.ch

Barrierefreiheit: Kanton eröffnet neue Asylunterkunft in Teufenthal AG

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Der Kanton Aargau hat in Teufenthal AG eine neue Unterkunft für etwa 19 Asylsuchende angemietet. Die rollstuhlgerechte Wohnung ist für Personen mit körperlichen Beeinträchtigungen vorgesehen.

Die Belegung der Wohnung am Kirchweg ist für den Monat September geplant, wie der Kantonale Sozialdienst (KSD) am Donnerstag mitteilte. Der KSD werde die Betreuung mit eigenem Personal sicherstellen und habe den Gemeinderat von Teufenthal informiert.

Gemäss Mitteilung lebten per 1. August 2026 insgesamt 10'035 Personen aus dem Asylbereich im Kanton. Während die regulären Unterkünfte für Familien und Männer zu 89 beziehungsweise 94 Prozent ausgelastet waren, betrug die Belegung der insgesamt 77 kantonalen Unterkünfte rund 55 Prozent. (sda)