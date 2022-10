Kaum mehr freie Betten in Bundesasylzentren – Geflüchtete müssen früher in die Kantone

Die Bundesasylzentren sind an ihre Kapazitätsgrenze gestossen. Um allen Asylsuchenden eine Unterkunft zu garantieren, wird ein Teil der Asylsuchenden früher als bisher an die Kantone zugewiesen, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) am Dienstag mitteilte.

Ein Stempel im Bundesasylzentrum in Chiasso. Bild: keystone

Aktuell stellen rund 800 Menschen pro Woche in der Schweiz ein Asylgesuch. Insbesondere in den Asylregionen West- und Nordwestschweiz führe dieser stete Zustrom neuer Asylsuchender zu Kapazitätsengpässen. Auch in den restlichen Asylregionen Bern, Tessin-Zentralschweiz, Zürich und Ostschweiz sei die Kapazitätsgrenze annähernd erreicht. (sda/mlu)